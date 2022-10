Von Sabine Buchwald

Ein Hochschul-Studium ist ein Privileg und eine besondere Zeit im Leben, die man nie vergisst. Auf Alumni-Treffen älterer Semester machen die komischsten Geschichten die Runde. In München erzählt man von Sommern zwischen Isar und Biergarten und beglückwünscht einander, dass man trotzdem seinen Magister geschafft hat. Oder man hört von Vorlesungen, wo Studierende bei geöffneter Tür im Treppenhaus saßen, weil die Plätze im Hörsaal und auf den Fensterbrettern alle schon belegt waren. Schulter an Schulter den Dozenten an den Lippen hängen, das haben gerade jüngere Studenten vielleicht noch nie erlebt. Seit März 2020 mussten sie sich auf immer neue Coronamaßnahmen einstellen und dazu gehörte auch: Abstand halten!

Diese vorgegebenen 1,5 Meter nahmen doch fast alle gerne in Kauf, solange die Pforten der Hochschule überhaupt aufgingen. Nach Monaten des Lockdowns waren die meisten Studierenden hocherfreut, in den vergangenen zwei Semestern endlich wieder - oder gar zum ersten Mal - Präsenzunterricht zu haben. Leute kennenlernen, Partys feiern, flirten, das gehört doch auch zu einem Studium. Und jetzt ist diese wiedergewonnene Normalität gefährdet durch eine neue Krise. Energie ist das große Thema dieser Tage.

Woher aber soll man sie aus sich heraus zum Lernen nehmen als junger Mensch, wenn alles schon wieder so unsicher ist? Wie wird das kommende Semester aussehen? In Präsenz, hybrid oder ganz digital? Wie LMU, TU München und die Hochschule München in das Wintersemester starten, und was sie gegen explodierende Energiekosten unternehmen wollen. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

München will dreckige Diesel-Fahrzeuge aussperren Die Stadt möchte von Februar 2023 an ein stufenweises Fahrverbot umsetzen, das auch auf dem Mittleren Ring gelten soll. Damit soll die jahrelange Überschreitung von Abgas-Grenzwerten gestoppt werden.

Verbot mit hoher Symbolkraft Die Koalition aus Grünen und SPD greift zu drastischen Mitteln: Fahrverbote für ältere Diesel. Die Folgen werden nicht ganz so drastisch ausfallen wie es sich anhört. Warum das trotzdem richtig ist. Ein Kommentar.

"Da hat man lange Zeit die Energiewende verschlafen" Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer geht hart ins Gericht mit Münchens OB und dem Stadtrat. Er fordert, endlich auf Geothermie zu setzen, statt weiter im Heizkraftwerk München Nord Müll und Steinkohle zu verbrennen. (SZ Plus)

Ein Nasenspray als Pandemiebrecher Ein Team im Dr. von Haunerschen Kinderspital forscht an einem Impfstoff ohne Nadel. Die ersten Ergebnisse von Tierversuchen sind vielversprechend, aber der Weg bis zu klinischen Studien ist noch weit.

Ein Kilo Kokain im Körper Eine 46-Jährige vermittelt ihrem Ex-Freund einen Auftrag, bei dem er hochwirksames Rauschgift in 97 kleinen Päckchen schluckt und von Brasilien nach München bringt. Platzt ein solcher Beutel, überlebt der Kurier das in der Regel nicht. (SZ Plus)

Welche Straßen für den München-Marathon gesperrt werden Wenn die 19 000 Läuferinnen und Läufer am Sonntag auf die Strecke gehen, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auch Bus und Tram sind betroffen.

Polizei warnt vor Schockanrufen Falsche Beamte mit immer neuen Betrugsmaschen bleiben ein Problem für ihre echten "Kollegen". Vor allem aber für Münchner Senioren.

Der Siegeszug des Leihrads Vorübergehende Pannen wie die Obike-Schwemme aus Singapur haben seinen Erfolg in der Stadt nicht aufhalten können. Das Verkehrszentrum feiert nun Münchens Vorreiterrolle.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

