"Letzte Generation" kündigt verstärkte Störungen an

Mitglieder der "Letzten Generation" bei einer Aktion am Stachus

Die nächste Aktion in München soll am Montagmorgen am Stachus stattfinden. Dort hatten sich die Klimaaktivisten schon mehrmals festgeklebt.

Nach einer kurzen Unterbrechung ihrer Proteste hat die Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" auch für München weitere und verstärkte Störaktionen angekündigt. Man ziele von Montag an weiter auf die "Adern der Gesellschaft", etwa Verkehrsverbindungen - und "dort wird es weiter an allen Ecken und Enden Unterbrechungen geben", sagte einer der Mitgründer der Gruppe, Henning Jeschke, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Man wolle den Alltag der Gesellschaft stören, dazu werde es auch wieder symbolische Aktionen geben, um mehr Klimaschutz durchzusetzen.

Ein junger Mann aus München, der nach eigenen Angaben fast einen Monat im Gefängnis saß, kündigte eine große Blockadeaktion am Montag um 8 Uhr am Münchner Stachus an. "Wir lassen uns nicht von Gefängnisstrafen davon abhalten, für eine gute Zukunft zu kämpfen." Am Stachus hatten sich Mitglieder der Gruppe bereits mehrfach auf die Fahrbahn geklebt und somit für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Einige von ihnen kamen deswegen in Polizeigewahrsam, aus dem die letzten inzwischen freigelassen wurden. Drei Mitglieder der "Letzten Generation" wurden am Mittwoch vom Amtsgericht München bereits zu Geldstrafen verurteilt.

Die Gruppe blockiert seit Beginn des Jahres immer wieder Straßen und sorgt auch mit anderen Aktionen für Aufsehen. Die Sprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, sagte am Freitag: "Der Widerstand wird stärker werden. Und er hört auch nicht an Weihnachten auf, und auch nicht im neuen Jahr." Zahlreiche Menschen in ganz Deutschland würden sich ihnen derzeit anschließen. Angekündigt wurde eine "maximale Störung der öffentlichen Ordnung".