Von Ingrid Fuchs

Corona, Corona, Corona. Gefühlt gab es dieses Jahr nichts anderes. Vielleicht noch Virus, Welle, Impfung, Booster, Inzidenz und zwischendurch Puuuh. Geht's Ihnen als Leserin oder Leser auch so? Dann fühlen Sie doch mal rational - das haben wir zumindest versucht. Beim Grübeln, wie wir diesmal auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken sollten und was uns dabei wichtig ist, kam einem Kollegen die Idee, die Besonderheiten, Höhe- und Tiefpunkte in Emotionen auszudrücken. Und siehe da: ganz schön was los. Nicht nur das Schicksal von Ruanda, Quodo, Quimbele und Rafiki hat uns bewegt. Was hinter Sehnsucht und Reue, Glück, Genuss oder gar Zorn steckt, das haben die Redakteurinnen und Redakteure des München-Teams hier gesammelt. (SZ Plus)

Ganz coronafrei ist der Rückblick nicht, was aber deutlich wird: 2021 war mehr als nur Pandemie. Das lässt sich glücklicherweise auch jetzt schon über das kommende Jahr sagen. Mindestens in der Stadtpolitik und im Bildungsbereich wird einiges vorangehen, aber auch auf Mega-Konzerte und Open-Airs darf man hoffen. München wird Austragungsort für Europameisterschaften in neun Sportarten. Und die Olympischen Spiele 1972 jähren sich zum 50. Mal - ein Jubiläum, das gefeiert und bei dem getrauert wird. Was 2022 noch alles ansteht in der Stadt, lesen Sie in unserem fast virenfreien Ausblick.

Da dies der letzte Nullachtneu-Newsletter in diesem Jahr ist, werden Sie nun bis zum 2. Januar von guten und schlechten Nachrichten verschont. Ich hoffe, wir lesen uns wieder.

DER TAG IN MÜNCHEN

Polizei spricht von überregionaler Mobilisierung bei Protestteilnehmern Wer waren die 5000 Personen, die am Mittwochabend durch München zogen? Die Polizei beobachtet, dass sie teilweise von sehr weit außerhalb gekommen waren. Die Stadt verlängert unterdessen das Verbot für unangemeldete Proteste.

Das Kalkül der Corona-Demonstranten ist gescheitert Diesmal geht die Taktik der Münchner Polizei voll auf. Für diejenigen, die im Glauben losmarschierten, Vorschriften hätten keine Bedeutung, kann das ein teurer Abendspaziergang werden. Ein Kommentar.

"Reichsbürger" bedroht Reisenden mit Messer Der 34-Jährige war betrunken, pöbelte und spuckte Menschen vor die Füße. Als er am Isartorplatz einem Mann folgte und ein Messer zog, alarmierten Zeugen die Polizei.

Omikron in München auf dem Vormarsch Immer mehr Infektionen mit der neuen Virusvariante werden in der Stadt nachgewiesen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an. Die aktuellen Zahlen.

