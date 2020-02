Es ist Fasching. Oder Karneval, wie ich, geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet, dazu sage. Im Westen ist die fünfte Jahreszeit fester Bestandteil des Lebensrhythmus vieler Menschen, mit Köln und Düsseldorf finden sich dort die Karnevals-Hochburgen Deutschlands. Was viele nicht wissen: Auch im Ruhrgebiet hat der Karneval eine lange Tradition, mit zahlreichen Umzügen sind wir nicht auf unsere bekannten Nachbarn entlang des Rheins angewiesen. Dementsprechend war auch ich als Kind und Jugendlicher immer verkleidet. Aber irgendwann war es dann wirklich genug damit - und mit meinem Umzug nach München hatte ich gehofft, dieses Brauchtum ein für alle Mal hinter mir zu lassen.

Mit Erschrecken musste ich dann feststellen: Auch in München feiert man Karneval, also Fasching. Der Plan ging wohl in die Hose. Auf dem Marienplatz, im Löwenbräukeller, oder im Bayerischen Hof: Die Narren sind im Fieber, wir haben einige Bilder für Sie zusammengestellt. Obwohl ich lange kein Karnevalsnarr mehr bin, kann ich beim Münchner Fasching auf dem Marienplatz leider nur müde lächeln. Um den Vergleich etwas greifbarer zu machen: Denken Sie mal an das Münchner Oktoberfest und stellen Sie sich dann vor, wie wohl ein Oktoberfest in einer Sporthalle in Duisburg aussieht. Haben Sie's?

Verkleiden spielt für mich keine Rolle. Aber wenn man sich schon verkleidet, warum eigentlich nicht mal als Nackensteak oder Brexit gehen? Das haben sich Münchner Modestudentinnen und -studenten gedacht und Kostüme zu brandaktuellen (gesellschafts-) politischen Themen entworfen. Wie eigentlich so ein Kostüm aussieht - und was sich die Jungdesigner bei ihren Entwürfen gedacht haben, lesen Sie hier. Für mich gilt: Noch zwei Tage durchhalten, dann ist Aschermittwoch - und alles vorbei. Und in 209 Tagen beginnt schon wieder die fünfte Jahreszeit in München - Prost.

DAS WOCHENENDE

"Zu meinen Söhnen habe ich gesagt, geht erst einmal nicht Döner essen" Der Münchner Muslimrat lädt zur Diskussion über Kommunalpolitik ins islamische Gemeindezentrum. Doch nach dem Anschlag von Hanau dominieren vor allem die Sorgen von Einwanderern um ihre Sicherheit.

Mit der Tram aus dem Münchner Verkehrschaos Das altbewährte Verkehrsmittel wird auch in der Politik immer beliebter: Die Pläne für die Westtangente gehen voran, die MVG prüft zudem breitere Bahnen und noch mehr Verbindungen.

Antisemitische Hetzseite "Judas Watch" ist wieder online Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen Volksverhetzung gegen den Betreiber der Seite. Der Mann wird in Wien vermutet. Wie Behörden gegen das Portal "Judas Watch" kämpfen.

Mann missbraucht Schülerin in seinem Auto Der 25-Jährige hatte das zehn Jahre jüngere Mädchen online kennengelernt. Beim ersten Treffen brachte er sie an einen abgelegenen Ort.

MÜNCHEN ERLESEN

