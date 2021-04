Berlin: Eine Schülerin macht bei einem Probelauf mit Corona-Schnelltests an der Grundschule in der Köllnischen Heide in Neukölln einen Nasenabstrich.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 29 426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 294 neue Todesfälle verzeichnet.

In seinem aktuellen Lagebericht von Mittwochabend schreibt das RKI: "Nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über die Osterfeiertage setzt sich der starke Anstieg der Fallzahlen fort." Rund um die Osterfeiertage war laut RKI weniger getestet und gemeldet worden. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 20407 Neuinfektionen und 306 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 160,1. Am Vortag gab das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 153,2 an, vor vier Wochen lag sie bei 90,4.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 073 442 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 736 100 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 79 381.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Mittwochabend bei 1,11 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 111 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Intensivmediziner fordern schnelles Handeln - die FDP kritisiert die Ausgangsbeschränkungen

Während die Kritik an der geplanten "Bundes-Notbremse" anhält, fordern Intensivmediziner zur Eindämmung der dritten Corona-Welle schnelles Handeln. "Wir können es uns nicht leisten, noch wochenlang zu diskutieren", warnte der wissenschaftliche Leiter des Intensivbettenregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Christian Karagiannidis, im Tagesspiegel. Angesicht steigender Corona-Zahlen wollen sich am Donnerstagmorgen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in der Bundespressekonferenz äußern.

Der frühere Präsident der Vereinigung Divi, Uwe Janssens, sagte im Fernsehsender Phoenix: "Wir haben fünf nach zwölf, ihr müsst jetzt handeln, es muss jetzt eine Strategie verfolgt werden, die bundesweit einheitlich gilt." Wären die vor Wochen beschlossenen Maßnahmen flächendeckend umgesetzt worden, hätte man die aktuelle Entwicklung mit einem starken Anstieg der Infektionszahlen noch abschwächen können. Karagiannidis sagte, den Tod seien Intensivmediziner zwar gewohnt - "aber so etwas hat es noch nicht gegeben".

Die Freien Wähler geben derweil im Streit um die "Bundes-Notbremse" nicht auf: Die Bundesvereinigung kündigte am Mittwochabend an, per Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht gegen die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes vorgehen zu wollen. Der Bund sei nicht die richtige Ebene, pragmatische und sinnvolle Entscheidungen anstelle der Länder zu treffen, sagte Parteichef Hubert Aiwanger. Aus Sicht der Freien Wähler werde mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes das Subsidiaritätsprinzip ausgehebelt.

Heftige Kritik an den geplanten Ausgangsbeschränkungen kommt weiter aus der FDP: "Pauschale und flächendeckende Ausgangssperren halten wir für unverhältnismäßig, sie sind ein zu großer Eingriff in die Freiheit", sagte FDP-Chef Christian Linder der Augsburger Allgemeinen. "Außerdem bringen sie uns bei der Pandemiebekämpfung nicht weiter." Es sei richtig, Partys in Wohnungen zu verhindern. Die gesamte Bevölkerung allerdings in ihrer Bewegungsfreiheit massiv einzuschränken, sei dafür nicht das geeignete Mittel.

Von Montag an wieder Wechselunterricht in NRW

Von kommendem Montag an sollen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen (NRW) im Wechselunterricht wieder an die Schulen zurückkehren - trotz steigender Infektionszahlen. Details der Neuregelung hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt. Das gelte für alle Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche unter 200 liege. Damit nimmt NRW die Regelung der geplanten "Corona-Notbremse" des Bundes vorweg.

In der laufenden Woche lernen die meisten der landesweit 2,5 Millionen Schüler wegen ansteigender Corona-Zahlen im Distanzunterricht - mit Ausnahme der Abschlussklassen. Zudem ist derzeit Notbetreuung für die Klassen eins bis sechs an Grund- und Förderschulen vorgesehen. Im Präsenzbetrieb gelte eine Pflicht zum Selbsttest für die Schüler - zweimal pro Woche, betonte Gebauer. Das schaffe Sicherheit. Mit dem Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht gebe man Kindern und Jugendlichen "ein Stück schulischer Normalität zurück". Das Modell solle "für eine längere Zeit" gelten.

Auch in den meisten Regionen Schleswig-Holsteins beginnt für die Schüler der Klassen 1 bis 6 nach den Osterferien wieder Präsenzunterricht. In den übrigen Stufen gebe es ab Montag in elf Kreisen und kreisfreien Städten Wechselunterricht, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch. Für Abschlussklassen finden weiterhin überall Präsenzangebote statt.

Bundes-Notbremse kommt frühestens Ende nächster Woche

Der Bundestag wird über die bundesweit einheitliche Corona-Notbremse voraussichtlich am Mittwoch kommender Woche entscheiden. Das teilten die parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen- und der SPD-Fraktion, Britta Haßelmann und Carsten Schneider, am Mittwoch mit. Es werde aber noch deutlich länger als acht Tage dauern, bis die Änderungen am Infektionsschutzgesetz wirksam würden, sagte Haßelmann. Die Bundesländer seien weiter in der Verantwortung, auf die steigende Zahl an Neuinfektionen zu reagieren.

Der Entwurf der Koalition reiche nicht aus, um die dritte Welle der Corona-Pandemie zu brechen, sagte Haßelmann und verlangte weitergehende Regelungen insbesondere für die Arbeitswelt und die Schulen. Eine Testpflicht in Unternehmen sei bereits zu einer Testangebotspflicht für Unternehmen verwässert worden, kritisierte sie.

Das Parlament beschäftigt sich an diesem Freitag in erster Lesung mit dem Entwurf, den die Bundesregierung am Dienstag auf den Weg gebracht hatte. Er sieht deutschlandweit einheitliche Regeln und strenge Kontaktbeschränkungen vor, sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen registriert werden. Dazu zählen auch nächtliche Ausgangssperren. Die von Bund und Ländern bereits im März vereinbarte Corona-"Notbremse", die bisher kaum gezogen wurde, wird damit verpflichtend. Das Regelwerk muss auch den Bundesrat passieren. Dazu soll eine Sondersitzung der Länderkammer einberufen werden.

Auch in der Regierungskoalition gibt es noch Gespräche über die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Es gehe darum, "bestimmte Punkte im Gesetz noch gängiger zu machen", sagte Schneider. Unter anderem solle individueller Außensport auch während einer nächtlichen Ausgangssperre erlaubt werden. In der SPD-Fraktion gebe es aber eine "sehr, sehr breite Mehrheit" für das Gesetz.

Regierungsbefragung von Bildungsministerin Karliczek

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) machte Studierenden Hoffnung, dass ab dem Wintersemester wieder mehr Veranstaltungen in Präsenz stattfinden könnten. Bei einer Regierungsbefragung im Bundestag an diesem Mittwoch ging es vor allem um den Betrieb von Schulen und Universitäten in der Corona-Pandemie.

Es gehe jetzt darum, ein Konzept für die Zeit bis zu den Sommerferien zu erarbeiten, um ein sicheres Lernen und Lehren zu ermöglichen. Ein sicheres Arbeitsumfeld könne durch Luftfilter und die Anpassung der Impfreihenfolge, wie sie bereits passiert ist, erfolgen. Nach der Änderung der Impfreihenfolge werden nun auch Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte geimpft.

Karliczek verwies darauf, dass Bund und Länder gemeinsam ein Nachhilfeprogramm aufgelegt haben. Der Bund unterstütze das Projekt mit einer Milliarde Euro. Die Länder sollten in einem ersten Schritt die Lernstände erheben. Karliczek geht davon aus, dass 20 bis 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler Unterstützung brauchen. Das Nachhilfeprogramm solle aber erst im nächsten Schuljahr beginnen um die Schüler momentan nicht weiter zu belasten. "Es ist eine Müdigkeit da, die ist nicht wegzudiskutieren", sagte Karliczek weiter.

Brandenburg: Erstimpfungen wegen Engpasses herunterfahren

Wegen Engpässen bei der Lieferung von Impfstoffen könnten Erstimpfungen mit Biontech und Moderna in den Impfzentren in Brandenburg in den kommenen Wochen auf null gefahren werden. "Wir werden keine Erstimpfungstermine mehr herausgeben, um wenigstens - soweit es irgend geht - mit den vorhandenen Biontech- und Moderna-Dosen die Kompensation der Zweitimpfungen zu Astra Zeneca durchhalten zu können", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) im Landtag. "Das wird so eng werden, dass wir nach Stand jetzt nicht unbedingt in der Lage sind, das zu erreichen."

Das Ziel sei, die notwendigen Zweitimpfungen abzusichern, sagte der Minister. Nötig seien in den kommenden vier Wochen 62 000 Impfdosen von Biontech und Moderna. "Diesen Impfstoff haben wir derzeit leider nicht." Er forderte eine Erhöhung der zugesagten Mengen des Bundes. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich darauf geeinigt, dass Menschen unter 60 Jahren mit einer Erstimpfung mit Astra Zeneca bei der Zweitimpfung auf ein anderes Präparat umsteigen sollen. Hintergrund sind Verdachtsfälle auf Thrombosen nach der Impfung mit Astra Zeneca.