Bauarbeiter in Baugrube verschüttet

Baustelle in Laim

Auf einer Baustelle in Laim ist am Donnerstagnachmittag ein Bauarbeiter in einer Baugrube verschüttet worden. Der 47-Jährige konnte nach eineinhalb Stunden schwer verletzt von der Feuerwehr gerettet werden.

Laut Feuerwehr war der Mann bei Betonarbeiten in eine Grube gestürzt und darin bis zum Kopf von nachrutschender Erde und Steinen verschüttet worden. Seine Kollegen riefen sofort den Notruf und versuchten, den Verschütteten selbst mit den Händen auszugraben. Zudem sicherten sie ihn bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Seilen ab.

Die Retter benutzten eine Drehleiter, um zu verhindern, dass er weiter abrutschen würde. Außerdem trugen sie das Erdreich an der einen Seite ab und errichteten auf der anderen eine Stabilisierung aus Holz. Nach eineinhalb Stunden konnte der Verschüttete befreit werden. Er wurde danach zur weiteren Behandlung in einen Schockraum gebracht.

Vor Ort war unter anderem auch ein Kriseninterventionsteam für die unter Schock stehenden Kollegen des Bauarbeiters. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.