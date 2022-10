Von Heiner Effern

Die Stadt will das Fahrverbot für Dieselfahrzeuge deutlich verschärfen. Das gaben Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) und Umweltreferentin Christine Kugler bei der Präsentation des neuen Luftreinhalteplans bekannt. Fahrzeuge mit der Schadstoffklasse Euro vier sollen vom 1. Februar 2023 an nicht mehr in die bereits geltende Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings einfahren dürfen. Sollte sich die Situation nicht schnell verbessern, soll das Verbot von 1. Oktober 2023 an auch für Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse fünf gelten. Zur Umweltzone soll künftig auch der Mittlere Ring gehören, dieser war bisher ausgenommen. Für Anwohner und Lieferverkehr soll es Ausnahmen geben.

Die grün-rote Koalition begründet das geplante Dieselverbot mit Druck durch drei Klagen wegen der Verletzung geltender Grenzwerte bei Stickstoffdioxid. Die Hotspots Landshuter Allee, Tegernseer Landstraße und Leuchtenbergring liegen seit Jahren regelmäßig im Jahresmittel über den erlaubten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Freistaat hatte diesen Rechtsverstoß stets ignoriert und dafür Strafen bezahlt, im Jahr 2021 aber die Verantwortung dafür an die Stadt übertragen. Diese findet sich nun als offiziell Beklagte wieder. Eine Verurteilung habe nur mit dem nun präsentierten neuen Regeln vermieden werden können, sagte Bürgermeisterin Habenschaden. Werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid zum 1. April 2024 immer noch nicht eingehalten, will die Stadt das Verbot nochmals verschärfen. Dann fielen alle pauschalen Ausnahmen für Anwohner des Gebiets innerhalb des Mittleren Rings und für Handwerker weg.

Die Koalition geht davon aus, dass die ersten beiden Stufen des Dieselfahrverbots nicht mehr zu verhindern sind. Das würde bedeuten, dass zum 1. Oktober 2023 grundsätzlich 140 000 Münchner Fahrzeuge mit der Schadstoffklasse fünf und schlechter nicht mehr auf dem Ring und den Gebieten innerhalb davon fahren dürfen. Die etwa 30 000 Anwohner der Innenstadt und registrierte Handwerker mit betroffenen Autos oder Lieferwägen werden pauschal verschont. Dafür wird es aber noch zahlreiche Pendler und Besucher aus dem Landkreis München selbst und dem Speckgürtel treffen, die einen hohen Teil des städtischen Verkehrs ausmachen. Sie können für Fahrzeuge der betroffenen Schadstoffklassen lediglich individuelle Ausnahmen beantragen. Der Stadtrat soll das Verbot noch Im Oktober 2022 beschließen.