Mal reist das Kino in die Vergangenheit, mal in die Zukunft, je nach Genre. In Bad Aibling richtet sich der Blick nicht auf gestern, heute oder morgen, sondern auf "Über: Morgen". So zumindest lautet das Motto der 16. Nonfiktionale, dem Festival des dokumentarischen Films in der oberbayerischen Kurstadt. Ab 7. März gibt es vier Tage lang 17 Dokumentarfilme zu sehen, die allesamt um Zukunftsfragen kreisen. So auch der Eröffnungsfilm "Plug & Pray", der sich bereits im Jahr 2010 mit Künstlicher Intelligenz beschäftigte.