EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lässt wenig Zweifel daran, dass sie im Krieg im Nahen Osten auf der Seite Israels steht. Doch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und EU-Ratspräsident Charles Michel werfen ihr vor, dass sie damit den Interessen der EU in der Region schadet. Auch würde ihre Position Spannungen und Hass verschärfen, statt deeskalierend zu wirken. Borrell hat vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag in Luxemburg betont, dass im Moment das vorrangige Anliegen sein müsse, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen.