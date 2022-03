Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält die aktuelle Corona-Situation für kritisch. "Die Lage ist objektiv schlechter als die Stimmung", sagte er in einer Pressekonferenz in Berlin. In der Bevölkerung wie in der Politik sei das Gefühl verbreitet, Corona sei kein Problem mehr, da die Omikron-Variante des Erregers nicht so schlimm sei. Das sei falsch, warnt Lauterbach. Sie sei nicht nur für Ungeimpfte gefährlich. Auch Geimpfte könnten daran schwer erkranken und langfristig gesundheitliche Schäden Folgen davontragen. Mittelfristig dürften die derzeit stark steigenden Infektionszahlen auch die Krankenhäuser belasten, auch die Zahl der Corona-Toten könnte wieder steigen. Schon jetzt stürben 200 bis 250 Menschen jeden Tag, sagt der Gesundheitsminister. Das sei eine "unhaltbare Situation". (11.03.2022)

Inzidenzwert steigt weiter

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 252 836 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie sind damit binnen eines Tages mehr als 250 000 neue Corona-Fälle an das RKI übermittelt worden. Am Mittwoch war ein neuer Höchstwert mit mehr als 260 000 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1439 von 1388,5 am Vortag. Es ist der neunte Anstieg in Folge. 249 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 125 272.

In zehn von 16 Bundesländern ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche angestiegen. Das geht aus dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstagabend hervor. Verantwortlich für den momentanen Anstieg der Covid-19-Fälle sei vermutlich die leichtere Übertragbarkeit des Omikron-Subtyps BA.2 und die Rücknahme kontaktreduzierender Maßnahmen. Am Freitag wollen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Präsident Lothar Wieler die Lage erläutern.

"Der weitere Verlauf der Pandemie hängt maßgeblich davon ab, wie sich das Verhalten in der Bevölkerung ändert und in welchem Umfang mögliche infektionsrelevante Kontakte zunehmen", heißt es in dem Wochenbericht. Eine weitere Zunahme der Fallzahlen könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (11.03.2022)

Womöglich drei Mal so viel Covid-Tote weltweit wie registriert

Die Pandemie hat weltweit womöglich deutlich mehr Todesopfer gekostet als bisher angenommen. Zwischen Januar 2020 und Dezember 2021 sind einer aktuellen Studie zufolge 18,2 Millionen Menschen mehr gestorben als in Nicht-Pandemiejahren erwartet worden wären. Offiziell verzeichnet sind in diesem Zeitraum nur 5,9 Millionen Corona-Tote. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die vollen Auswirkungen der Pandemie viel größer waren, als es die offiziellen Statistiken vermuten lassen", schreibt das internationale Forscherteam um Haidong Wang vom Institute for Health Metrics and Evaluation in Seattle im Fachmagazin The Lancet.

Weltweit starben den Modellierungen zufolge 120 von 100 000 Menschen infolge von Corona, in 21 Ländern lag die Sterblichkeitsrate bei mehr als 300. Die höchsten Raten fanden die Wissenschaftler in den Anden-Staaten in Lateinamerika (Bolivien, Ecuador, Peru, 512 Todesfälle pro 100 000 Einwohner), in Osteuropa (ehemalige europäische Sowjetrepubliken und ganz Russland, 345) und Zentraleuropa (von Polen bis Albanien, 316) sowie der Subsahara-Region in Afrika (309). In einigen Ländern wie Island oder Australien waren den Schätzungen zufolge hingegen in den Pandemiejahren sogar weniger Menschen gestorben als statistisch zu erwarten gewesen wären.

Die teils großen Unterschiede zwischen der registrierten und der tatsächlichen Zahl an Todesfällen gehe vermutlich auf fehlende Diagnosen wegen mangelnder Tests sowie auf Probleme beim Melden der Zahlen zurück. (11.03.2022)

Lehrerverband gegen Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen

Der Deutsche Lehrerverband warnt davor, die Maskenpflicht an Schulen trotz steigender Corona-Inzidenzen abzuschaffen. Statt Öffnungsplänen der Bundesregierung sei vielmehr eine Verschiebung oder gar Rücknahme von Lockerungsschritten zu erwägen, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Rheinischen Post. "Als Lehrerverband rechnen wir angesichts der künftigen ausschließlichen Zuständigkeit der Länder für Schutzmaßnahmen an Schulen mit einem noch bunteren und rational kaum mehr nachvollziehbaren Flickenteppich beim Corona-Schutz an Schulen."

Der Bundesverband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) plädiert derweil für eine Ausweitung der berufsbezogenen Impfpflicht auch auf Lehrer. "Wenn wir die Maskenpflicht in der Schule lockern, ist es umso wichtiger, dass die Erwachsenen geimpft sind", sagte Vize-Verbandschefin Elke Bruns-Philipps der Rheinischen Post. "Die Ausweitung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf Lehrer und Erzieher wäre ein Weg, wenngleich viele von ihnen bereits geimpft sind. Erwachsene können durch ihre Impfung sich selbst und die Kinder schützen."(11.03.2022)

Wissenschaftler: Das ist die sechste Corona-Welle für Deutschland

Der Bioinformatiker Lars Kaderali aus Greifswald sieht Deutschland in einer neuen, sechsten Corona-Welle. "Das liegt vor allem daran, dass der Omikron-Subtyp BA.2 noch infektiöser ist als die ursprüngliche Variante", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Hinzu kämen die Lockerungen der Corona-Maßnahmen. "In Kombination führt das beides zu den steigenden Fallzahlen." (09.03.2022)

Kritik an neuen Corona-Regeln

Weltärztebund-Vorsitzender Frank Ulrich Montgomery kritisiert die vom 20. März an gültigen Corona-Regeln als unzureichend. "Der 'Basisschutz' ist wirklich nur ein 'Basisschutz' - und damit natürlich besser als gar nichts", sagt Montgomery den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Weitergehende, sinnvolle Maßnahmen" habe die Politik aber "erfolgreich zerredet". Es regiere das Prinzip Hoffnung.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält es für "grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente für den Notfall aus der Hand gibt". Sein niedersächsischer Kollege Stephan Weil (SPD) hatte gesagt: "Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt." Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte sich kritisch geäußert. Denn immerhin steigen die Neuinfektionszahlen wieder, wenn auch bei meist milderem Verlauf. Inzwischen sind es mehr als 1300 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche.

Etwas positiver äußerte sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD): "In der gegenwärtigen Lage halte ich das für eine verantwortbare Regelung", sagte er der Welt. "Sollte sich das Pandemiegeschehen künftig allerdings grundlegend ändern und eine flächendeckende Überlastung des Gesundheitswesens drohen, müsste der Bundesgesetzgeber noch einmal nachbessern." (09.03.2022)

Gesetzentwurf: Corona-Regeln sollen weiter möglich sein

In Deutschland werden auch über den 20. März hinaus die Länder Corona-Regeln verhängen können - vor allem wenn regional das Gesundheitssystem gefährdet ist. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Entwurf des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt.

Er sieht zum einen vor, dass die Länder gewisse Schutzmaßnahmen generell beschließen können, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte: eine Maskenpflicht im Nahverkehr, in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen sowie auch eine Testpflicht in diesen Einrichtungen und in Schulen. Diese nennt die Regierung "Basisregeln".

Darüber hinaus soll es Corona-Regeln nur noch in sogenannten Hotspots geben. Das sind laut Lauterbach Gegenden mit hohen oder stark steigenden Infektionszahlen sowie einer drohenden Überlastung der Krankenhäuser. Genauer definiert werden soll das im Gesetz nicht - weder durch fixe Inzidenz- oder Hospitalisierungswerte noch was die räumliche Ausdehnung betrifft. "Das kann eine Stadt sein oder im Extremfall auch ein ganzes Land", sagte Lauterbach. Dort können die Länder dann auch eine Maskenpflicht, Hygienevorschriften, Abstandsregeln oder Zugangsvorschriften wie eine 2-G oder eine 3-G-Regel anordnen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann sprach von einem "sehr guten Kompromiss". Auf Drängen seiner Partei, der FDP, hatte der Bundestag im Spätherbst beschlossen, zum 20. März fast alle Corona-Regeln auslaufen zu lassen. Danach stiegen die Infektionszahlen aber rasant. Lauterbach hingegen warnte zuletzt immer wieder davor, im Frühling ohne Corona-Schutzmaßnahmen dazustehen. Auch die Bundesländer forderten vom Bund eine entsprechende Rechtsgrundlage.

Die soll nun am Freitag kommender Woche endgültig beschlossen werden und laut Lauterbach bis zum 23. September gelten. Dann könne man noch vor der zu erwartenden Infektionswelle im Herbst eine neue Regelung beschließen, sagte er. In einer Übergangsphase bis zum 2. April sollen die Bundesländer ihre bisherigen Corona-Verordnungen auch in Kraft lassen können.(09.03.2022)

Österreich setzt die Impfpflicht gegen das Coronavirus vorerst aus

Die Impfpflicht sei bei der vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig, sagt Verfassungsministerin Karoline Edtstadler von der ÖVP. Basis für die Entscheidung sei der Bericht einer Expertenkommission. In drei Monaten solle neu entschieden werden, erklärt der neue österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Es könne schließlich nicht ausgeschlossen werden, dass eine neue Variante im Herbst das Gesundheitssystem belaste.

Die Impfpflicht gilt eigentlich seit Anfang Februar. Vom 15. März an hätten bisher alle, die sich weigern, mit Geldstrafen von bis zu 3600 Euro rechnen müssen. Österreich war mit dem Schritt ein Vorreiter in der EU. In anderen Ländern gab es nur altersspezifische Vorschriften. Die Impfquote liegt in Österreich bei rund 70 Prozent. (09.03.2022)