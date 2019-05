27. Mai 2019, 00:00 Uhr Kommunalwahl Görlitz könnte ersten AfD-Oberbürgermeister stellen

Bei den Kommunalwahlen in Brandenburg liefert sich die CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD. In Sachsen feiert die rechtspopulistische Partei ebenfalls Erfolge.

Bei den Kommunalwahlen in Brandenburg liefert sich die CDU nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD. Nach der Auszählung von 53 Prozent der Wahlbezirke lagen die Christdemokraten am Sonntag in dem ostdeutschen Bundesland mit 17,9 Prozent der Stimmen auf Platz eins nur leicht vor der AfD, die auf einen Anteil von 17,8 Prozent kam. Die SPD rutschte zu diesem Zeitpunkt mit 17,1 Prozent auf Rang drei und die Linke mit 13,8 Prozent auf den vierten Platz.

Den höchsten Stimmenzuwachs erzielte bei diesem Stand die AfD mit knapp 14 Prozentpunkten im Vergleich zu ihrem Ergebnis bei der Kommunalwahl 2014. Die Grünen legten bislang um fast 3 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent zu, und BVB/Freie Wähler konnten ihren Stimmenanteil um gut 2 Punkte auf 6,0 Prozent steigern. Die FDP legte leicht auf 4,5 Prozent zu. Größte Verlierer waren bei diesem Zählstand die SPD mit einem Minus von 7,5 Prozentpunkten, die CDU mit einem Minus von 6,8 Punkten und die Linke mit einem Minus von 6,4 Prozentpunkten.

Im sächsischen Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands, liegt der AfD-Politiker Sebastian Wippel, 36, bei der Oberbürgermeisterwahl nach Auszählung von zwei Dritteln aller Wahllokale vorn. Wie die Wahlleitung am Sonntag auf Anfrage der Sächsischen Zeitung mitteilte, ging es in einigen Wahllokalen zwischen Wippel und dem CDU-Kandidaten Octavian Ursu zwar recht eng zu, in anderen aber sei der Abstand deutlich größer. Nach dem bisherigen Abschneiden laufe alles auf eine Stichwahl am 16. Juni hinaus. Görlitz wäre die erste Stadt in Deutschland, in der die AfD einen Oberbürgermeister stellt.