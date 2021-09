Von Michael Bauchmüller, Stefan Braun, Cerstin Gammelin und Jens Schneider, Berlin

Noch ist nicht entschieden, welche Koalition künftig Deutschland regieren wird. Derzeit aber gibt es nur zwei realistische Möglichkeiten: Jamaika oder die Ampel. Eine Neuauflage der großen Koalition dagegen halten so gut wie alle in SPD und Union aktuell für ausgeschlossen. Was also spricht für die Ampel? Und was dagegen? Und welche Chancen hat Jamaika überhaupt noch - nachdem die Union ein beispielloses Wahldebakel erlebt hat? Die wichtigen Fragen und Antworten im Überblick.