SZ Plus DFB-Team : Toni, der Große

Was für eine Rückkehr: Beim 2:0 gegen Frankreich zeigt die Nationalelf ihr bestes Spiel seit Jahren. Das liegt maßgeblich an Toni Kroos - der von seinen Mitspielern mit Lob überschüttet wird und mit 34 Jahren so sehr als Chef auftritt wie selten zuvor.