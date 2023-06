Ein ICE der Deutschen Bahn ist kurz hinter Pasing vermutlich mit Schottersteinen beworfen worden. Dabei sprangen drei Scheiben, insgesamt wurden sieben Wagen beschädigt. Verletzt wurde niemand, der oder die Täter sind unbekannt. Wie die Bundespolizei erst am Donnerstag mitteilte, ist der ICE betroffen, der in der Nacht auf Mittwoch von München nach Kiel fahren sollte. Als der Zug Pasing verlassen hatte, wurden gegen 0.10 Uhr vermutlich Schottersteine auf ihn geworfen. Eine Polizeisprecherin sagt, dies sei etwa ein bis zwei Kilometer nach Pasing geschehen. Bemerkt habe es eine Passagierin, die aber erst beim Halt in Augsburg das Zugpersonal auf den Schaden hingewiesen habe. Bis dahin sei der ICE in normalem Tempo gefahren. In Augsburg mussten die Passagiere in einen Ersatzzug umsteigen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch im Bereich des Pasinger Bahnhofs Verdächtiges beobachtet haben.