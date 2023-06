Eindrücke vom ersten umstrittenen Rammstein-Konzert, Proteste der Karstadt-Beschäftigten am Hauptbahnhof und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Bei "Sonne" scheint die Luft dann doch zu brennen Ein Volksfest der Schwarz-Gewandeten, vielleicht weniger Pyrotechnik als sonst: Es ist das erste "Rammstein"-Konzert in München nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Till Lindemann (SZ Plus) - vielen Fans scheinen die eher egal zu sein.

"Im Rammstein-Publikum waren leider Menschen, die null sensibel sind" Die Aktivistin Jenny Schröder setzt sich für Frauen ein, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Als sie vor dem ersten Konzert in München demonstriert, muss sie dafür üble Beleidigungen über sich gehen lassen. (SZ Plus)

"Unser Bahnhof muss bleiben!" Karstadt-Beschäftigte demonstrieren gegen die geplante Schließung des Traditionshauses am Hauptbahnhof. Wütend sind sie nicht nur auf Eigentümer Benko, sondern auch auf Oberbürgermeister Reiter. Tut sich im Hintergrund noch etwas? (SZ Plus)

Koks in der Käsesemmel Eine drogenabhängige Frau wird am Münchner Hauptbahnhof mit 114 Gramm Kokain erwischt, die sie an erstaunlichen Orten versteckt hat. Das Landgericht verurteilt sie zu einer Freiheitsstrafe.

Polizei: Von Bremen nach München - Frauen fahren elf Stunden auf Güterzug mit

Fronleichnams-Prozession: Prunkvoll und politisch

Deutsche Bahn: ICE mit Schottersteinen beworfen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg