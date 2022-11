Von Sebastian Krass

Es ist ein ziemliches Gedränge am Stand der Landeshauptstadt München. Dicht an dicht haben Immobilienunternehmen einen kleinen Hochtisch, an dem sie Präsenz zeigen auf der Immobilienmesse Expo Real Anfang Oktober. Der Münchner Stand hat auch ein Obergeschoss, dort ist es etwas ruhiger, man sitzt an Tischen, es ist bewirtet. Hier haben sich an diesem Vormittag drei einst hochrangige Vertreter der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) eingefunden, die jetzt in Immobilien machen - und das nicht zu knapp und inzwischen in vielen deutschen Städten. In München ist ihr Unternehmen Imfarr binnen zwei Jahren zu einem der größten Akteure auf dem Markt geworden - und will offenbar weiter wachsen.