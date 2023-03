Von Andreas Glas und Johann Osel

Der Job des Ministers an diesem Tag: loben. Georg Eisenreich hat zur Ehrung der Besten in den Münchner Justizpalast geladen, es geht um herausragende juristische Examina, Top-Abschlüsse bei Rechtspflegern, Justizwachtmeistern, Gerichtsvollzieherinnen. Im Sonnenlicht, das durch die meterhohen Fenster in den Saal blinzelt, sitzt der Nachwuchs unter weißen Stuckdecken, samt Partnern und Eltern, die vor Stolz das Kreuz in die Stuhllehnen drücken. "Spitzennoten fliegen einem nicht einfach zu", sagt Eisenreich, es brauche Motivation und Freude, sich in Neues einzuarbeiten, auch Leidensfähigkeit und Kampfbereitschaft. Dann der Fotomarathon. Namen aufrufen, Ministerlächeln anknipsen, Präsente, man sieht Krawatten in allen Farben, Kostüme, Hosenanzüge. Dutzende Male. Eisenreich gibt gern den Conferencier, schäkert und lobt, "ausgezeichnet, exzellent". Ein Einser-Absolvent, der nun nach Düsseldorf an einen Lehrstuhl geht, möge hoffentlich nach Bayern zurückkehren, "hier ist es einfach schöner".