Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 23 392 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Samstagmorgen hervor. Insgesamt sind damit in Deutschland 3 268 645 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben innerhalb von 24 Stunden 286 neue Todesfälle verzeichnet. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 81 444. Am Samstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 23 804 Corona-Neuinfektionen und 219 neue Todesfälle gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 164,4. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 164,0 angegeben, am Samstag vergangener Woche mit 160,7, vor vier Wochen (27.3.) mit 124,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten, ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 1,08 (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken.

Altmaier will "im Juni oder Juli" über Ausnahmen für Geimpfte sprechen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier geht davon aus, dass "im Juni oder Juli" über Ausnahmen für Corona-Geimpfte gesprochen werden kann. Das sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Also ob Menschen, die zweimal geimpft sind, der Aufenthalt in Quarantäne erspart werden kann - etwa nach Kontakten mit Infizierten oder nach Auslandsreisen. Oder ob die Menschen ein Restaurant besuchen können, ohne vorher einen Schnelltest zu machen. Ich kann mir das gut vorstellen." Aber das seien Fragen, bei denen man stark auf die Expertise der Wissenschaft und ihre Erkenntnisse zu Impfungen angewiesen sei.

Die Frage, welche Beschränkungen für Geimpfte wegfallen könnten, soll bei der geplanten Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag mit im Zentrum stehen.

Bundesregierung stuft Indien als Hochinzidenzgebiet ein

Wegen dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Indien von Sonntag an als Hochinzidenzgebiet ein. Das gilt auch für das nordafrikanische Tunesien, den Inselstaat Kap Verde vor der afrikanischen Küste und die arabischen Golfstaaten Katar und Oman, wie das Robert-Koch-Institut bekanntgab. Von der Liste der Risikogebiete gestrichen wurden mehrere Karibikstaaten, darunter die auch bei deutschen Touristen beliebte Dominikanische Republik, für die damit die Quarantänepflicht bei Einreise nach Deutschland entfällt.

In Indien wurden in dieser Woche in nur vier Tagen mehr als eine Million Neuinfektionen registriert. Mit der Einstufung des Landes als Hochinzidenzgebiet ist keine Verschärfung der Einreisebestimmungen verbunden. Die hätte es nur gegeben, wenn das Land mit den zweitmeisten Einwohnern weltweit zum Virusvariantengebiet erklärt worden wäre - was einige Beobachter erwartet hatten. Denn in Indien hat sich eine besonders gefährliche Virusvariante verbreitet.

Einreisende aus einfachen Risiko- und Hochinzidenzgebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne, von der sie sich nach fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test befreien können. Ein erster Test ist für alle Flugreisenden und bei Hochinzidenzgebieten auch bei der Einreise auf dem Landweg erforderlich.

Die Regeln für Virusvariantengebiete sind deutlich strenger: Einreisende müssen für 14 Tage in Quarantäne ohne Verkürzungsmöglichkeit. Außerdem dürfen Fluggesellschaften sowie Bahn- und Busunternehmen bestimmte Personengruppen aus diesen Regionen nicht befördern.

Spahn verteidigt Ausgangssperre: Hart, aber notwendig

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut die Bundesnotbremse gegen Kritik verteidigt - insbesondere die höchst umstrittenen Ausgangsbeschränkungen. "Das ist hart, das fällt schwer, jedem von uns. Aber es ist für eine Übergangszeit notwendig", um die dritte Corona-Welle zu bremsen, sagte Spahn am Freitag vor der Bundespressekonferenz. In Corona-Hotspots gilt von Samstag an eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr früh, von der es zugleich diverse Ausnahmen gibt. Sie ist Teil der sogenannten Bundesnotbremse, die Bundestag und Bundesrat in dieser Woche beschlossen haben und gegen die bereits Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sind.

Spahn erinnerte daran, dass die Ausgangsbeschränkungen schon Anfang März von Bund und Ländern beschlossen wurden - und zwar für jene Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 100 liegt. Dies wurde aber nicht in allen Bundesländern auch so umgesetzt. Durch das Bundesgesetz tritt sie in diesen Landkreisen und kreisfreien Städten nun zwingend in Kraft. Die Lage sei "weiter schwierig", sagte Spahn, insbesondere auf den Intensivstationen, wo nun mehr als 5000 Covid-19-Patienten lägen. In manchen Gegenden Deutschlands seien in überlasteten Kliniken bereits Patientenverlegungen nötig.

Bisher seien mehr als 22 Prozent der Menschen in Deutschland zumindest einmal gegen Corona geimpft worden, sagte Spahn; sieben Prozent hätten einen vollen Schutz aus Erst- und Zweitimpfung. Bis Anfang Mai werde jeder Vierte in Deutschland geimpft sein, im Laufe des Mai dann jeder Dritte. Spahn bekräftigte, im Juni könne die Priorisierung aufgehoben werden. Das heiße aber nicht, dass im Juni auch allen Menschen ein Impfangebot gemacht werden könne. Zugleich arbeitet die Bundesregierung laut Spahn daran, die Einreiseverordnung für Geimpfte zu ändern. Ziel sei, für sie die Testauflagen zu reduzieren.

Aufregung wegen Künstler-Aktion #allesdichtmachen

Für ihre Kritik an der Corona-Politik unter dem Hashtag #allesdichtmachen haben Dutzende prominente Schauspieler Zustimmung, aber auch viel Kritik erfahren. Als einer der Beteiligten distanzierte sich "Tatort"-Star Jan Josef Liefers nun klar von Verschwörungsmythen und der sogenannten Querdenker-Bewegung. "Eine da hineinorakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern u. ä. weise ich glasklar zurück", schrieb der 56-Jährige auf Twitter. "Es gibt im aktuellen Spektrum des Bundestages auch keine Partei, der ich ferner stehe als der AfD. Weil wir gerade dabei sind, das gilt auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte. Punkt."

Etwa 50 prominente Film- und Fernsehschauspieler hatten mit der großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen Aufsehen erregt. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller und viele weitere verbreiteten am Donnerstag bei Instagram und auf der Videoplattform Youtube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Corona-Politik der Bundesregierung. Die Hashtags #allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer wurden binnen kurzer Zeit zu den am meisten verwendeten bei Twitter in Deutschland.

Braun bestätigt Pläne zur Aufhebung der Impfpriorisierung im Juni

Kanzleramtsminister Helge Braun bestätigt die Pläne der Bundesregierung, die Impfpriorisierung Anfang Juni aufzuheben und so breitere Gruppen vor dem Coronavirus schützen zu können. "Wir bekommen momentan wirklich von Woche zu Woche mehr Impfstoff", sagt der CDU-Politiker der Augsburger Allgemeinen. Das könnte für viele Menschen bedeuten, dass sie sich deutlich früher impfen lassen können als vielleicht befürchtet.

Der Zeitplan sehe folgendermaßen aus: "Wenn die Hersteller so liefern, wie sie es uns versprochen haben, dann werden wir im Laufe des Mai so viel Impfstoff bekommen, dass wir allen, die eine Priorisierung haben, ein Impfangebot machen können", sagt Braun. Und dann könne ab Juni begonnen werden, über die Betriebsärzte und über die Hausärzte auch die breite Bevölkerung zu impfen.

Bundesnotbremse gilt von Samstag an

Die Menschen in Deutschland müssen sich ab dem Wochenende auf neue Corona-Beschränkungen einstellen. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft, in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 in den vergangenen drei Tagen soll die Bundesnotbremse ab Samstag automatisch greifen, wie das Bundesinnenministerium erläuterte. Ministeriumssprecher Steve Alter wies darauf hin, dass in diesen Landkreisen und Städten die nach Landesrecht zuständigen Behörden das Wirken der Notbremse ab Samstag noch am Freitag bekannt machen müssten. Die Kritik aus den Bundesländern an den Regelungen reißt unterdessen nicht ab, auch Kommunen sind unzufrieden.

Der Bundestag hatte das Gesetz am Mittwoch verabschiedet, der Bundesrat ließ es am Donnerstag passieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete das Gesetz danach, es wurde noch am Donnerstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander bei mehr als 100 liegt. Dann dürfen Menschen von 22 Uhr an die eigene Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen; alleine Spazierengehen und Joggen sind bis Mitternacht erlaubt. Es darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 meist gestoppt werden.

Kritik an den Neuregelungen kommt vom Deutschen Landkreistag. "Die Bundesnotbremse ist nicht das segensreiche Instrument, für das sie gehalten wird", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager der Rheinischen Post. Die Möglichkeiten der Länder, flexibel und passgenau auf das Infektionsgeschehen vor Ort zu reagieren, würden eingeschränkt. Die Regelungslage werde "noch unübersichtlicher, da unterhalb von 100 nach wie vor Landes- und Kreisregelungen greifen können und außerdem oberhalb von 100 die Möglichkeit von strikteren Maßnahmen besteht", kritisierte Sager.