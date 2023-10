In Deutschland ist Heizen teuer, vor allem für all jene, die eher wenig verdienen.

Die Energiekrise hat die Menschen in Deutschland stark belastet, zeigt eine Studie. Am deutlichsten stiegen die Heizkosten für die Mittelschicht. Und die Energiearmut wuchs enorm.

Von Lisa Nienhaus

Oktober, das ist der Monat, in der die Verlockung größer wird, abends doch mal die Heizung anzumachen, damit es richtig heimelig wird. Doch seit dem vergangenen Winter hat die warme Heizung ihre Unschuld und ihre Freundlichkeit verloren. Seither wissen viele Menschen in Deutschland: Ja, man kann Energie sparen, manchmal muss man es auch, weil es sonst unbezahlbar wird. All solcher Bemühungen zum Trotz ist das Heizen im vergangenen Jahr deutlich teurer geworden für die meisten Deutschen.