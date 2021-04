Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwägt wegen stark steigender Corona-Zahlen eine Verschärfung der Bundesnotbremse. Er müsse prüfen, "dass wir unter Umständen die Maßnahmen der Notbremse verschärfen müssen", sagte der Grünen-Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt landesweit nur noch knapp unter 200.

"Wir stecken noch voll in der Corona-Krise", sagte Kretschmann. Er hoffe, dass man im Sommer die Oberhand über die Pandemie bekomme. Welche Maßnahmen er womöglich verschärfen will, sagte der Grünen-Politiker nicht. Denkbar wäre, den Grenzwert für Schulschließungen von 165 noch weiter herunterzusetzen oder die Ausgangsbeschränkungen früher beginnen zu lassen.

Auch andere Bundesländer passen gerade ihre Regeln an. So führt Bremen beispielweise im Alleingang auf Landesebene vom 10. Mai an eine Corona-Testpflicht in Unternehmen und Verwaltungen ein. Berliner brauchen vor dem Einkaufen oder dem Friseurbesuch keinen Corona-Test mehr, wenn sie schon einmal infiziert waren und inzwischen genesen sind. Schon seit Mitte April galt, dass Menschen mit vollständigem Impfschutz die gleichen Rechte hatten wie andere mit einem aktuellen negativen Testergebnis. Das betraf aber nicht ehemalige an Corona Erkrankte. "Wir stellen auch die Personen gleich, die genesen sind", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci.

Merkel: Ich kann die Frustration in der Kultur verstehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Verständnis für die Lage vieler Kulturschaffenden in der Pandemie gezeigt. "Klar kann ich das nachvollziehen, dass man frustriert ist", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag während einer Onlinekonferenz mit 14 Kunst- und Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Bereichen der Szene. Künstler lebten durch die Darstellung ihrer Emotionen, ihrer Fähigkeiten, ob über ein Instrument, das gesprochene Wort oder Ausstellungen, sagte Merkel. Der große Teil der Kulturschaffenden sei von Anfang an betroffen gewesen.

Merkel kündigte an, Unternehmen, die Veranstaltungen für den Herbst planen, helfen zu wollen. Es werde darüber nachgedacht, wie eine gewisse Absicherung gegeben werden könne, wenn die Veranstaltungen dann wegen eines möglichen Infektionsgeschehens doch nicht stattfinden könnten. Insgesamt sei in der Corona-Krise von staatlicher Seite versucht worden, einiges abzufedern. Aber Kunst sei mehr als das, was irgendwie kompensiert werde. "Das ist schon eine traurige Zeit, das muss man sagen." Dass da Frust aufkommt, könne sie verstehen, sagte Merkel. Gleichzeitig verteidigte sie die geltenden Regeln gegen die Pandemie. "Wir dürfen nicht beständiges Wachstum haben", sagte die Kanzlerin mit Blick auf die Infektionszahlen.

Bundesregierung verurteilt mutmaßlichen Angriff durch "Querdenker" auf Journalisten

Die Bundesregierung hat einen Angriff auf das Team eines TV-Senders am Montagabend im Berliner Regierungsviertel scharf kritisiert. Mehrere Kameraleute und Reporter seien in der Nähe des zum Bundestag gehörenden Paul-Löbe-Hauses angegriffen und an ihrer Berichterstattung gehindert worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin. Er verurteilte den Angriff im Namen der Bundesregierung.

Wer Journalisten angreife, um sie in ihrer Arbeit zu beeinträchtigen, "der stellt sich damit klar außerhalb unseres Rechtsstaats", sagte Seibert und ergänzte: "Journalismus muss in Deutschland ohne Angst ausgeübt werden können." Solch ein Angriff sei deshalb nicht zu tolerieren.

Bei dem Vorfall wurde der 58-jährige Reporter Michael Wüllenweber von "Welt TV" während einer Liveschalte von drei Männern bedrängt. Dabei soll einer der Männer laut Polizei deutlich den Sicherheitsabstand zu dem Journalisten unterschritten und versucht haben, ihm das Mikrofon zu entreißen. Der Sender brach die Liveschalte ab. Die Polizei ermittelt gegen einen 34-Jährigen und zwei 39-jährige Männer wegen des Verdachts der Nötigung sowie Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Bei den Männern soll es sich Beobachtern zufolge um Vertreter aus der "Querdenken"-Szene handeln, die vor dem Kanzleramt seit dem 22. April eine tägliche Mahnwache abhält.

Kabinett berät nächste Woche über Umgang mit Geimpften

Die Bundesregierung berät in der nächsten Woche im Kabinett über eine Verordnung, um Grundrechtseinschränkungen für Corona-Geimpfte aufzuheben - etwa bei Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Dienstag in Berlin, dass das Innenministerium und das Justizministerium dazu einen Entwurf vorlegen würden. Grundlage dafür sei auch die Diskussion von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ländern vom Vortag.

Zuvor hatte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) eine Entscheidung zu konkreten Erleichterungen für Geimpfte in Aussicht gestellt. Die zuständigen Ministerien bereiteten eine Verordnung vor, die vorsehe, dass "vollständig Geimpfte und diejenigen, die genesen sind von dem Coronavirus, bei Kontaktbeschränkungen zum Beispiel nicht mitgezählt werden", so Braun am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin".

Wenn das Kabinett die Verordnung beschließt, müssen darüber noch Bundestag und Bundesrat entscheiden. So sieht es das Infektionsschutzgesetz vor. Vorgesehen ist, dass sich der Bundesrat voraussichtlich in seiner Sitzung am 28. Mai abschließend damit befasst.

Merkel und die Ministerpräsidenten hatten beim sogenannten Impfgipfel am Montag zunächst keine Entscheidung darüber getroffen, von welchen Beschränkungen vollständig Geimpfte künftig ausgenommen werden sollen. Hintergrund sind wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach von Geimpften kaum mehr eine Infektionsgefahr ausgeht. Vertreter der Opposition auf Bundesebene, aber auch der Kommunen und Landkreise kritisierten das Fehlen einer klaren Entscheidung zugunsten Geimpfter scharf.

In Deutschland hat nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis einschließlich Montag fast jeder vierte Einwohner (23,9 Prozent) eine erste Corona-Impfung erhalten, insgesamt sind das fast 19,9 Millionen Menschen. Mehr als sechs Millionen Menschen (7,3 Prozent der Bevölkerung) haben auch bereits die Zweitimpfung bekommen und sind damit vollständig immunisiert.

FDP reicht Verfassungsbeschwerde gegen Infektionsschutzgesetz ein

Die FDP hat beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes eingereicht. Das erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Marco Buschmann, am Dienstag in Berlin. Die Beschwerde richte sich vor allem gegen drei Punkte: die Ausgangssperren, die auf der Basis nackter Inzidenzen verhängt würden, die Kontaktbeschränkungen für geimpfte Personen und die formelle Verabschiedung des Gesetzes. "Das sind meiner Meinung nach keine Luxusprobleme, sondern tiefgreifende Grundrechtsprobleme", sagte Buschmann.

Buschmann sagte, die Ausgangssperre sei nur dann verhältnismäßig, wenn sie einen sinnvollen Beitrag zur Reduzierung der Infektionen leisten könne. Das sei jedoch nicht nachgewiesen. Die Beschwerde richtet sich außerdem gegen die Beschränkungen, die auch für vollständig Geimpfte weiter gelten sollen. Der FDP-Fraktionsgeschäftsführer verwies dabei als Beispiel auf Kontaktbeschränkungen in Pflegeheimen.

Schließlich kritisiert die FDP das Zustandekommen des Gesetzes. Der Prozessbevollmächtigte für die Beschwerde, Thorsten Kingreen, ist überzeugt, dass der Bundesrat dem Gesetz hätte zustimmen müssen. Das Gesetz wurde vom Bundestag als Einspruchsgesetz verabschiedet, bei dem der Bundestag einen Einspruch des Bundesrates überstimmen kann.

Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist bis Ende Juni befristet. Sie definiert als sogenannte Corona-Notbremse, dass bei mehr als 100 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in einem Landkreis automatisch Beschränkungen gelten, darunter eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Beim Bundesverfassungsgericht sind bereits mehr als 65 Verfahren gegen das umstrittene Gesetz anhängig. Die Beschwerde der Abgeordneten der FDP-Fraktion ist auch in Form eines sogenannten Eilrechtsschutzes eingereicht, um eine möglichst schnelle Entscheidung zu bekommen.

Kritik an vagen Ergebnissen des Impfgipfels

Nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern kommt vonseiten der Opposition und der Kommunen Kritik an den vagen Ergebnissen zum Umgang mit Geimpften.

"Dass bei der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin noch keine abschließende Verständigung über die Aufhebung der Grundrechtseinschränkungen für vollständig geimpfte Bürgerinnen und Bürger getroffen wurde, ist bedauerlich", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Rheinischen Post.

Auch der Landkreistag hätte sich ein klareres Ergebnis von der Videokonferenz gewünscht. "Es ist richtig, wenn schnell überall dort, wo bereits ein negativer Antigentest ausreicht, dies auch für Geimpfte und Genesene gilt. Gerade für den Einzelhandel und die Gastronomie wäre damit endlich eine Perspektive verbunden", sagte Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisierte die Ergebnisse des Impfgipfels als unzureichend. "Dass es gar kein Signal zum Umgang mit Geimpften und Genesenen gegeben hat, ist inakzeptabel. Die Frage lag seit geraumer Zeit auf dem Tisch", sagte Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es fehlt ein Fahrplan für den Ausstieg, der angekündigt war."

Vor dem Impfgipfel war über die Frage diskutiert worden, ob man Geimpften und Genesenen Freiheiten zurückgeben könne. Darüber ist nach Darstellung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch in der Runde zwischen ihr und den Ministerpräsidenten der Länder ausführlich gesprochen worden. Konkrete Beschlüsse gab es aber nicht.

Bartsch forderte zudem schnellen Impfschutz für "alle Malocherinnen und Malocher". Diejenigen, die das Land am Laufen hielten, aber nicht ins Home-Office können, müssten nach vorne in die Impfschlange. "Alle Beschäftigten im Bildungsbereich, Busfahrer, Verkäuferinnen, Menschen, die in den Fabriken oder in der Fertigung stehen. Das erhöht den Schutz für alle im Land und würde Ansteckungen senken."

Die Grünen bemängelten die Beratungen in einem anderen Punkt. "Damit die Impfkampagne in den nächsten Wochen bei besserer Impfstoffverfügbarkeit mehr Tempo entfalten kann, hätte es heute klare Absprachen und Vorbereitungen für die baldige Einbeziehung der über 10 000 Betriebsärzte geben müssen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

FDP-Chef Christian Lindner ergänzte gegenüber den Blättern, die Betriebsärzte "sollten so schnell wie möglich in die Impfkampagne einbezogen werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Impfstoff in Zukunft auf Halde liegt, obwohl die Nachfrage nach Impfungen groß ist."

RKI meldet 10 976 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10 976 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 344 neue Todesfälle verzeichnet. Am Dienstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9609 Neuinfektionen und 297 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 167,6. Am Vortag gab das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 169,3 an, vor eine Woche lag sie bei 162,4. "Nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über Ostern hat sich der starke Anstieg der Fallzahlen zunächst fortgesetzt, seit Mitte April hat sich die Zunahme etwas abgeschwächt", schrieb das RKI in seinem Lagebericht von Montagabend.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 310 301 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 81 968.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montagabend bei 1,01 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.