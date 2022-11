Binden-Debatte bei der Fußball-WM:Das Rätsel um die Drohung

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Ein deutscher Vertreter trug sie dann doch, die bunte "One Love"-Binde. Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser, oben auf der Tribüne neben Gianni Infantino, dem Boss des Fußball-Weltverbandes Fifa. Aber auf dem Spielfeld war der Stoff nicht zu sehen beim Spiel der Deutschen gegen Japan (1:2): Manuel Neuer zog wie die übrigen Spielführer dieser WM die von der Fifa gestellte Binde über.

Dass der DFB beschlossen hat, aus Furcht vor Sanktionen des Weltverbandes den Kapitän ohne die "One Love"-Binde auflaufen zu lassen, war zuletzt das große Politikum rund um das deutsche Team. Der DFB bemühte sich am Mittwoch weiter um Schadensbegrenzung: Beim Mannschaftsfoto vor dem Anpfiff hielten sich die Spieler den Mund zu - als Protest gegen das Verbot der Fifa. Aber die Umstände, was genau zum Verzicht auf die Binde führte, wirken immer rätselhafter. Denn der DFB verhält sich widersprüchlich zu der Kernfrage, welche Drohung seitens der Fifa denn nun tatsächlich im Raum stand. Abläufe und Aussagen nähren den Verdacht, dass der DFB die Sache ein bisschen zu sehr aufgeblasen haben könnte.

Am Montag hatte Präsident Bernd Neuendorf den Verzicht auf die Binde damit begründet, es habe eine "eindeutige Drohung" der Fifa gegeben, andererseits wisse man nicht genau, "welche Sanktionen erfolgt wären". Sein Medienchef Steffen Simon erneuerte das anderntags im Deutschlandfunk. Er sprach davon, dass die Fifa mit "massiven sportlichen Sanktionen" gedroht, diese aber nie konkretisiert habe. Auf Nachfrage, ob das eine gelbe Karte meinen würde, hieß es, das wisse man nicht; "theoretisch hätte es auch Punktabzug sein können".

Wenn die Fifa brutal vorgegangen sein sollte: Warum wird sie dann von den Bedrohten auch noch geschützt?

Die Statements der anderen sechs europäischen Verbände, die wie der DFB erst die Binde tragen wollten und dann doch verzichteten, lasen sich teils anders, teils zurückhaltender. Die Niederländer sprachen konkret aus, die Fifa habe mit Gelb gedroht, also einer eher minimalen Reaktion, deren mögliche Umgehung Bundestrainer Hansi Flick selbst skizziert hatte: Dann würde man die Binde einfach reihum wechseln lassen. Auch in einem Statement des britischen Verbandes (FA), das als Stellungnahme aller sieben beteiligten Föderationen deklariert war, ist nicht von Punktabzug die Rede; sondern davon, dass man die Spieler nicht in eine Situation bringen wolle, in der sie Gelb sehen oder gezwungen wären, das Feld zu verlassen.

Detailansicht öffnen Beim Freundschaftsspiel in Oman in der vergangenen Woche trug Manuel Neuer die Binde noch. Beim WM-Auftakt gegen Japan nicht mehr. (Foto: Christian Charisius/dpa)

Wie also kam der DFB darauf, dass hier viel mehr im Busch sein könnte? Auffallend: Die simple Frage, wann genau und in welcher Form gegenüber dem DFB die Androhung "sportlicher Sanktionen" ins Spiel kam, beantwortet der DFB auf mehrfache Nachfrage und über mehrere Tage nicht. Er verweist nur auf ein Gespräch von Fifa-Vertretern am Montagmorgen mit dem britischen Verband - die Engländer waren das erste Team aus dem europäischen Septett, das spielen musste. Dabei seien die Briten unter Druck gesetzt worden. Aber wenn das so zutrifft: Wäre der DFB dann nicht erst recht in der Pflicht gewesen, sich zu erkundigen, was konkret droht? Und hätte es notfalls (sport-)juristisch prüfen lassen können? Aber der DFB schweigt auch zur Frage, ob er danach noch Kontakt zur Fifa hatte.

Stattdessen empfiehlt der Medienchef, man solle sich vom britischen Verband mal schildern lassen, wie die Fifa am Spieltag "mit sechs Mitarbeitern bei der FA eingeritten ist". Ein martialischer Hinweis, der Bilder wie von einer Schutzgelderpressung heraufbeschwört: Die Fifa kommt mit sechs Mann - hoffentlich nicht auch noch bewaffnet?

Am Mittwoch lautete die neueste Formulierung, es wäre "mindestens Gelb" geworden

Solche Andeutungen verstärken das Unbehagen. Wenn die Fifa so brutal vorging, was ja vorstellbar wäre: Warum wird sie dann von den Bedrohten auch noch geschützt, indem diese nicht konkret darlegen, was auf welche Art angedroht wurde?

Auch Präsident Neuendorf verwies am Mittwoch auf die Briten. Er klagte in Bild, dort sei die Fifa "massiv aufgetreten" und habe angedeutet, "dass es Minimum eine gelbe Karte gibt und weitere Strafen durchaus möglich sind". Zudem liege nun auch eine schriftliche Antwort der Fifa vor, die "exakt in diese Richtung" gehe. Der Schiedsrichter hätte Gelb zücken müssen, überdies habe sich die Fifa vorbehalten, ihre Disziplinarkommission anzurufen, die weitere Strafen verhängen könnte. Auf die Formulierung "mindestens Gelb" verwiesen dann auch andere Verbände wie der dänische.

Das klingt nur nicht mehr sehr bedrohlich, sondern fast wie ein Hinweis auf übliche Abläufe. Für das Tragen der Binde gibt es eine Verwarnung (weil diese nicht die Fifa-offizielle und damit ein Regelverstoß ist) - und die Fifa kündigt nicht einmal klar an, die Disziplinarkammer anzurufen, sondern behält sich diese Option nur vor. Aber selbst wenn: Das führt noch lange nicht zu Punktabzügen bei einer WM. Ohnehin wäre die Klagelinie der Fifa höchst problematisch: Die "One Love"-Binde ist unpolitisch, sie spiegelt sogar exakt die Fifa-Grundwerte wieder.