Eisbaden im Eisbach / Mann liegt unbemerkt im Gleis / Warum Monika Gruber aufhören will

Von Jana Jöbstl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Mann liegt fast eine Stunde im U-Bahn-Gleis - und wird überrollt Der Betrunkene war nachts vom Bahnsteig gestürzt und offenbar trotz Videoüberwachung nicht bemerkt worden. Der 23-Jährige hat riesiges Glück.

Die Zukunft der München Klinik muss warten Ursprünglich sollte das neue Medizinkonzept der fünf städtischen Krankenhäuser in dieser Woche vorgestellt werden, dann verschwindet es zeitweise von der Tagesordnung des Aufsichtsrats - auch wegen des anstehenden Wechsels in der Chefetage.

Wenn der Computer gekidnappt wird Caritas, Hirmer, Marc O'Polo: Unternehmen aller Art werden Opfer von Angriffen im Netz. Kriminelle verschlüsseln Daten und fordern Lösegeld. Und die Industrie- und Handelskammer Oberbayern warnt: Die Lage hat sich verschärft.

Der CO₂-Fußabdruck von Käse-Spaghetti Wer weiß, wie viele Emissionen sein Essen verursacht, isst bewusster. Das hat ein Forschungsteam der LMU heraus gefunden. Das Münchner Studentenwerk will das jetzt für seine Mensen nutzen.

Das schönste Amt im ganzen Land Der Erweiterungsbau des Behördensitzes in Starnberg gewinnt den renommierten DAM-Preis des Deutschen Architekturmuseums und setzt sich damit auch gegen zwei Gebäude aus München durch. Eindrücke von der Preisverleihung in Frankfurt am Main.

Falscher Handwerker kommt mit falschen Polizisten Die Betrüger führen mittlerweile ein regelrechtes Theater auf. Ein mehr als 80 Jahre alter Mann ist ihnen dabei zum Opfer gefallen.

Gerhard Polts Sterbe-Komödie Gerhard Polt und die Well-Brüder feiern an den Münchner Kammerspielen mit "A scheene Leich" das Leben - und kommen ins Grübeln über die Sterblichkeit.

