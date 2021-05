Von Christian Wernicke

Die Stadt Köln darf mit mobilen Teams Bewohner in sozial benachteiligten Stadtvierteln mit hohen Corona-Fallzahlen impfen. Das bestätigte am Samstag eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums der Süddeutschen Zeitung. Zuvor hatte die Stadt Köln ermittelt, dass in Hochhaussiedlungen und anderen sozialen Brennpunkten die 7-Tage-Inzidenzen um das Fünf- bis Zehnfache über den Werten gutbürgerlicher Stadtteile liegen.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erlaubt nun per Erlass, dass die Stadt Köln im Rahmen des geplanten Modellversuchs zum Schutz der Bevölkerung von der sonst geltenden Impf-Priorisierung abweichen darf. Dazu soll die Domstadt bestehende Impfstoff-Reserven nutzen, die für Impfberechtigte der Priorität 2 zur Verfügung stünden. Impfwillige über 60 Jahre sollen vorrangig AstraZeneca erhalten.

Als Zugabe stellt das Land eintausend Dosen des Impfstoffes von Johnson& Johnson zur Verfügung, der bereits nach nur einer Impfung wirkt. So sollen zum Beispiel Obdachlose und andere Personen geschützt werden, die für eine Zweitimpfung "nur schwer verlässlich erreicht werden können." Am Samstagnachmittag bestätigte eine Sprecherin der Stadt der SZ, dass der Modellversuch am Montag beginnen werde.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte den Vorstoß für mobile Impfeinsätze in ausgewählten Stadtquartieren am Freitag als "Maßnahme der Gefahrenabwehr" gerechtfertigt. Die Menschen in den betroffenen Vierteln seien vom Virus besonders bedroht und bewegten sich - etwa in Bussen und Bahnen - überall in der Stadt. Ihre vorrangige Impfung schütze deshalb die gesamte Stadtgesellschaft, sagte Reker, die damit Kritik von Bürgern über eine Bevorzugung bestimmter Stadtteile und einer Neid-Debatte entgegentreten wollte. Reker gab als Ziel vor, ab Montag täglich 750 mobile Impfungen zu erreichen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterstützt die bevorzugten Corona-Impfungen in sozialen Brennpunkten in der Domstadt. "Inzidenzzahlen sind höher, wo Menschen eng beieinander wohnen"", sagte Laschet am Samstag bei einer DGB-Veranstaltung. "Da müssen wir als Staat auch darauf reagieren." Christian Wernicke

Erste Erleichterungen für Geimpfte in NRW von Montag an

In Nordrhein-Westfalen gelten von diesem Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Wer geimpft oder bereits mit dem Virus infiziert gewesen sei, müsse im Einzelhandel keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen, teilte die Landesregierung mit. Auch die Quarantäne für Reisende, die aus Corona-Risikogebieten nach NRW kommen, kann demnach für Geimpfte und bereits Infizierte entfallen.

Vorteile haben Geimpfte und Genesene etwa beim "Click and Meet" im Einzelhandel, bei Besuchen in Zoos und Botanischen Gärten oder beim Friseurbesuch. Dort bekommen Kunden im Moment eigentlich nur Zutritt, wenn sie einen höchsten 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen können. Diese Testpflicht entfällt nun ab Montag für alle, die seit 14 Tagen einen vollständigen Impfschutz haben oder durch einen mindestens 28 Tage alten positiven PCR-Test nachweisen können, dass sie bereits eine Corona-Infektion überstanden haben. Auch die Testpflicht in Schulen entfällt für diese Personengruppe - allerdings werden Schüler bislang kaum geimpft.

Ähnliche Erleichterungen gelten bereits in zahlreichen anderen Bundesländern, noch bevor über die bundeseinheitliche Regelung entschieden ist. Weitergehende Erleichterungen für Geimpfte müssten nun aber "im Geleit mit dem Bund und den anderen Ländern" erfolgen, betonte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Erste Urlauber erreichen Sylt

Etwa sechs Monate lang standen die Strandkörbe auf der Nordseeinsel leer. Am Samstagmorgen kommen wieder Urlauber auf Sylt an. Die ersten Autozüge brachten am frühen Morgen zunächst nur wenige Fahrzeuge auf die Insel. "Wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem erhöhten Reisendenaufkommen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Die größte deutsche Nordseeinsel ist Teil der touristischen Modellregion Nordfriesland. Unter strengen Auflagen wird der Tourismus wieder hochgefahren. Nordfriesland ist eine von vier touristischen Modellregionen in Schleswig-Holstein. Die Projekte sollen zunächst einen Monat dauern mit der Option auf Verlängerung. In der Schleiregion und Eckernförde läuft das Modell bereits, Büsum und die Lübecker Bucht sollen folgen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte eine schnelle Regelung für Hotelöffnungen in Deutschland. Beherbergungsbetriebe seien keine Treiber der Corona-Pandemie, sagte Günther dem Tagesspiegel. Mit Blick auf die vom Bund geplante Verordnung zu mehr Freiheiten für Geimpfte sagte Günther, dass Familien künftig mit einer Mischung aus Impfnachweis der Eltern und Testnachweis älterer Kinder zum Beispiel Urlaub in Hotels an der Nordsee machen könnten.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 148,6

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 18 935 neue Positiv-Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 148,6 von 153,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 232 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden binnen 24 Stunden gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle insgesamt auf 83 082. Bislang wurden mehr als 3,4 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Göring-Eckardt fordert eine Impfstrategie für Kinder und Jugendliche

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt fordert Pläne für Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen. "Bund und Länder müssen es dieses Mal endlich hinbekommen, vorausschauend zu handeln", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen schnellstmöglich eine Impfstrategie für Kinder und Jugendliche, sonst wird das im Sommer wieder Streit und Chaos mit Ansage."

Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten am Freitag mitgeteilt, sie hätten bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren beantragt. Dabei gehe es um die Anpassung und Erweiterung der bestehenden Zulassung auf diese Altersgruppe, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Sobald die EMA die Änderung genehmige, werde die angepasste bedingte Zulassung in allen 27 Mitgliedsstaaten der EU gültig sein. Das Mittel von Biontech/Pfizer ist in der EU und in den USA bislang erst für Menschen ab 16 Jahren bedingt zugelassen.

"Dass junge Menschen nun schon viel früher als gedacht mit Biontech geimpft werden könnten, ist ein Hoffnungssignal für eine ganze Generation, die in der Pandemie besonders getroffen wurde", betonte Göring-Eckardt. Die Einschnitte, die junge Menschen gerade hinnehmen, bräuchten viel mehr Anerkennung.

Bei der Strategie müsse sichergestellt werden, dass Kinder aus sozial benachteiligten Wohnvierteln nicht hinten runter fielen, forderte die Grünen-Politikerin. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) müsse klären, welche Logistik für eine schnelle Kinder-Impfkampagne nötig ist, wie die Impfbereitschaft erhöht werden und Verteilungskonflikte beim Impfstoff verhindern werden könnten. "Wo immer geimpft werden kann, muss das auch geschehen, ob per Impfmobil und Hausärztin, in der Schule durch die Schulärztin, oder an allen anderen Orten, an denen Kinder und Familien erreicht werden können."

Arbeitgeberpräsident fordert, Betriebsärzte rasch impfen zu lassen

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert, die Betriebsärzte rasch in die Corona-Impfungen einzubeziehen. "Die Politik ist jetzt gefordert, so rasch wie möglich die letzten Voraussetzungen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Impfdosen in ausreichender Menge auch für die Betriebsärzte zur Verfügung gestellt werden", sagte Dulger der Rheinischen Post. "Unsere Betriebsärzte in den Unternehmen stehen in den Startlöchern."

Vorteil der Unternehmen sei, dass sie einen vertrauensvollen Zugang zu ihren Beschäftigten hätten. "Wir erreichen rund 31 Millionen Menschen", unterstrich Dulger. Große Firmen hätten bereits Impfstraßen errichtet, sie brauchten nun nur noch Impfstoff. Wenn die Betriebsärzte einbezogen würden und es entsprechend genügend Impfstoff gäbe, sollte die Impfpriorisierung fallen, forderte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Eine Priorisierung wäre in den Betrieben kaum umsetzbar.