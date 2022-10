Bundesliga:Dortmund verdaddelt die Tabellenführung

Jude Bellingham führte Dortmund als Kapitän an - aber den BVB in Köln nicht zum Sieg.

Der BVB hat beim 2:3 in Köln große Probleme beim Verteidigen. Wolfsburg siegt in letzter Minute gegen Stuttgart und Frankfurt knackt Unions Defensive. Alles Wichtige zum achten Spieltag.

Von Jonas Beckenkamp, Tim Brack und Jonas Wengert

1. FC Köln - Borussia Dortmund 3:2 (0:1), Tore: 0:1 Brandt (31.), 1:1 Kainz (53.), 2:1 Tigges (56.), 3:1 Ljubicic (71.), 3:2 Schmitz (78., Eigentor)

Die Fans des 1. FC Köln hatten diesmal exakt 27 Gelegenheiten, ihren Unmut auszudrücken. Ziel der Abneigung war bei jedem seiner Ballkontakte Anthony Modeste, ehemals umjubelter FC-Stürmer, nun geschmähter BVB-Angreifer. Anfang August war Modeste von Köln nach Dortmund gewechselt, richtig angekommen ist er dort noch nicht. Wäre seine Rückkehr an den Rhein nicht der ideale Zeitpunkt, das zu ändern?

Doch Modeste besetzte die Rolle des Nebendarstellers, er überließ zunächst Julian Brandt die Bühne, der beim 1:0 seine exzellente Technik bei Ballmitnahme und Abschluss vorführte. Die Dortmunder sprangen in der sogenannten Blitztabelle auf Platz eins. Die Vorstellung der Mannschaft von Edin Terzic war allerdings eher flatterhaft, auch Köln entblößte Lücken, ohne ganz große Chancen zu kreieren. Das änderte sich erst nach der Pause - und wie! Innerhalb von zwei Minuten drehten die Kölner das Spiel durch ein schön herauskombiniertes Tor von Florian Kainz und ein Kopfballtor durch Steffen Tigges nach einer Ecke.

Und so war es nicht der ehemalige Kölner Modeste, der die Richtung dieses Duells bestimmte, sondern der ehemalige Dortmunder Tigges, der für Köln zum 2:1 traf. Denn der FC fühlte sich beflügelt durch, traf noch den Pfosten - und sogar das Tor, durch Dejan Ljubicic. So missglückte Modestes Arbeitstag komplett, das änderte auch das 2:3 durch ein Eigentor von Benno Schmitz nicht. Den BVB beschäftigen nun erst einmal andere Themen als die Modeste-Rückkehr: gemeinschaftliches Verteidigen oder Wettkampfhärte zum Beispiel.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 2:0 (2:0), Tore: 1:0 Götze (12.), 2:0 Lindström (42.)

Detailansicht öffnen Sinnbild für das gesamte Spiel: Zwei Union-Verteidiger liegen strauchelnd am Boden und Jesper Lindström (rechts) trifft zum 2:0 für Eintracht Frankfurt. (Foto: Matthias Koch/Imago)

Beide Teams steuerten bislang je eine Offensivattraktion bei in dieser noch jungen Saison. Die Frankfurter machten der Bundesliga ein Geschenk, indem sie im Sommer Randal Kolo Muani aus Nantes verpflichteten, der seitdem die Außenbahnen herunterflitzt. Auf Berliner Seite ist Sheraldo Becker zwar kein neues Gesicht, sechs Tore, vier Vorlagen und Platz eins der Scorerliste hätte dem Niederländer aber dennoch kaum jemand zugetraut.

Im direkten Duell zeigte vor allem Kolo Muani früh sein Können. Nach einem blitzschnellen Konter über rechts bediente der Angreifer seinen Mitspieler Mario Götze, der zur Führung einschob. Das 2:0 besorgte dann Jesper Lindström. Der Däne luchste Unions Paul Jaeckel den Ball ab, tänzelte zwei Köpenicker Verteidiger aus und legte den Ball traumhaft an Torwart Frederik Rönnow vorbei ins Tor. Die Tabellenführer aus Berlin präsentierten sich die gesamte Partie über als unterlegene Elf. Becker wurde nach einer guten Stunde ohne nennenswerte Torchance ausgewechselt.

Auch für Kolo Muani ging es wenig später Richtung Kabine - allerdings ungeplant: Der Franzose flog mit Gelb-Rot vom Platz. Bei einem Sololauf im Strafraum trat der SGE-Stürmer auf den Fuß von Schäfer, ein unabsichtliches Foul, das zurecht zum Platzverweis führte. Doch auch ihre rund zwanzigminütige Überzahl konnten die Gäste nicht nutzen. Frankfurt verteidigte den Vorsprung ohne größere Probleme. Dank der Niederlage des BVB bleibt Union Berlin trotz der ersten Saisonpleite an der Tabellenspitze.

RB Leipzig - VfL Bochum 4:0 (2:0), Tore: 1:0 Werner (15.), 2:0 Nkunku (23., Foulelfmeter), 3:0 Werner (53.), 4:0 Nkunku (85.)

Detailansicht öffnen Schlimmeres verhindert: In dieser Situation pariert Bochums Torwart Manuel Riemann (rechts) gegen Timo Werner - dennoch gelingen dem Nationalspieler zwei Tore für Leipzig. (Foto: Sven Sonntag/Imago)

"Ich werde versuchen, es zu genießen, aber wenn es losgeht, wird's schwer". Diesen verblüffend ehrlichen Satz schickte der neue Bochumer Coach Thomas Letsch seinem Bundesliga-Debüt voraus und wer wollte, konnte darin ein Quäntchen Anspannung erkennen. Vom Leipziger Kollegen Marco Rose gab's zu Beginn immerhin einen Knuddler unter Kumpels (man kennt sich aus Salzburger Zeiten), danach entspann sich ein unheilvoller Nachmittag für den Coach des Tabellenletzten.

Das lag zum einen an Timo Werners fast schon untypisch unterkühlten Abschlüssen zum 1:0 und 3:0 - und zum anderen an einem zaghaften VfL. Als Jannes Horn mal energischer zu Werke ging, brachte er prompt Christopher Nkunku zu Fall. Den berechtigten Elfmeter verwandelte der Franzose selbst zum zweiten Leipziger Tor, ehe er später einen weiteren Strafstoß vergab. Der VfL spielte seiner Platzierung entsprechend, RB wie eine Elf mit Potenzial, Nkunku vollendete noch einen Konter zum 4:0. Am Ende musste auch Thomas Letsch erkennen: Der Job in Bochum dürfte nichts für Genießer sein.

SC Freiburg - FSV Mainz 05 2:1 (2:0), Tore: 1:0 Gregoritsch (3.), 2:0 Kyereh (37.), 2:1 Martin (52.)

Detailansicht öffnen Abgestaubt: Daniel-Kofi Kyereh (links) trifft zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für den SC Freiburg. (Foto: Tom Weller/dpa)

Es gibt kaum Mannschaften, gegen die man weniger gern in Rückstand geraten würde als den SC Freiburg. Die Elf von Christian Streich lässt kaum Räume für Gegenangriffe, ist so gut abgestimmt wie ein Spitzenorchester. Gegen Mainz spielte der SC dann schon in der dritten Minute eine vollendete Symphonie auf. Michael Gregoritsch schloss eine sehenswerte Kombination wuchtig ab, der Ton war gesetzt. Nach dem Abstauber zum 2:0 durch Daniel-Kofi Kyereh schien alles entschieden zu sein. Mainz sorgte zwar noch für ein paar Misstöne bei Freiburg durch den Anschlusstreffer von Aaron Martin und eine wilde Schlussoffensive - doch der SC rettete den Sieg und ist nun Tabellenzweiter.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 3:2 (2:2), Tore: 0:1 Guirassy (22.), 1:1 Marmoush (23.), 2:1 Arnold (38.), 2:2 Mavropanos (45.+1), 3:2 Gerhardt (90.+1)

Detailansicht öffnen Siegtreffer kurz vor Schluss: Yannick Gerhardt (Mitte) traf in der Nachspielzeit zum 3:2 für den VfL Wolfsburg. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Eines von mehreren Krisenduellen an diesem Wochenende - fünf Punkte aus sieben Partien reichten für die beiden Autostädte vor dem Spieltag für Tabellenplatz 16, respektive 17. Die Wolfsburger zeigten sich früh bemüht, an dieser Ausbeute etwas zu ändern und erspielten sich Chancen in der Anfangsviertelstunde. Das erste Tor schoss dann aber überraschend der VfB: Über links landete der Ball bei Hiroki Ito, der brachte das Spielgerät scharf vors Tor wo Last-Minute-Neuzugang Serhou Guirassy seinen Fuß zielsicher dazwischen hielt.

Der Stuttgarter Jubel hielt handgestoppte 73 Sekunden ehe Omar Marmoush flach und mit höchster Präzision den Ausgleich erzielte. Die Wölfe drehten die Partie dann sogar - wenn auch unter gütiger Mithilfe von VfB-Torwart Florian Müller: Der hatte zuvor zwar mehrmals stark gehalten, Maximilian Arnolds harter aber unplatzierter Weitschuss rutschte ihm jedoch über die Fäuste ins Tor. Eine VfL-Führung zur Halbzeit verhinderte dann eine naiv verteidigte Ecke. Stuttgarts Verteidiger Konstantinos Mavropanos köpfte zum 2:2 ein.

In einer unterhaltsamen Partie vergab der VfB nach der Pause mehrere exzellente Kontermöglichkeiten. Als sich die meisten schon auf ein Unentschieden eingestellt hatten, besorgte Yannick Gerhardt nach einem Angriff über rechts den Wolfsburger Sieg in der Nachspielzeit. VfL-Trainer Niko Kovac kann ein wenig durchatmen. Sein Stuttgarter Pendant Pellegrino Matarazzo bleibt weiter ohne Dreier.