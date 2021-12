Immer mehr Infektionen mit der neuen Virusvariante werden in der Stadt nachgewiesen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an. Die aktuellen Zahlen.

Die Virusvariante Omikron verbreitet sich immer weiter. In den vergangenen zwei Wochen sind dem Münchner Gesundheitsamt 744 Verdachtsfälle der neuen Variante gemeldet geworden. Vor einer Woche registrierte das Amt für den gleichen Zeitraum 262 Omikron-Verdachtsfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts steigt wieder leicht an. Am Donnerstag, 30. Dezember, lag sie bei 182,4, nachdem sie am Montag nach dem Weihnachtsfeiertagen zwischenzeitlich auf 160 gesunken war.

Die Münchner Impfquote liegt bei 70,4 Prozent Erstgeimpften und damit weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt von 74,1 Prozent. 66,8 Prozent der Münchner haben die zweite und 30,9 Prozent die dritte Impfung hinter sich. Auch zum Jahreswechsel kann man sich - mit Termin - impfen lassen: am 31. Dezember und am 1. Januar auf der Theresienwiese von 9 bis 22 Uhr.