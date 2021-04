Mittlerweile haben mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland mindestens eine Corona-Impfung bekommen. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Bundespressekonferenz mitgeteilt. Am Mittwoch habe es erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag gegeben, davon 730 000 in Arztpraxen, so Spahn. Zugleich sei damit erstmals an einem Tag mehr als ein Prozent der Bevölkerung geimpft worden. Das zeige, wie stark man an Geschwindigkeit gewinne, auch wenn es für eine Grundimmunität der gesamten Bevölkerung noch nicht reiche.

Es sei zudem gelungen, den steilen Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen. "Das reicht aber insgesamt noch nicht", sagte Spahn mit Blick auf noch immer hohe Infektionszahlen und die Belegung von Intensivstationen. Die Zahlen müssten nicht nur stagnieren, sondern weiter nach unten gehen. Die Infektionszahlen zu senken und zu impfen, seien die Voraussetzungen für sichere Lockerungen und Öffnungen.

RKI-Chef Wieler sagte, es sei gelungen, die dritte Welle abzubremsen. Seit Ostern habe sich das exponentielle Wachstum nicht so stark weiterentwickelt wie befürchtet. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh. Bei Menschen unter 60 Jahren seien die Infektionszahlen angestiegen, vor allem bei Kindern gebe es hohe Zahlen. Wieler warnte davor, Corona-Infektionen bei Kindern zu unterschätzen. Auch wenn es bei infizierten Kindern meist weniger schwere Krankheitsverläufe gebe, zeigten Studien, dass auch hier sogenannte Long-Covid-Symptome auftreten könnten. Dazu gehörten Atem-, Konzentrations- und Erschöpfungsprobleme, sagte Wieler.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 24 736 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 264 neue Todesfälle verzeichnet. Am Donnerstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 29 518 Neuinfektionen und 259 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 154,9. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 160,6 angegeben, vor eine Woche hatte sie bei 161,1 gelegen.

"Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei", sagte Wieler mit Blick auf den Anstieg der Infektionszahlen weltweit. Innerhalb von einer Woche seien die Fallzahlen weltweit um 24 Prozent gestiegen. Die Pandemie werde erst dann unter Kontrolle sein, wenn dies in allen Teilen der Welt der Fall sei. Es sei im Moment noch nicht eindeutig zu beurteilen, welche Rolle die Mutante B.1.617 bei den hohen Zahlen in Indien spiele. In Bezug auf die Situation in dem Land, wo es täglich mehr als 300 000 Infektionen gibt, sagte Spahn: "Wir sehen dort im Grunde ein Worst-Case-Szenario." Deutschland stelle Indien Hilfsgüter im Wert von 50 Millionen Euro bereit.

Spahn stellte Corona-Impfungen für über Zwölfjährige im Sommer in Aussicht. "Stand heute, wenn nichts Ungewöhnliches passiert: Spätestens in den Sommerferien werden wir die über Zwölfjährigen dann impfen können, wenn die Zulassung da ist", sagte der CDU-Politiker. Zuvor war bekannt geworden, dass der deutsche Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer in Kürze die Zulassung ihres Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen wollen. Zwar sei zunächst natürlich abzuwarten, dass die Zulassung auch komme, sagte Spahn. Er rechne aber zügig damit.

Gleichzeitig warnte der Minister vor zu hohen Erwartungen für den Juni - spätestens dann soll der Bundesregierung zufolge die Impfpriorisierung enden. "Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit diesem Juni, dass der nicht so überfrachtet wird mit Erwartungen", forderte Spahn. Im Juni käme zwar wohl so viel Impfstoff wie in keinem Monat zuvor, aber "nicht so viel, dass wir alle zwischen zwölf und 60 mal eben im Juni impfen können". Es sei wichtig, dass nicht der Eindruck entstehe, dass sofort alle Jugendlichen geimpft werden könnten.

Biontech: Impfstoff für Kinder könnte bald kommen

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech rechnet damit, dass schon in wenigen Wochen erste Schulkinder in der Altersgruppe von zwölf bis 15 Jahren geimpft werden können. In Europa sei das Unternehmen kurz davor, die Studiendaten für die bedingte Zulassung einzureichen, sagte Biontech-Chef Uğur Şahin dem Spiegel. Am kommenden Mittwoch solle bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren beantragt werden. Von Anfang Juni an könne es dann erste Impfungen geben.

Auch für jüngere Kinder hat der Biontech-Chef Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff. "Im Juli könnten erste Ergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen, im September für die jüngeren Kinder vorliegen, die Auswertung dauert etwa vier bis sechs Wochen." Wenn alles gut gehe, könne das Unternehmen dann Zulassungsanträge einreichen. "Wir glauben, dass es jetzt schnell gehen kann." Bislang ist der Biontech-Impfstoff in Europa nur für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren zugelassen.

Bei Kindern ab zwölf Jahren sei der Biontech-Impfstoff ersten Studiendaten zufolge zu 100 Prozent wirksam und gut verträglich gewesen. Das deute darauf hin, "dass Kinder durch die Impfung besonders gut geschützt sind", sagte er dem Spiegel. In der klinischen Studie zur Wirksamkeit bei jüngeren Kindern werde nach absteigendem Alter geimpft, wenn die Kinder den Impfstoff gut vertragen. Inzwischen seien die Forscher bei der jüngsten Altersklasse mit Kindern ab sechs Monaten.

Die Impfungen von Kindern und Erwachsenen unterscheiden sich dem Bericht zufolge bei der Menge des Impfstoffs. Jüngere bekämen eine geringere Dosierung, bei den ganz kleinen Kindern sei womöglich nur ein Zehntel des Wirkstoffs nötig.

Querdenker wehren sich gegen Beobachtung durch Verfassungsschützer

Die Querdenken-Bewegung kritisiert ihre Teilbeobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Behörde habe "offensichtlich Probleme" in ihrem "politischen Koordinatensystem", erklärte die Protestbewegung "Querdenken 711" in der Nacht zu Donnerstag. Die Teilnehmer der Demonstrationen gehörten der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft an, seien "weder Rechts- oder Linksextremisten noch Kriminelle oder Terroristen".

Das Bundesinnenministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der Verfassungsschutz nun einzelne Akteure und Teile der Corona-Protestbewegung bundesweit mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet. Grund dafür sei die von ihnen betriebene "verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates". Die Stuttgarter Gruppe "Querdenken 711" gilt als eine Art Keimzelle der mittlerweile bundesweit aktiven Protestbewegung.

Da es offensichtlich noch keine Klassifizierung für "friedlich demonstrierende Bürger und Bürgerinnen" gegeben habe, die eine Beobachtung gerechtfertigt hätte, habe man diese neue Kategorie "erfinden" müssen, heißt es in der Stellungnahme der Gruppe. Das eröffne dem Bundesamt für Verfassungsschutz die Möglichkeit, "alle kritischen und mündigen Bürger, die auf ihre Grund-, Freiheits- und Abwehrrechte gegenüber dem Staat bestehen", zu beobachten.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, widersprach: Die Beobachtung sei eine Folge der Radikalisierung von Aktivisten aus dieser Szene. "Die Pandemie hat neue, ernstzunehmende Entwicklungen hervorgebracht - wie wir am Protestgeschehen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung sehen", sagte Haldenwang. Die Verfassungsschutzrelevanz habe sich in einer Weise verdichtet, die eine Beobachtung erforderlich gemacht habe. Haldenwang betonte jedoch, "dass unser Interesse hier nicht etwa einer kritischen Haltung von Protestteilnehmern gegenüber den staatlichen Maßnahmen gilt, sondern den Angriffen auf unsere Demokratie". Durch die Möglichkeit, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, werde nun die Aufklärung der relevanten Akteure und Teile der Bewegung möglich - "dies gilt auch im Hinblick auf finanzielle Aspekte".

Die sogenannten Querdenker zweifeln vielfach die Existenz des Coronavirus an oder halten die Folgen einer Infektion für nicht gefährlich. Sie lehnen die von Bund und Ländern auferlegten Schutzmaßnahmen gegen das Virus ab. Regelmäßig ruft die Bewegung zu Demonstrationen auf, wie auch am Mittwoch vergangener Woche, als der Bundestag die bundesweit gültige Notbremse beschloss. Die Regelung sieht ab bestimmten Sieben-Tages-Inzidenzen automatisch Ausgangssperren, die Schließung des Einzelhandels sowie Schulschließungen vor. Das Bundesinnenministerium erklärte am Mittwoch, in jüngster Zeit würden bei den Protesten zunehmend Eskalationen provoziert.

Indische Variante "nur vereinzelt" in Deutschland nachgewiesen

Die Zahl der Nachweise der indischen Corona-Variante B.1.617 in Deutschland bleibt laut Robert-Koch-Institut (RKI) relativ gering. Bisher sei sie "nur vereinzelt", 22-mal, in untersuchten Proben entdeckt worden, heißt es in einem RKI-Bericht vom Mittwochabend. In der Vorwoche hatte das Institut von 21 Funden gesprochen. Laut Bericht bleibt es hierzulande bei der Dominanz der besonders ansteckenden Variante B.1.1.7, die sich in den vergangenen Monaten rasch ausgebreitet hatte: Es sei "keine Abschwächung" zu beobachten, schreibt das RKI über die in Großbritannien entdeckte Mutante.

Bei den beiden anderen als besorgniserregend eingestuften Varianten aus Südafrika (B.1.351) und Brasilien (P.1) bleiben die Anteile konstant gering, bei einem Prozent und weniger, wie aus den Daten hervorgeht. In Deutschland wird allerdings nur ein Bruchteil der Proben mit sogenannter Gesamtgenomsequenzierung auf Varianten untersucht.

Die indische Variante steht bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Beobachtung und ist im Gegensatz zu B.1.1.7, B.1.351 und P.1 nicht als besorgniserregend eingestuft. Das RKI schreibt, dafür fehlten gegenwärtig gesicherte Erkenntnisse. Bei Varianten geht es Experten um die Frage, ob eine verringerte Wirksamkeit der Immunantwort und/oder einer erhöhte Übertragbarkeit vorliegt.

Scholz: "Impfen darf nicht zu einer sozialen Frage werden"

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat vor einer sozialen Spaltung der Gesellschaft beim Impfen gewarnt. "Nicht das Vorhandensein von Ärzten im Freundes- oder Bekanntenkreis darf über die Vergabe von Impfterminen entscheiden, sondern einzig und allein die Priorität", sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ihm sei es lieber, Deutschland halte etwas länger an der Impfpriorisierung fest, als einen Verteilungskampf um Impfstoff zu riskieren, bei dem sich am Ende "die Wohlhabenderen mit ihren Netzwerken und Kontakten durchsetzen". "Kommunen und Länder sollten Strategien entwickeln, um in Brennpunkten schneller und niedrigschwelliger zu impfen." Es brauche nicht nur mehrsprachige Briefe, sondern auch Impfmobile auf den Marktplätzen.

In der Debatte um die Freiheiten von Geimpften plädierte Scholz für eine möglichst weitreichende Lösung. "Es ist völlig klar, dass Grundrechtseinschränkungen nur so lange zu rechtfertigen sind, wie sie zur Bekämpfung der Pandemie unbedingt notwendig sind." Wer geimpft, genesen oder negativ getestet sei, von dem gehe laut Aussage der Virologen kaum mehr eine Gefahr für die Verbreitung des Virus aus. Die Einschränkung von Grundrechten begründe sich aber in der Gefahr für die Gemeinschaft. "Ist eine Ausgangssperre für Bürgerinnen und Bürger, von denen keine Gefahr ausgeht, aus virologischer Sicht sinnvoll? Ich glaube nicht. Und dann ist sie auch rechtlich nicht mehr begründbar."

Kinder- und Jugendärzte fordern mehr Hilfen für junge Menschen

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert wegen Folgen der Corona-Pandemie deutlich mehr Hilfen für junge Menschen. Verbandspräsident Thomas Fischbach bezeichnete die Pläne der Bundesregierung für ein "Aufholpaket" für junge Menschen als nicht ausreichend. Der Rheinischen Post sagte er: "Die Bundesregierung droht mit dem Aufholpaket die Chance zu verpassen, auch die psychische Entwicklung von Kindern außerhalb der Schulen zu fördern. Der Fokus liegt zu stark auf der Bekämpfung von Leistungsdefiziten."

Er erklärte: "Wir Kinder- und Jugendärzte beobachten sehr häufig Entwicklungsstörungen und psychische sowie körperliche Erkrankungen, die direkt auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen sind." Insbesondere Kinder aus Familien, in denen die Eltern zu wenig Abwechslung böten oder sich nicht ausreichend kümmern könnten, blieben auf der Strecke.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verteidigte hingegen die Pläne der Bundesregierung. "Wir achten darauf, gerade auch die Kinder, Jugendlichen und Familien zu erreichen und zu unterstützen, die es besonders schwer haben."

Die große Koalition verhandelt derzeit über ein Förderprogramm in Höhe von rund zwei Milliarden Euro für Kinder und Jugendliche. Ursprünglich war geplant, das Programm am Dienstag im Kabinett auf den Weg zu bringen. Weil es noch Abstimmungsbedarf zwischen Union und SPD gibt, wurde der Beschluss auf voraussichtlich kommenden Mittwoch verschoben. Mit dem Geld sollen zur Hälfte Nachhilfe- und Förderprogramme für Schüler in den Ländern unterstützt werden. Die zweite Milliarde ist für die Aufstockung verschiedener sozialer Programme vorgesehen, um die sozialen und psychischen Krisenfolgen für Kinder und Jugendliche abzufedern. Geplant ist nach SPD-Angaben auch eine Einmalzahlung von 100 Euro für Kinder aus Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind oder nur ein sehr geringes Einkommen haben.

Laschet kündigt Impfaktionen für soziale Brennpunkte an

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts hoher Corona-Infektionen in einigen Kölner Stadtteilen Schwerpunktaktionen in sozialen Brennpunkte angekündigt. "Mich hat besonders das Beispiel aus Köln beeindruckt. Köln-Chorweiler Inzidenz 500, Köln-Hahnwald Inzidenz null", sagte Laschet am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. "Da wo Menschen in beengteren Wohnverhältnissen leben, ist die Gefahr sich anzustecken größer als bei jemanden, der in einem großzügig angelegten Einfamilienhaus wohnt."

Daraus entstehe eine soziale Frage. "Und deshalb müssen wir jetzt hier auch einen besonderen Schwerpunkt setzen, dass geimpft werden muss dort, wo Menschen enger zusammenleben als anderswo", betonte Laschet. Das sei nicht so einfach umzusetzen, hierzu werde zum Beispiel die Kompetenz der Impfzentren benötigt. Laschet sprach von Informationskampagnen, mobilen Teams sowie Erst- und Zweitimpfungen, die zu mehr Gerechtigkeit in den kommenden Monaten beitragen sollen.

Es gelte dabei auch den Menschen, die vielleicht aus einer anderen kulturellen Erfahrung Skepsis beim Impfen hätten, die Chancen einer Impfung zu erklären. "Wenn die ganze Gesellschaft zusammenhalten soll in dieser Frage, darf es nicht von der Postleitzahl abhängen, wo die Inzidenzen hoch sind", unterstrich Laschet mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Corona-Infektionsraten in den Kölner Stadtteilen.