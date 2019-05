27. Mai 2019, 07:31 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Von Matthias Kohlmaier

Was wichtig ist

Volksparteien verlieren bei der Europawahl kräftig. Die Rechtspopulisten gewinnen nicht so stark wie gedacht, und die Grünen feiern in Deutschland einen großen Erfolg - jedoch nicht so sehr im Rest Europas. Was das Wahlergebnis bedeutet und warum im neuen Europaparlament die Mehrheitsfindung schwieriger wird, erklären Karoline Meta Beisel, Matthias Kolb und Alexander Mühlauer.

Das sind die wichtigsten Zahlen zur Europawahl. Die Wahlbeteiligung steigt deutlich: Zahlen und Daten zur Europawahl von Jana Anzlinger. In Deutschland erleiden Union und SPD herbe Verluste. Wer hierzulande wen gewählt hat, analysieren Markus C. Schulte von Drach und Yannik Buhl.

SPÖ will Kanzler Kurz das Misstrauen aussprechen. Der Misstrauensantrag gegen den Kanzler könnte am Montag in einer Sondersitzung des Parlaments eingebracht werden. Die SPÖ und die nach dem Ibiza-Skandal aus der Regierung gedrängte FPÖ könnten Kurz mit ihren Stimmen stürzen. Alle Infos zum Strache-Video finden Sie hier.

CDU erstmals stärkste Kraft in Bremen. Die Christdemokraten kommen bei der Wahl einer neuen Bürgerschaft auf 27,1 Prozent, die SPD erzielt nur 25,2 Prozent. Die Grünen werden drittstärkste Partei und können nun entscheiden, welches Regierungsbündnis sie mittragen wollen, berichtet Peter Burghardt.

AfD könnte in Görlitz ersten Oberbürgermeister stellen. In der östlichsten Stadt Deutschlands liegt der AfD-Politiker Sebastian Wippel bei der OB-Wahl nach dem ersten Wahlgang vorn. Nun kommt es zur entscheidenden Stichwahl zwischen Wippel und dem CDU-Kandidaten Octavian Ursu. Zur Meldung

Finnland ist zum dritten Mal Eishockey-Weltmeister. Die Skandinavier bezwingen im Endspiel den 26-maligen Titelträger Kanada mit 3:1 und wiederholen damit ihren Triumph von 2011. Die deutsche Mannschaft war im Viertelfinale ausgeschieden.

Was wichtig wird

Kurz muss sich vermutlich Misstrauensvotum stellen. Nach den Enthüllungen um das Strache-Video stimmt das Parlament in Wien voraussichtlich ab, ob es noch Vertrauen in den österreichischen Bundeskanzler hat. Kurz selbst hat sich am Wochenende skeptisch darüber geäußert, ob er das Votum überstehen wird.

Urteil über Europäische Haftbefehle. Irische Gerichte wollen vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) wissen, ob Staatsanwaltschaften dazu befugt sind, einen Europäischen Haftbefehl auszustellen. Ein EU-Gutachter hatte bereits befunden, dass die Ausstellung eines solchen Haftbefehls Richtern und Gerichten vorbehalten sein müsse.

Japans Kaiser Naruhito empfängt Donald Trump. Der US-Präsident ist das erste Staatsoberhaupt, das Naruhito während seiner am 1. Mai begonnenen Regentschaft empfängt. Trump wird nach der Visite beim Kaiser mit Ministerpräsident Shinzo Abe zusammentreffen.

Französischer Senat befasst sich mit Gesetzentwurf für Notre-Dame-Restaurierung. Mitte Mai hatte die Nationalversammlung das Gesetz für eine rasche Restaurierung der durch einen Brand schwer beschädigten Kathedrale gebilligt. Der Gesetzentwurf sieht Ausnahmen unter anderem beim Denkmal- und Umweltschutz und bei öffentlichen Ausschreibungen vor. Die Ausnahmeregelungen sind nicht unumstritten.

Ein Auge für das Außergewöhnliche im Alltag. Der Fotograf Alan Burles ist jemand, bei dem diese Eigenschaft besonders ausgeprägt ist. Der Künstler hält skurrile Augenblicke seines Alltags fest. Schwebende Handwerker und Seifenblasen, die in Körperöffnungen eindringen, inklusive.