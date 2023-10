Erwartet werden mindestens 500 Teilnehmer, auch haben sich prominente Redner angekündigt: Neben Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, und Talya Lador-Fresher, Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland, haben unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, und Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, ihr Kommen angekündigt. BR24 überträgt die Veranstaltung live.

Die IKG ist die größte jüdische Gemeinde in Deutschland mit derzeit rund 9500 Mitgliedern. Der vergangene Samstag markiere einen tiefen Einschnitt für den Staat Israel und alle, die ihn im Herzen tragen, heißt es in einer Erklärung. "Die albtraumhaften Bilder von den Angriffen der Hamas und die Berichte über Israelis, die ermordet oder nach Gaza entführt wurden, haben viele Menschen in unserem Land schwer getroffen, darunter auch die Mitglieder unserer Gemeinde. Viele von uns haben Freunde oder Verwandte in Israel, deren Schmerz in diesen Tagen auch unser Schmerz ist."