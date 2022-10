Von Andreas Glas und Johann Osel, München

Vierstellig - es ist wieder so weit. Die Corona-Herbstwelle beschert immer mehr bayerischen Städten und Landkreisen Inzidenzen von 1000 und mehr, zehn waren es am Freitag, am Donnerstag nur vier, in der Vorwoche null. Und dabei lassen bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen und tauchen in der Statistik auf. Bei solchen Zahlen wäre Markus Söder früher rasch vor die Presse getreten, Krisenmodus. Am Freitag, besuchte der Ministerpräsident erst Münchner Kaminkehrer, dann den Apfelmarkt in Bad Feilnbach. Corona hat im Oktober 2022 seinen Schrecken verloren - und die Relevanz für die Staatsregierung. Die Rekonstruktion einer erstaunlichen Wende.