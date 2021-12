Oktoberfest, Musikfestivals, Europameisterschaften: Mehrere Großveranstaltungen stehen 2022 an - wenn die Pandemie sie zulässt. Ziemlich sicher sind dagegen Neuerungen in der Stadtverwaltung, der Schullandschaft und im Deutschen Museum.

Wird wieder ozapft? Zweimal ist das Oktoberfest bereits abgeblasen worden, eine dritte Absage will die Stadt verhindern. Die weltgrößte Messe für Baumaschinen wurde vom Frühjahr in den Herbst verlegt. Auf dem Riemer Messegelände sollen große Konzerte stattfinden. Doch ob und wie in München so viele Menschen zusammenkommen können, das bestimmt mal wieder das Coronavirus. Eine Vorausschau auf das, was das neue Jahr in Kultur, Sport , Wirtschaft und Politik bringt - unter Vorbehalt.

Detailansicht öffnen Wenn Corona es zulässt, soll Schlagersängerin Helene Fischer im Sommer auf dem Riemer Messegelände vor 150 000 Menschen auftreten. (Foto: Stephan Rumpf)

Mega-Konzerte und Open-Airs

Die Pop-Branche ist derzeit ein Verschiebebahnhof. Viele große Konzerte wurden in der Pandemie mehrfach verlegt. 2022 sollen nun alle Tourneen starten. Und die Veranstalter planen Massen-Events, wie sie München noch nicht erlebt hat: Die Grazer Leutgeb Entertainment GmbH hat sich die Freifläche der Messe in Riem für drei gigantische Galas gesichert. Die Publikumsmagneten Helene Fischer (20. August), Robbie Williams (27. August) und Andreas Gabalier (6. August) sollen dort vor Riesenrad, Rummel und jeweils erhofften 150 000 Fans auftrumpfen. Darüber ist die Olympiapark-Gesellschaft gar nicht glücklich, sie sieht sich in ihrer Großveranstaltungshoheit bedroht.

Vor der großen Sanierung des Stadions steigen aber 2022 auch dort einige Großkonzerte: Zuerst treten die deutschen Ur-Punks Die Ärzte (16. 6.) und Die Toten Hosen (18. 6.) auf, ehe Guns' n Roses rocken (8. 7.) und Ed Sheeran sogar drei Abende in Folge seine Hits spielt (10. bis 12. 9.). Im Herbst soll München dann nach Jahren der Dürre endlich wieder ein Open-Air-Festival bekommen: "Superbloom" bringt nicht nur Popstars wie David Guetta, sondern auch Kunst, Kulinarik, Comedy und Wissenschaft in den ganzen Olympiapark. Michael Zirnstein

Detailansicht öffnen Im Bildungscampus mit Sportpark in der Messestadt Riem sollen 2022 die ersten Schüler unterrichtet werden. (Foto: Gessert + Randecker Generalplaner)

Neues Gymnasium

Von September an sollen die ersten Schülerinnen und Schüler das Gymnasium auf dem Bildungscampus in der Riemer Messestadt besuchen. Sechs fünfte Klassen sollen dann dort beginnen und acht sogenannte Vorläuferklassen an die Schule wechseln, die derzeit am Michaeli-Gymnasium unterrichtet werden. Der Bildungscampus ist eine der größten Baustellen Münchens. Im Jahr 2023 soll er ganz fertig sein, dann dürfte auch die neue fünfzügige Realschule den Betrieb aufnehmen. Insgesamt werden bis zu 2400 Kinder und Jugendliche den Bildungscampus besuchen.

Südlich der Autobahn A 94 enstehen seit April 2020 neben den beiden Schulen auch ein neues Stadtteilzentrum für die Volkshochschule und eine Mensa. Außerdem werden zwei Dreifach-Sporthallen mit Tribünen, ein Schulschwimmbad mit zwei 25-Meter-Becken und ein mehr als drei Hektar großer Sportpark gebaut. Der Stadtrat hatte für den Bildungscampus 237 Millionen Euro bewilligt. Kathrin Aldenhoff

Detailansicht öffnen Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anna Hanusch soll neue Baureferentin werden. (Foto: Florian Peljak)

Grün-rote Stadtminister

Was große Wahlen angeht, wird 2022 ein lange ersehntes Pausenjahr werden. Dafür haben die Parteien Zeit, sich und ihre Programme zu sortieren, bevor es 2023 bis 2026 wieder Schlag auf Schlag geht. Die SPD will im Januar einen neuen Stadtchef wählen, die bisherige Vorsitzende Claudia Tausend wird abtreten. Die Grünen müssen bis Mai neue Sprecher im Stadtrat suchen. Florian Roth will sein politisches und privates Leben entschleunigen, und Anna Hanusch hat ein neues Amt in Aussicht. Denn 2022 werden vier neue Referenten, also Stadtminister, ins Amt gewählt.

Hanusch will der in den Ruhestand wechselnden Baureferentin Rosemarie Hingerl (parteilos) nachfolgen, ihre Parteikollegin Hanna Sammüller-Gradl dem ebenfalls ausscheidenden Thomas Böhle (SPD) im Kreisverwaltungsreferat. Dorothee Schiwy (SPD) soll für weitere sechs Jahre als Sozialreferentin bestätigt werden. Und auch eine neue Personalie haben die Sozialdemokraten bereits entschieden: Parteimitglied Andreas Mickisch soll als städtischer Personalchef Alexander Dietrich von der CSU ersetzen. Heiner Effern

Detailansicht öffnen "Mögen die Spiele beginnen" - der Countdown zu den European Championships im Olympiapark läuft. (Foto: Flohagena.com)

Europameisterschaften in neun Sportarten

Zwischen den Olympischen Winterspielen in Peking und der Fußball-WM in Katar liegen als drittes großes Sportereignis des Jahres 2022 noch die European Championships. Dabei werden Europameister in neun verschiedenen olympischen Sportarten ermittelt: Vom 11. bis zum 21. August messen sich Leichtathleten, Beachvolleyballer, Kanuten, Kletterer, Radrennfahrer, Ruderer, Triathleten, Turner sowie Tischtennisspieler.

Es ist kein Zufall, dass sie das in München tun - im Olympiapark, auf der Regatta-Anlage, dem Messegelände, dem Königsplatz. Die Stadt feiert mit diesem Sportfest das Jubiläum der Olympischen Spiele von 1972. Rund 4700 Athleten aus 50 Nationen werden erwartet, insgesamt 177 Entscheidungen fallen an den elf Wettkampftagen. Das ist ein volles Programm - und die größte Sportveranstaltung in München seit einem halben Jahrhundert, seit Olympia eben. Joachim Mölter

Detailansicht öffnen Im Sommer 2022 jährt sich die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in München zum 50. Mal. (Foto: imago)

50 Jahre Olympische Spiele

Die Olympischen Spiele 1972 haben München in vielerlei Hinsicht geprägt. 2022 jähren sie sich zum 50. Mal, das wird das ganze Jahr lang an verschiedenen Orten in der Stadt zelebriert. Im Mai starten die Feierlichkeiten im Olympischen Dorf. Institutionen und Vereine haben mit Bewohnerinnen und Bewohnern zwischen dem 13. und 22. Mai ein Festival organisiert. Neben Ausstellungen, Konzerten und Vorträgen wird dort allerhand für Nostalgiker geboten. Gespräche mit "Ureinwohnern" des Dorfes, eine Modenschau oder ein Flohmarkt mit Siebzigerjahre-Memorabilia sollen den damaligen Zeitgeist in Erinnerung bringen.

Die große städtische Feier wird es dann zwischen 1. und 9. Juli im Olympiapark geben. Eröffnet wird das "Fest des Spiels, Sports und der Kunst" mit einer Parade am 2. Juli, die von der Münchner Freiheit bis auf das Olympiagelände führt. Rund um den Olympiasee soll das Konzept der Olympischen Spielstraße von 1972 in abgewandelter Form als "Münchner Sportspiele 2022" wieder aufgenommen werden. Für den 5. September ist eine Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Opfer des Terroranschlags auf die israelischen Olympioniken vorgesehen. Lea Kramer

Detailansicht öffnen 19 neue Ausstellungen werden im nächsten Jahr im Deutschen Museum eröffnet, unter anderem die Modelleisenbahn. (Foto: Robert Haas)

Atomphysik und Robotik im Deutschen Museum

Die Sanierung des Deutschen Museums ist ein Jahrhundertprojekt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde an dem denkmalgeschützten Ensemble kaum etwas erneuert, weder technisch noch inhaltlich. Vor zehn Jahren fiel dann der Startschuss, und nach etlichen Komplikationen geht es jetzt deutlich voran: 2022 sollen mit gut zwei Jahren Verzögerung 19 neue Ausstellungen eröffnet werden, von der Atomphysik über Brückenbau und Chemie bis zur Modelleisenbahn, der Musikabteilung und der Robotik.

Besucher werden staunen, wie modern sich die Abteilungen dann präsentieren, auch gesellschaftliche Debatten über Chancen und Risiken neuer Technologien werden künftig nicht mehr ausgeklammert. Das genaue Datum hängt von der Corona-Situation ab - man will die Eröffnung schließlich gebührend feiern. Auf jeden Fall wird noch 2022 mit Teil zwei der Sanierung begonnen, dann sind Schifffahrt, historische Luftfahrt und Energie dran. Wer also noch einmal an Bord des großen Seglers Maria gehen oder ins U-Boot U 1 abtauchen will, sollte den Besuch im Deutschen Museum möglichst bald planen. Martina Scherf

Detailansicht öffnen Die Baumaschinen-Messe Bauma wurde auf den Herbst 2022 verschoben. (Foto: Robert Haas)

Weltgrößte Messe "Bauma"

Wenn es eine Branche gibt, die unbeeindruckt von Corona boomt, dann ist es der Bau. Egal, ob Einheitsbehausungen vom Typ Schuhkarton oder spektakuläre Wolkenkratzer - wer bauen will, der braucht Maschinen. Und die gibt es alle drei Jahre auf der Bauma zu bestaunen, zuletzt kamen 630 000 Besucher. Eigentlich sollte die flächenmäßig größte Messe der Welt Anfang April 2022 eröffnen. Der Zuspruch der Industrie sei trotz Pandemie hoch gewesen, die Buchungslage "überaus gut", meldete die Messe. Doch da nicht abzusehen ist, ob man im Frühjahr ungehindert aus aller Welt nach München reisen kann, wurde der Termin verschoben.

Die Bauma soll nun vom 24. bis 30. Oktober auf dem Riemer Messeareal stattfinden. Die Unternehmen haben große Aufgaben vor sich: Null-Emissionen, digitale Baustellen, autonome Maschinen und Nachhaltigkeit stehen auf dem Programm. Wer baut, braucht künftig CO₂-freie Materialien und Maschinen mit Elektroantrieb. Ob auf der Bauma im Herbst also so viele Modelle mit E-Motoren zu sehen sein werden wie auf der IAA im vergangenen September? Catherine Hoffmann

Detailansicht öffnen Ein Gutachten untersucht die Missbrauchsfälle im Erzbistum und auch das Handeln von Kardinal Reinhard Marx und seinen Vorgängern. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Lange erwartete Missbrauchsstudie

Mitte Januar will die Münchner Rechtsanwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) ihr Gutachten zu Missbrauch im Erzbistum München und Freising veröffentlichen. Es geht dabei um kirchliche Täter, die Kinder und Jugendliche zwischen 1949 und 2019 missbraucht haben, und um jene Personen in der Kirchenhierarchie, die dafür verantwortlich sind, dass Taten vertuscht und Täter geschützt wurden. Das WSW-Gutachten ist von besonderer Brisanz, weil es sich auch mit dem Handeln dreier prominenter Kirchenmänner befasst: des aktuellen Erzbischofs Reinhard Marx und seiner beiden Vorgänger, Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Bereits 2010 hatte WSW ein Gutachten erstellt, das aber bis heute unter Verschluss ist; der neue Auftrag kam erneut vom Erzbistum selbst. Bernd Kastner

Detailansicht öffnen Ob und wie ein Oktoberfest im nächsten Jahr stattfinden wird, ist noch unklar. (Foto: Robert Haas)

Oktoberfest mit Kontrollen

Zweimal ist das größte Volksfest der Welt wegen der Pandemie schon abgesagt worden, ein drittes Mal soll das gefälligst nicht passieren. Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) sagt, dass die Stadt dafür einfach "alles tun" werde. Doch selbst wenn am 17. September 2022 Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) anzapfen dürfte, würden die Besucherinnen und Besucher manchen Kompromiss eingehen müssen: "So wie früher, das wird nicht gehen." Die Wiesn-Stadträtin tippt auf eine 2-G-Reglung, an den Eingängen würden dann nicht nur Taschen kontrolliert, sondern auch Impfstatus und Ausweise.

Oberbürgermeister Reiter hatte Anfang Dezember ähnlich in die Zukunft geblickt und Zutrittslösungen mit verschiedenen Bändchen ins Gespräch gebracht. Auch die Idee einer Vorverlegung um eine oder zwei Wochen wird derzeit diskutiert. Wenn es 2022 aber wieder zum ursprünglichen Termin klappen sollte, könnten Fans sogar einen kleinen Bruchteil der beiden ausgefallenen Oktoberfeste nachholen. Denn der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, fällt auf einen Montag: Die Wiesn ginge damit einen Tag länger als üblich. Heiner Effern