Von Max Fluder

Einer der Tage in diesem Jahr, der mir bisher am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist ein Samstag im Juni. Es war ein Tag, der um fünf Uhr in der Früh begann - ich musste einen Zug erwischen - und um fünf Uhr in der Früh am nächsten Tag auf dem Olyberg endete. Und zwischendrin wurde im See gebadet, gegrillt, mit Secco angestoßen, im Club getanzt und der nächste Sonnenaufgang beobachtet. Es war kein Feiertag, kein Geburtstag oder etwas dergleichen. Aber es war ein Tag, an dem gefeiert wurde. Früher hätte man vielleicht ausgehen gesagt.

Clubs und Bars gehören zu dieser Stadt wie Theater, Museen und Kinos. Für viele Menschen in meinem Alter - für Studierende, Azubis, Berufsanfänger - sind sie unverzichtbar. Manche Clubs wollen ein anspruchsvolles Programm bieten, andere sind da, damit die Gäste sich ausleben können - doch auch hier machen sich die hohe Inflation und die Energiekrise mit all ihren Folgen bemerkbar. Die Preise für den Eintritt steigen, Getränke werden teurer - und zwar so drastisch, dass ein langer Abend mit Freunden so manchem Studenten, so mancher Auszubildenden verwehrt bleibt.

Meine Co-Autorinnen Lisa Miethke, Veronika Tièschky und ich haben junge Münchnerinnen und Münchner gefragt, ob und wie sie ihr Feierverhalten angesichts der Inflation verändert haben. Gehen sie noch aus - oder verzichten sie auf einen Abend in Clubs und Bars? Und wo sparen sie, um eine Nacht durchtanzen und -zechen zu können? Die Antworten der jungen Erwachsenen auf diese Fragen können Sie hier nachlesen. Eines sei vorneweg gesagt: Weinliebhaber dürften nicht mit allen Sparmethoden d'accord sein.

DER TAG IN MÜNCHEN

S-Bahn kollidiert mit Schneeräumfahrzeug Der 21-jährige Fahrer wird schwer verletzt, der Zugführer erleidet einen Schock. Die S-Bahn-Strecke nach Altomünster bleibt bis in den frühen Freitagabend gesperrt.

Radpause im Winter - oder durchfahren? Sollten Radfahrer auch aus Gründen des Umweltschutzes eine frostige Auszeit nehmen? Oder muss die Stadt München mehr tun für Winterfahrer? (SZ Plus)

Wie die Ausländerbehörde Fachkräften das Leben schwer macht Das Stadt München stellt einem US-Bürger eine "Blaue Karte" aus - doch zwei Jahre später soll er sie auf einmal wieder abgeben. Obwohl sein Arbeitgeber den Akademiker schätzt, halten die Behörden ihn für nicht qualifiziert. Die Geschichte einer Odyssee.

"Rolling Loud" kommt nach München Das erste Riesen-Open-Air für die Messe München für 2023 ist bestätigt: Die weltweit größte Hip-Hop-Festival-Serie macht Station.

Zwei Verletzte durch Stromschlag am Bahnhof Ein Baum kippt auf einen Bahnsteig der S2 in St. Koloman, reißt die Stromleitung herunter und trifft eine Frau am Kopf. Ein Helfer bekommt ebenfalls einen Schlag.

Bauarbeiter in Grube verschüttet Beim Ausbaggern eines Kanals gerät der 47-Jährige in einen Erd- und Kiesrutsch. Kollegen versuchen zunächst, ihn mit den Händen auszugraben. Erst nach eineinhalb Stunden wird der verletzte Mann von der Feuerwehr geborgen.

Nigerianischer Ukraine-Flüchtling soll abgeschoben werden Der 28-Jährige wollte sein Studium in Deutschland fortsetzen. Flüchtlingsrat und Pro Asyl kritisieren die erste Maßnahme dieser Art.

Grüne Zukunft für das Floriansmühlbad Die ehemalige Freizeit-Idylle in Freimann wird als Park wieder öffentlich zugänglich. Aus dem Viertel kommt ein neuer Vorstoß, dort auch das Baden wieder zu ermöglichen - selbst ohne Schwimmbecken.

Die Linke klagt gegen den Präventivgewahrsam Aus Sicht der Partei ist er "verfassungswidrig und völlig unverhältnismäßig". Die Kläger hoffen für Mitte Januar auf eine erste Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

