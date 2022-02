Von Katja Auer und Andreas Glas , Matthias Köpf und Olaf Przybilla

Bayerns Ministerpräsident stellt sein neues Kabinett vor - wer muss gehen, wer darf bleiben? Die Namen im Überblick:

Für Wissenschaftsminister Bernd Sibler kommt der bisherige Generalsekretär Markus Blume .

kommt der bisherige Generalsekretär . Dessen Amt übernimmt der Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer .

. Die Landtagsabgeordnete Tanja Schorer-Dremel wird stellvertretende Generalsekretärin, der bisherige Amtsinhaber Florian Hahn , MdB, soll der erste internationale Sekretär der CSU werden.

wird stellvertretende Generalsekretärin, der bisherige Amtsinhaber , MdB, soll der erste internationale Sekretär der CSU werden. Das Amt als Bau- und Verkehrsminister übernimmt der bisherige Landrat von Deggendorf, Christian Bernreiter, und löst damit Kerstin Schreyer ab.

und löst damit ab. Sozialministerin Carolina Trautner wird durch die frühere Umweltministerin Ulrike Scharf ersetzt.

wird durch die frühere Umweltministerin ersetzt. Sandro Kirchner wird neuer Staatssekretär im Innenministerium und löst damit Gerhard Eck ab.

Um 13 Uhr will Söder seine neuen Minister dem Landtag vorstellen und diese dort dann auch offiziell ernennen lassen. Neue Minister müssten dann noch vereidigt werden. Wer bereits Mitglied des Kabinetts ist, muss nicht erneut den Eid sprechen.

Wer sind die Neuen in Söders Kabinett ?

Generalsekretär: Stephan Mayer

Detailansicht öffnen Stephan Mayer übernimmt den Job von Markus Blume. (Foto: Marius Becker/dpa)

Der designierte CSU-Generalsekretär Stephan Mayer wird die Herausforderung haben, einen erfolgreichen Wahlkampf zu organisieren. Im Herbst 2023 steht die bayerische Landtagswahl bevor und die Umfragen für die CSU fielen zuletzt nicht gerade positiv aus - die Werten lagen um die 35 bis 36 Prozent und damit noch hinter dem schlechten Ergebnis der Wahl 2018.

Mayer war von 2018 bis zur Bundestagswahl im vergangenen Herbst Parlamentarischer Staatsekretär im Bundesinnenministerium von Horst Seehofer. Der 48-jährige Jurist und Rechtsanwalt ist ein erfahrener Talkshow-Gast, im Bundestag sitzt Mayer seit 2002, derzeit als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Altötting-Mühldorf. Zuletzt wählte der Deutsche Olympische Sportbund den sportpolitischen Sprecher der Unionsfraktion zum seinem Vizepräsidenten, doch die neue Ampel-Regierung verwehrte Mayer im Januar den Amtsantritt mit Verweis auf eine zwölfmonatige Karenzzeit nach seinem Ausscheiden aus dem Ministerium. Später gab Mayer das Amt zurück.

Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder betont unter anderem die Verankerung des neuen Generalsekretärs in der Lokalpolitik. Mayer ist seit 1996 Stadtrat in Neuötting und Kreisrat im Landkreis Altötting, seit 2002 ist er dort auch stellvertretender Vorsitzender der CSU-Kreistagsfraktion. Parteiintern ist Mayer in seinem Wahlkreis absolut unangefochten. Als Direktkandidat kam er bei der Bundestagswahl 2013 als bayerischer Stimmenkönig fast auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit, im vergangenen Herbst lag er mit 54,5 Prozent der Erststimmen immer noch gut zehn Prozentpunkte über dem dortigen Zweitstimmenergebnis seiner Partei.

Wissenschaftsminister: Markus Blume

Detailansicht öffnen Markus Blume wechselt von der CSU-Parteizentrale ins Wissenschaftsministerium. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Dass CSU-Chef Söder seinen bisherigen Generalsekretär zum Minister befördert, war eine Frage der Zeit. Dass dies ausgerechnet jetzt passiert, gut eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl, halten manche für ein Wagnis, da Söder nun auf die Erfahrung verzichtet, die Blume als Organisator mehrerer Wahlen gesammelt hat. Andere finden seinen Austausch überfällig, da die Wahlen der jüngeren CSU-Geschichte ziemlich unerfreulich ausfielen. Im Kabinett ersetzt der Münchner den Niederbayern Bernd Sibler als Minister für Wissenschaft und Kunst.

Von Blume verspricht sich Söder mehr Strahlkraft für seine Hightech-Herzensthemen. Durch seine Zeit als Generalsekretär bringt der 47-Jährige politisches Verkaufstalent mit, beherrscht die Sprache der Bilder und das Spiel mit Öffentlichkeit und Medien - alles wichtige Kriterien für Söder, der selbst Meister in diesen Disziplinen ist. Zwar gilt Blume als Mann mit intellektueller Substanz. Durch eine besondere Nähe zur Hochkultur ist er bislang aber nicht aufgefallen.

Staatssekretär im Innenministerium: Sandro Kirchner

Ein überraschendes neues Gesicht im Kabinett ist Sandro Kirchner, der im neuen Ministerrat Gerhard Eck ersetzen soll, den bisherigen Staatssekretär im Innenministerium und amtierenden CSU-Bezirksvorsitzenden in Unterfranken. Auch der studierte Diplom-Ingenieur stammt aus Unterfranken und zwar aus dem Landkreis Bad Kissingen. Dort war er 2008 zum Zweiten Bürgermeister der Marktgemeinde Burkardroth gewählt worden, 2013 zog er erstmals in den Landtag ein. Dort profilierte sich Kirchner als Wirtschaftspolitiker.

Für das Innenressort kann der 46-Jährige bislang keine Expertise aufweisen, aber das habe Eck bei Dienstantritt als Innenstaatssekretär ebenfalls nicht gehabt, erklärte Söder bei der Vorstellung der Personalie. Eck habe angekündigt, für den kommenden Landtag nicht mehr kandidieren zu wollen, insofern sei der Wechsel notwendig gewesen, sagte Söder. Im Fußball würde man wohl von einem positionsgetreuen Wechsel sprechen: Staatssekretär, männlich und aus Unterfranken unter Joachim Herrmann wird durch Staatssekretär, männlich aus Unterfranken ersetzt. Die Hoffnungen der ebenfalls gehandelten Landtagsabgeordneten Barbara Becker aus dem unterfränkischen Landkreis Kitzingen haben sich damit zerschlagen.

Bauminister: Christian Bernreiter

Detailansicht öffnen Christian Bernreiter ist derzeit noch Landrat im Landkreis Deggendorf. (Foto: Armin Weigel/dpa)

Mit der Berufung eines kommunalpolitischen Schwergewichts ist Söder ein echter Coup gelungen. Christian Bernreiter, 57, wechselt aus dem Deggendorfer Landratsamt ins Verkehrs- und Bauministerium. Dass er nach München übersiedelt, darüber wurde schon zu Zeiten von Ministerpräsident Horst Seehofer spekuliert, der Bernreiter "ministrabel" nannte. Nun ist es soweit und vermutlich muss er als Kabinettsneuling von außen nicht einmal die kalte Schulter der Landtagsfraktion fürchten - dafür ist Bernreiter zu einflussreich und anerkannt in der CSU. Als Präsident des Landkreistags ist er zudem vernetzt in den Kommunen, was beim Thema Bauen nicht schaden kann.

Ulrike Scharf

Detailansicht öffnen Ulrike Scharf auf ihrem Weg zu Fraktionssitzung - für sie war es ein guter Termin. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Als Scharf, 54, im März 2018 nicht mehr fürs Kabinett nominiert wurde, galt das als Überraschung. Unter dem alten Ministerpräsident Horst Seehofer war sie Umweltministerin, vier Jahre lang. Unter Söder, dem neuen Ministerpräsidenten, ging das Ministerium allerdings an die Freien Wähler - und anderswo sah er offenbar keinen Platz für Scharf. In jüngerer Zeit gab es immer wieder Berichte, dass sie von Söder in diversen CSU-Runden gelobt worden sei. Nicht zuletzt für ihre Arbeit als Vorsitzende der Frauen-Union, die ihr eine Hausmacht in der Partei verschafft hat, die nicht zu unterschätzen ist.

So überraschend wie ihre Entlassung als Umweltministerin kommt ihr Comeback als Sozialministerin also nicht. Man darf nun gespannt sein, wie sie sich in Söders Kabinett einfügt. Unter Seehofer scheute Scharf nicht davor zurück, sich gegen die CSU-Linie zu stellen, etwa in den Debatten um die Skischaukel am Riedberger Horn oder die dritte Startbahn für den Münchner Flughafen. Ein Gebaren, das unter Söder kaum vorstellbar ist.