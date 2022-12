Von Sarah Maderer

Die Coffee Twins an der Ehrengutstraße 18 zwischen Dreimühlenstraße und Roecklplatz sind die Coffeeshop gewordene Entsprechung von "klein, aber oho". Würden nicht ein paar niedrige Tische und Hocker, die auf dem Gehsteig stehen, auf ein Café hindeuten, könnte man glatt daran vorbeilaufen, so überschaubar ist der Laden. Dass aber viel Expertise und Qualität drinstecken, zeigt sich an den Betreibern. Die Zwillinge Daniel und Jonas Fondaj beschäftigen sich schon seit gut sechs Jahren mit Kaffee und träumten von Anfang an vom eigenen Laden, was gerade deshalb bemerkenswert ist, weil die beiden 21-Jährigen damals noch Teenager waren.

Selbst die Wahl ihrer Berufsausbildung richteten sie nach diesem Vorhaben aus. So schlossen die Markt Indersdorfer Anfang des Jahres eine Konditorausbildung ab und fanden mit viel Glück über ein Onlineportal einen Raum für ihr Konzept. Im März eröffneten sie ihr Café, damals noch unter dem Namen des Vorgängerladens Storm In A Coffee Pot. Die Umbenennung zu Coffee Twins im Sommer verdoppelte Umsatz und Reichweite, heute ist das einzige Überbleibsel vom Vorgänger die abgelöste Kaffeemaschine. Die stil- und farbneutrale Einrichtung haben Daniel und Jonas Fondaj selbst gebaut; drei kleine Rundtische, dazu schlichte Holzbänke, Hocker und zwei Tresenplätze.

Was gibt es dort?

Ebenso aufs Wesentliche reduziert und Do-It-Yourself ist das Speisenangebot. Es gibt Birchermüsli (5,90 Euro), Bananenbrot (3,40 Euro) und zur Zeit auch Weihnachtsplätzchen von Spitzbuben bis Vanillekipferl. Herzhafte Frühstücker können zwischen Natur- und Rote-Beete-Hummus auf gegrilltem Sauerteigbrot wählen (je 7,90 Euro), liebevoll angerichtet mit Tomaten, Hirtenkäse und Sprossen.

Detailansicht öffnen Saftig-locker: die Zimtknoten im Coffee Twins (Foto: Robert Haas)

Unschlagbare Kaffeebegleiter sind aber die saftig-lockeren Zimtknoten (3,40 Euro). Für ihr Gebäck verwenden die Zwillinge ausschließlich Dinkelmehl von der Meir-Mühle in Arnbach nahe ihres Heimatortes.

Regionalität spielte für die Coffee Twins auch bei der Kaffeewahl eine Rolle. Sie entschieden sich für JB-Kaffee aus Sulzemoos, "der beste, regionalste und bodenständigste Kaffee ohne große Werbekampagnen", meint Daniel Fondaj. Verschiedene JB-Röstungen können unter anderem als Cappuccino (3,20 Euro) oder Handfilter-Kaffee in der Karaffe (4,60 Euro) probiert werden, die Lieblingsröstung gibt es auch im Laden zu kaufen. Und ganz italienisch liegt hier der einfache Espresso noch unter zwei Euro. Heiße Schokolade, Matcha und Bio-Limonaden runden die Getränkekarte ab.

Detailansicht öffnen Ein unkonventionelles Café (Foto: Robert Haas)

So unkompliziert das Angebot der Zwillinge, so angenehm ihr Service. Daniel und Jonas Fondaj haben keine weiteren Mitarbeiter und bestreiten jede Schicht zu zweit. "Wenn einer von uns mal kurz nicht da ist, fällt das unseren Gästen sofort auf, dann fragen sie nach dem anderen", sagt Daniel Fondaj.

Er und sein Bruder sind höfliche und zurückhaltende Gastgeber, sodass man sich in ihrem Café trotz der Enge nie bedrängt oder beobachtet fühlt. Im Dreimühlenviertel kommt das an, viele Nachbarn und Stammgäste zählen zur Klientel der Coffee Twins. Vielleicht auch deshalb, weil das Lokal anders als viele andere im Viertel montags geöffnet hat (dafür ist Sonntag Ruhetag) und unter der Woche schon um acht Uhr aufsperrt. Der zimtige Frisch-Gebacken-Duft, der dann vor dem Café durch die Straße wabert, dürfte sein Übriges dazutun.

Coffee Twins: Ehrengutstraße 18, 80469 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr