Ein Blick in die unterirdische Bibliotheksabteilung "Altes Buch" der LMU: Hier lagern Bücher, die Millionen kosten müssten, aber unbezahlbar sind.

Von David Wünschel

Alte Bücher sind immer auch Zeitzeugen vergangener Tage: Sie verraten etwas darüber, wie das Leben früher einmal war. Ganz besondere Zeitzeugen ruhen in einem ehemaligen Luftschutzbunker tief unter der Bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität. Dort lagern ihre wertvollsten Bestände, knapp 20 000 Bücher. Sie zählen zu den schönsten und ältesten Büchern Münchens, manche sind Millionen Euro wert - aber eigentlich sind sie unbezahlbar.

In den Schwerlastregalen stehen theologische Handschriften aus dem Mittelalter, Holzstich-Atlanten aus der Renaissance, dazu Werke aus Theologie, Astronomie, Medizin, Rhetorik und vielen anderen Wissenschaften. Sven Kuttner leitet die Bibliotheksabteilung "Altes Buch" und ist damit auch für diese ganz besonderen Werke verantwortlich. Er hat mich an einem regnerischen Dienstagnachmittag mit in den Untergrund genommen, ich durfte ihm viele Fragen stellen und die vollen Regale sowie einzelne Bücher fotografieren - natürlich mit dem gebührenden Respekt für die Raritäten.

Was mich besonders fasziniert hat: Wie frisch die Werke wirken, obwohl sie Hunderte Jahre alt sind. Ich habe dort kein fleckiges Pergament entdeckt, keinen Staub, der zwischen den Seiten herausrieselt. Stattdessen: leuchtende Farben, lebendige Zeichnungen und spannende Einblicke, wie die Menschen sich die Welt früher vorstellten.

Manche dieser Kostbarkeiten, die mit enormem Aufwand entstanden sind, werden gar in Tresoren gelagert. In der Reportage kommen Sie ihnen zumindest digital ganz nah (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Im Nahverkehr fehlen Geld und Personal Nur dank einer städtischen Finanzspritze kann die MVG das Angebot bei Bussen und Bahnen aufrechterhalten. Im kommenden Jahr sollen Einstellungen in der Werkstatt und neue Fahrzeuge Entlastung bringen.

"Es ist auch für Offiziere eine Zeitenwende" Merith Niehuss, die scheidende Präsidentin der Hochschule in Neubiberg, und ihre Nachfolgerin Eva-Maria Kern sprechen im Interview über Forschung im Spannungsfeld zwischen Militär und Wirtschaft und über neue Herausforderungen durch die aktuelle politische Lage (SZ Plus).

Kommissar Zufall und der weiße Alligator Polizei und Feuerwehr mussten sich 2022 nicht nur um diverse Tiere kümmern, sondern auch um Falschparker auf den Gleisen und nackte Einbrecher im Garten. Die kuriosesten Einsätze des Jahres.

Derblecken findet 2023 wieder in traditioneller Form statt Zweimal wurde das Derblecken abgesagt, einmal gab es eine digitale Festrede. Im kommenden Jahr soll wieder alles so sein wie immer.

Mann mit Waffe im Supermarkt - vier Polizisten bei Festnahme verletzt Ein 32-Jähriger hatte mit einem schwertähnlichen Gegenstand einen Supermarkt betreten. Als die Polizei ihn festnehmen wollte, leistete er erheblichen Widerstand.

Tausende Koffer stehen seit Mitte Dezember am Flughafen Die Mitarbeiter der Airlines und der Gepäckabfertigung am Münchner Flughafen arbeiten daran, die Koffer zu ihren Besitzern zu schicken. Aber das ist gar nicht so einfach.

Wo bleiben die Wohnungen im Werksviertel? Mindestens 1150 Apartments sollen in dem neuen Stadtquartier am Ostbahnhof entstehen, erst 75 davon sind fertig. Beim großen Rest kommt es zu jahrelangen Verzögerungen, nicht bloß aufgrund der Corona-Pandemie.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg