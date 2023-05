Unbekannte haben eine Metzgerei in Neuhausen mit Parolen beschmiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten der oder die Täter vergangene Woche in der Nacht auf Donnerstag Schriftzüge wie "Tiere wollen leben" und "Mörder" in roter und schwarzer Farbe auf die Schaufensterfront und die Eingangstür des Geschäfts geschrieben.

Zudem brachten sie über die gesamte Länge des Eingangsbereichs ein Absperrband an mit dem Hinweis "wegen Tierquälerei geschlossen". An der Haupteingangstür wurde der Schließzylinder mit Klebstoff beschädigt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung.