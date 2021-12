Mit einem überwältigenden Ergebnis rückt Thomas Weikert an die Spitze des DOSB. Er präsentiert sich als Mann des Ausgleichs - und fällt zugleich mit einer scharfen Formulierung in Richtung Politik auf.

Von Johannes Aumüller, Weimar

Bisweilen klemmte die Choreografie an diesem Tag, der für den deutschen Sport den großen Neuanfang darstellen sollte. Zum Beispiel, als die Sitzungsleiterin Christa Thiel, früher Chefin des Schwimmverbandes, zum wichtigsten Tagesordnungspunkt kam: der Neuwahl des Präsidenten. "Gibt es Vorschläge?", fragte sie in den Saal des Weimarer Kongresszentrums - und dann war erst einmal Stille. Bis sich Ingo Weiss, Basketball-Chef und Sprecher der Spitzenverbände, erbarmen musste und dafür etwas machte, was es so noch nie gegeben haben dürfte bei der Präsidentenwahl eines Vereins: Er schlug im Namen der Spitzenverbände gleich zwei Kandidaten vor, Thomas Weikert und Claudia Bokel.

Die beiden standen schon seit Wochen als Bewerber fest, gecastet von einer Findungskommission. Aber irgendwie passte so ein schräger Moment zur Lage beim DOSB. Eine knappe Stunde später war Weikert mit einem sehr überzeugenden Ergebnis zum Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt worden. 361 Stimmen bekam der Tischtennis-Funktionär, 86,6 Prozent. Eine Überraschung war das nicht. Er war ohnehin der Favorit gewesen; seine Rivalin hatte sich aufgrund der Corona-Umstände auch nur zuschalten lassen.

Viele im Sport halten Weikert, 60, wegen seiner ausgleichenden Art für genau den Mann, der den DOSB nach all den chaotischen Monaten befrieden kann. Und so trat er in Weimar auch auf, als "Mannschaftskapitän eines starken Teams" positionierte er sich da. Weikert hat viel sportpolitische Erfahrung, zuletzt stand er sieben Jahre dem internationalen Tischtennis-Verband vor - aber die Aufgabe, die ihm jetzt bevorsteht, ist gewaltig. Die Gräben und die Verletzungen sind immens. "Ich bin ein bisschen überwältigt, man wird nicht alle Tage DOSB-Präsident", sagte er nach der Wahl: "Jetzt packen wir es gemeinsam an und dann kommen wir auch voran."

"Frau Baerbock soll die Kirche einfach mal im Dorf lassen", sagt Weikert

Aber der nette Herr Weikert kann auch schärfer formulieren, das bekam an diesem Tag der Sport nur nicht zu spüren. Bei der Pressekonferenz nach seiner Wahl sollte er Stellung dazu beziehen, dass die designierte Außenminister Annalena Baerbock mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2022 schon von einem Boykott sprach. "Frau Baerbock soll die Kirche einfach mal im Dorf lassen, das sage ich Ihnen ganz deutlich. Boykott hat noch nie jemandem etwas gebracht", sagte Weikert - wobei er zugleich auch klare Worte über die Menschenrechtslage in China oder Katar formulierte.

Detailansicht öffnen Kandidatin bei der DOSB-Wahl: Claudia Bokel, Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes, ließ sich aufgrund der Corona-Umstände zuschalten. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Der Sport möchte diesen Tag in Weimar als Neuanfang verstanden wissen nach dem turbulenten Ende der Ära Hörmann. In Teilen gelang das durchaus, weil am Ende nicht nur ein neuer Präsident im Amt ist, sondern auch ein komplett neues Präsidium steht. Die drei Kandidatinnen, die schon im alten Führungsgremium saßen, erhielten katastrophale Ergebnisse. Dafür rückten die frühere Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte (377 Stimmen), die frühere Para-Sportlerin Verena Bentele (352), die Kinderärztin Kerstin Holze (349), der CSU-Politiker Stephan Mayer (257) und Oliver Stegemann (Präsident des Sportakrobatik-Verbandes/228) ins Präsidium. Auch den Vorstand will Weikert neu aufstellen - allerdings lässt er offen, ob neben der Vorstandschefin Veronika Rücker noch weitere Funktionäre gehen müssen.

Doch zugleich schwelte das Hörmann-Thema natürlich weiter. Denn in der Affäre um die Folgen eines anonymen Briefes ("Kultur der Angst"), um die Erstellung von Gutachten und rechtsanwaltliche Tätigkeiten sind noch viele Fragen offen, auch haftungsrechtliche. Am Samstag stimmte die Versammlung dennoch für eine Entlastung des Präsidiums und des Vorstandes, wobei der DOSB das so deutete, dass sich diese nur auf die Tätigkeiten im Jahr 2020 beziehen würde. Hörmann, der nach einer Corona-Erkrankung wie auch Rücker auf ärztlichen Rat hin nicht anwesend war, sowie sein bisheriger Stellvertreter Kaweh Niroomand versprachen aber eine "lückenlose" Aufklärung aller Vorgänge aus den vergangenen sechs Monaten. Ein externer Rechtsanwalt soll dafür nun bestellt werden. Drei Vorschläge liegen vor, die Ethikkommission, so ist der Plan, soll sich einen aussuchen.

CSU-Mann Mayer wird gewählt. Dabei ist noch gar nicht klar, ob er das Amt auch ausüben darf

Zugleich gibt es in Weikerts neuem Präsidium eine Personalie, die aus mehreren Gründen ein großes Spannungspotenzial bietet: den CSU-Mann Mayer. Der war noch vor vier Wochen selbst ein Kandidat fürs Präsidentenamt, zog aber nach seiner Präsentation vor den Mitgliedsverbänden zurück - nach seinen Angaben, um die Gräben im Sport nicht zu vertiefen. Außerdem hat er seine Wahl zum Vizepräsidenten am Samstag zwar angenommen, er darf diese Funktion offiziell aber noch gar nicht ausüben. Er ist nämlich seit 2017 Staatssekretär im Bundesinnenministerium, das auch für Sport zuständig ist. In solchen Fällen muss erst ein spezielles Gremium der Bundesregierung eine Erlaubnis erteilen und die liegt noch nicht vor. Erst Anfang, Mitte Januar soll das so weit sein, sagte Mayer.

Abseits der rechtlichen Angelegenheiten ist auch politisch-moralisch die Frage, ob es angemessen ist, wenn jemand so schnell die sportpolitische Seite wechselt. Der Vorsitzende des Berliner Landessportbundes, Thomas Härtel, formulierte auf der Bühne offen die Bedenken gegen Mayer, der auch kein gutes Ergebnis erreichte. Aber der CSU-Mann hat mächtige Verbündete auf seiner Seite; so setzten sich im Hintergrund vor allem die Mitglieder der Ballsportarten wie Basketball-Präsident Weiss und der Fußball-Strippenzieher Rainer Koch für ihn ein.

Das könnte noch zu interessanten Konstellationen im Präsidium führen. Zumal Weikert und sein Führungsgremium erst einmal nur für ein Jahr gewählt sind. Schon im Dezember 2022 müssen sie sich wieder bestätigen lassen.