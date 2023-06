Wo einst Karstadt auf vielen Etagen seine Waren verkaufte, wird gerade aufwendig renoviert. Ob es nach Abschluss der Arbeiten eine Zukunft für die Mitarbeiter der Filiale am Hauptbahnhof gibt, ist ungewiss.

Karstadt-Beschäftigte demonstrieren gegen die geplante Schließung des Traditionshauses am Hauptbahnhof. Wütend sind sie nicht nur auf Eigentümer Benko, sondern auch auf Oberbürgermeister Reiter. Tut sich im Hintergrund noch etwas?

Von Bernd Kastner und Sebastian Krass

Die Regale im Erdgeschoss sind fast leer. Am Ausgang, wo auf einem Puppen-Torso ein Unterwäsche-Restposten feilgeboten wird, drängen sich Menschen. Plötzlich wird es sehr laut, die Mitarbeitenden in gelben Warnwesten pfeifen und skandieren: "Unser Bahnhof muss bleiben!" Und: "Benko heißt er, uns bescheißt er." Vor der Türe, auf der Schützenstraße, wird später eine Mitarbeiterin sagen: "Wie eine riesengroße Familie" sei es hier gewesen, "wie ein Zuhause". Dieses Zuhause soll in ein paar Tagen schließen.