In das riesige Halbrund der unfertigen NS-Kongresshalle könnte die Ausweichspielstätte der Oper gebaut werden. Rechts an das Hufeisen schließt das Dokuzentrum an mit seinem Pfahl, den Architekt Günther Domenig in den NS-Bau getrieben hat.

(Foto: Norbert Probst/imago/imagebroker)