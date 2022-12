Von Katja Schnitzler und Susi Wimmer

Geschichten, die das Leben schreibt, können so spannend sein wie ein Film. Geschichten aber, die von Gier, Dreistigkeit, Machtmissbrauch und falschen Freunden geprägt sind, sind noch spannender. "Wer braucht schon Netflix, wenn er Nightlife hat", sagte der damalige Staatsanwalt Jakob Schmidkonz in einem seiner Plädoyers über die Arbeit der Sonderkommission. Er hat recht.

Es begann alles damit, dass ein stadtbekannter Dealer im Drogenrausch vormittags in eine Garage in der Müllerstraße fuhr. Statt sich aus dem Staub zu machen, schlief er am Steuer ein - neben sich Kokain. In seinen Verhören begann er auszupacken: Er verriet die ehemaligen Betreiber des Heart-Clubs, den Manager und einen Wiesn-Wirt, gab tiefe Einblicke in die dunklen Ecken der Münchner Nächte. Wir hatten über den größten Drogenskandal der Stadt berichtet, ihn nachgezeichnet aufgrund der Aussagen in Prozessen, der internen Ermittlungen und von vertraulichen Gesprächen. (SZ Plus)

Doch der Skandal ging noch viel tiefer - und hat erschreckende Ausmaße. Denn der Dealer brüstete sich: Zu seinen Stammkunden gehörten auch Polizisten. Beamte, die gegen Leute wie ihn vorgehen sollten, aber selbst harte Drogen konsumierten. Die im Rausch Dienst taten, unterwegs waren mit Waffe. Die kauften und an andere Beamte weiterverkauften. Die für ihn Drogen auf die Wiesn schmuggelten, so der Dealer. Aber auch solche, die ihr Amt dafür nutzten, die Schwächsten als Opfer zu suchen, "um sie zu zerstören", wie sie sich in Whatsapp-Chats brüsteten.

Fünf dieser Fälle haben wir besonders intensiv verfolgt, haben in den Prozessen gehört, wie interne Ermittler und andere Kollegen schockiert sind von diesen "schwarzen Schafen". Es sind Fälle, die empören ob der Dreistigkeit und ja, auch wütend machen angesichts von Machtmissbrauch und Gewalt. (SZ Plus) Die Kollegen auf den Revieren wollen davon nichts mitbekommen haben.

Da mag Netflix weniger spannend sein, aber immerhin sind die Geschichten nur fiktiv.

DER TAG IN MÜNCHEN

Habe krankes Baby, suche Klinik Die Situation in den Kinderkrankenhäusern ist verheerend, es fehlen freie Betten, Geld und Personal. Und diejenigen, die noch da sind, können einfach nicht mehr. Ein Notruf. (SZ Plus)

Es wurde Licht Ein Buch über die Geschichte der Straßenbeleuchtung in der Stadt führt vor Augen, dass es dabei um weit mehr geht als um Technik. Nämlich um Sicherheit, Prestige und das moderne Leben.

Alfons Schuhbecks Abschied Nach dem Silvestermenü gehen die Lichter aus in den Südtiroler Stuben am Platzl. Zwei Jahrzehnte lang haben diese das Bild mitgeprägt, das München in der Gourmet-Welt abgab. Nachruf auf ein sehr spezielles Restaurant. (SZ Plus)

Der Mörder von Moshammer könnte bald freikommen 18 Jahre nach der Tat wird der Mann womöglich aus der Haft entlassen. Das Gericht muss zuvor entscheiden, ob von ihm noch eine Gefahr ausgeht.

Ersatz für das gestohlene Jesuskind In der Kirche St. Michael in der Fußgängerzone ist die Heilige Familie wieder vollständig in der Krippe vertreten.

Wo in München gezündelt werden darf Zum Jahreswechsel können wieder Raketen abgeschossen werden. Die Verbote der vergangenen zwei Jahre sind teilweise aufgehoben. Einige Einschränkungen gibt es aber noch immer.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

