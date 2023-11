Die Grundthese dieses Buches lässt sich gut mit den Scorpions erklären. Die Zeile in deren Wende-Hymne "Wind of Change" hatte in West- und Osteuropa keineswegs dieselbe Bedeutung. Während der Zusammenbruch der Sowjetunion im Westen in erster Linie einen ideologischen Sieg und das Ende der atomaren Bedrohung bedeutete, läutete er in Osteuropa einen "Tsunami der Souveränität" ein. Damit ging keineswegs Francis Fukuyamas "Ende der Geschichte" einher, im Gegenteil, es kehrten Staaten zurück, andere verschwanden und wieder andere zerfielen. In der Geschichte des oft gewaltsamen Entstehens und Vergehens von Staaten in Osteuropa hatte nur ein weiteres Kapitel begonnen, und diese Erfahrung hat bis heute Einfluss, wenn zum Beispiel über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine diskutiert wird. Der Westen Europas hat diesen fundamentalen Unterschied aber nie richtig begriffen. Jarosław Kuisz und Karolina Wigura, beide Professoren an der Universität Warschau, beschreiben dieses kollektive Gefühl in Osteuropa oder Mittelosteuropa, wie sie die Region nennen, mit dem Begriff der Posttraumatischen Souveränität.