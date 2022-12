Andreas Schubert

Mit Christkindlmärkten ist es wie mit der Wiesn ­- entweder man liebt sie oder man findet sie grundsätzlich blöd. Während die einen vor glitzernder Adventskulisse versuchen, sich auf Weihnachten einzustimmen, sind die Märkte für andere nichts als überflüssige Kommerzspektakel, wo noch dazu alles viel zu teuer ist.

Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Meine Kolleginnen Katharina Haase, Jana Jöbstl, Lea Kramer und ich haben uns auf fünf verschiedenen Münchner Christkindlmärkten umgesehen und beschreiben, warum es sich lohnt, ausgerechnet dort mal vorbeizuschauen - auf eine Semmel, ein Getränk oder ein Geschenk. Jeder dieser Märkte - ob man sie nun als Weihnachts-, Winter- oder von mir aus auch als Jahresendmarkt bezeichnet - hat seinen eigenen Charakter. Jeder bietet seine eigenen Spezialitäten, die auch ausgewiesenen Adventsmuffeln gefallen könnten. Sie müssten sich halt nur mal hintrauen.

DER TAG IN MÜNCHEN

München erhöht die Neubau-Ziele 2000 statt 1250 neue bezahlbare Wohnungen pro Jahr: Die grün-rote Koalition will mit dem milliardenschweren städtischen Wohnbauprogramm mehr erreichen. Doch was wird aus den privaten Bauherren? (SZ Plus)

"Mir wird immer ein bisschen Darth-Vader-Image anhaften" Melanie Hammer wollte Architektin werden, dann übernahm sie die Bauträger-Firma ihres Vaters. Nun versucht sie, besser zu bauen und trotzdem Geld zu verdienen. Ein Gespräch über den schlechten Ruf ihrer Branche, die Münchner Immobilienpreise und ihr Leben als Unternehmerin und Mutter. (SZ Plus)

40-Meter-Hochhäuser an der Isar geplant Bei der Modernisierung auf dem Klinikcampus Thalkirchen sollen 170 Apartments in zwei Wohntürmen entstehen. Das Höhenkonzept stößt im Stadtrat aber auf Skepsis.

Angst vor Entmietung im Sigi-Sommer-Haus Das Elternhaus des legendären München-Kolumnisten wird saniert: Manche zahlen dort nur wenige Euro pro Quadratmeter, sagen die neuen Eigentümer und wollen die Mieten erhöhen. Die Bewohner berichten dagegen von Einschüchterungen - und schmutzigen Tricks aus dem Werkzeugkasten der Entmietung. (SZ Plus)

Was sich ab Sonntag beim MVV ändert Ursprünglich sollte das Angebot bei U-Bahn, Bus und Tram gekürzt werden - stattdessen gibt es nun einige Verbesserungen. Die S-Bahn trumpft sogar mit einem dichteren Takt auf. Dafür steigen die Preise so stark, wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.

Tausende Privatschüler demonstrieren für mehr Geld Vertreter der freien Schulen in Bayern versammeln sich in München und kritisieren die Benachteiligung im Vergleich zu den staatlichen Schulen. Im Kultusministerium kommt das offenbar nicht gut an.

Schüler rast betrunken und mit Schreckschusspistole durch München Nach einem Streit schnappt sich der 19-Jährige aus Niederbayern das Auto seines Vaters und braust davon. Die Polizei kann ihn schließlich mittels Handyortung ausfindig machen.

Genervter Graf, gestrauchelte Radlerin Ein Herr aus altem bayerischen Adelsgeschlecht muss sich vor dem Münchner Amtsgericht verantworten - er soll beim Gassigehen in Schwabing eine Radfahrerin verletzt haben. Vor Gericht präsentiert der allerdings eine andere Version des Vorfalls.

Klima-Aktivisten müssen bis Dreikönig in Gewahrsam Die Münchner Polizei hatte nur fünf Tage beantragt, doch die Richter reizen in zwei Fällen den gesetzlichen Rahmen aus. Die "Letzte Generation" lehnt einen vom Landesbischof vorgeschlagenen "Weihnachtsfrieden" ab - und greift zu einem neuen Klebstoff.

