Warum im Münchner Zoo fast die Hälfte der Flamingos verschwunden ist 39 Vögel hat der Tierpark aussortiert und an andere Einrichtungen in Europa abgegeben. Für Kuratorin Lena Bockreiß ist das aber ein Grund zur Freude - und das Ergebnis einer "wissenschaftlichen Weltpremiere".

So soll der Platz vor der Oper künftig aussehen Im heftig geführten Streit zwischen Stadt und Denkmalschutz gibt es einen Kompromiss. Auf dem Max-Joseph-Platz werden Rasenflächen angelegt und Bäume aufgestellt - die geplanten Sträucher sind gestrichen. (SZ Plus)

Bayernweite Großrazzia gegen Judenhasser In den frühen Morgenstunden durchsuchen Polizei und Staatsanwaltschaft Wohnungen von 17 Beschuldigten in München sowie weiteren Teilen Bayerns. Computer und Handys werden sichergestellt. (SZ Plus)

Münchner Schulen kämpfen um bessere IT-Ausstattung Das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium wünscht sich für seinen Neubau interaktive Touch-Panels anstelle von Whiteboards. Auch andere Schulleiter hätten gerne Alternativen. Doch das Bildungsreferat weicht nur ungern vom bisherigen Standard ab.

Bushido und Fler streiten sich um "Carlo Cokxxx Nutten" Die beiden Deutsch-Rapper waren einst gute Freunde, jetzt beschäftigen sie die Gerichte. Aktuell klagt Bushido - worum es bei dem Prozess geht. (SZ Plus)

Westkreuz: Matratze steckt Auto in Brand - Totalschaden

Hauptbahnhof: Streit eskaliert - Verkäufer mit heißem Tee attackiert

"Ruf als Sportstadt gerecht werden": München richtet Deutsches Turnfest aus

Feuerwehreinsatz: Explosion beim Kerzengießen - mehrere Wohnungen beschädigt

Laim: Mitarbeiterinnen in Baumarkt an der Landsberger Straße eingesperrt

