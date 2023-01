In München ist seit Donnerstag eine neue Variante des Trickbetrugs aktenkundig: Versuchten die Kriminellen bislang, entweder als falsche Handwerker oder als falsche Polizisten in Wohnungen zu gelangen und Wertgegenstände zu stehlen, so probierten sie es nun bei einem mehr als 80 Jahre alten Mann in Berg am Laim, indem sie als Handwerker und Polizisten auftraten.

Erst gab sich einer als Heizungsmonteur aus, der Rohrleitungen überprüfen müsse; dann kamen zwei Männer dazu, die sich mit angeblichen Dienstausweisen als Polizisten vorstellten und erklärten, den falschen Handwerker festzunehmen. Bei dem ganzen Theater gelang es einem der Betrüger, Wertsachen und mehrere Hundert Euro zu entwenden. Als der Senior das feststellte und die echte Polizei verständigte, war das Trio schon weg.