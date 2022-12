Am Montagmorgen klebten sich Klima-Aktivisten am Stachus fest.

Wie angekündigt protestieren Mitglieder der "Letzten Generation" am Montagmorgen am Stachus und blockieren die Straße.

Am Montagmorgen protestieren Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der "Letzten Generation" am Stachus. Neun Menschen haben sich am Karlsplatz auf dem Asphalt festgeklebt. Sie sitzen am Boden, Polizisten sprechen auf sie ein, die Fahrbahn Richtung Norden ist gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden von der blockierten Stelle weggeleitet.

Immer wieder bleiben Passanten bei den Aktivisten stehen, reden mit ihnen und rufen ihnen zu: "Bravo" oder "Ihr seid nicht allein". Auf der anderen Straßenseite - vor dem Justizpalast - gibt es dagegen eine Gegendemonstration. Fünf Männer haben sich versammelt, sie fordern "ein härteres Eingreifen der Behörden gegen die Klima-Extremisten".

Bereits am Freitag hatten die Klima-Aktivisten angekündigt, an diesem Montag um 8 Uhr erneut ein Zeichen zu setzen. Während ihre Aktionen davor stets unangekündigt erfolgten, wurde diesmal sogar der genaue Ort genannt: der Bereich rund um den Taxistand am Stachus-Rondell. So kam es nun.

Die Polizei war an diesem Morgen somit vorbereitet, am Wochenende hatte sie sich aber bedeckt gehalten, was Details ihres Einsatzes betraf. Beamte leiteten den Verkehr am Sendlinger Tor um. Autofahrern war zudem empfohlen worden, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

In den vergangenen Monaten hatte die "Letzte Generation" immer wieder Straßen blockiert. Einige Aktivisten wurden bereits zu Geldstrafen verurteilt. In Bayern kamen einige sogar vorbeugend ins Gefängnis. Die Gruppe fordert ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde und ein 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland.