Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher schließt aus, für den Parteivorsitz zu kandidieren - wegen ihrer Familie. Das stehe für sie "aktuell nicht zur Diskussion", sagte sie in einem Interview mit T-Online. Der Grund sei, dass ihre Kinder auch "mindestens ein Recht" auf Zeit mit ihr als Mutter hätten.

Zugleich kritisierte Breher die mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen in ihrer Partei. "Wir hatten über Jahre oft Frauen in Spitzenpositionen, die eher keine Kinder hatten. Ursula von der Leyen war eine Ausnahme. Aber viele Frauen in der Partei haben komplett auf ihre Karriere gesetzt", sagte die 48-Jährige. "Und es darf doch einfach nicht sein, dass man sich innerhalb der Partei entscheiden muss, ob man jetzt Karriere oder Kinder will." Das sei "teilweise auch das Problem der CDU". Breher sitzt seit vier Jahren im Bundestag und ist seit zwei Jahren stellvertretende CDU-Vorsitzende.

Eine Doppelspitze, so wie es sie etwa bei den Grünen, der Linkspartei oder der SPD gibt, hält Breher auch für die CDU für denkbar, auch wenn sie dafür derzeit "keine Mehrheit" ausmache. Die Doppelspitze lasse sich dennoch diskutieren: "Ich bin da offen. Wichtig ist, dass die Union als Team sichtbar wird, das nicht nur aus Männern aus Nordrhein-Westfalen besteht - obwohl das alles kompetente und gute Kollegen sind." (14.10.2021)

Scholz rechnet mit "mehreren Milliarden Euro zusätzlich"

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geht nach den bisherigen Sondierungen mit Grünen und FDP davon aus, dass die angestrebte Ampelkoalition bis Weihnachten gebildet sein wird. "Alle haben sich vorgenommen, jetzt zügig zu arbeiten", sagte Scholz am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Zu der eigentlich eine Woche dauernden Tagung ist Scholz trotz der laufenden Sondierungsgespräche gereist, bereits am Donnerstagabend will er aber wieder zurück in Berlin sein, denn am Freitag soll verkündet werden, ob aus den Sondierungsgesprächen offizielle Koalitionsverhandlungen werden.

Die Sondierungen würden "in einer sehr, sehr guten und konstruktiven Atmosphäre" geführt, so Scholz. Deshalb gehe er davon aus, dass er bereits als Bundeskanzler die Neujahrsansprache halten werde. "Wenn die Regierung zustande gekommen ist, werden alle ihre Aufgaben machen", so der bisherige Finanzminister.

Für die Staatsfinanzen sehr hilfreich sei die geplante globale Mindeststeuer für große Unternehmen. Ihr haben weltweit 136 Staaten zugestimmt. Große, international tätige Firmen sollen demnach unabhängig von ihrem Sitz vom Jahr 2023 an mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Außerdem sollen profitable, weltweit operierende Digitalunternehmen wie Amazon und Google nicht mehr nur in ihrem Mutterland besteuert werden, sondern auch da, wo sie gute Geschäfte machen.

Die Mindeststeuer gilt als großer internationaler Verhandlungserfolg von Scholz. Der Fiskus werde durch diese Steuer "mehrere Milliarden zusätzlich" pro Jahr einnehmen. "Das sind Mehreinnahmen ohne Steuererhöhung", sagte Scholz mit Blick auf die Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP. Letztere hat Steuererhöhung bislang stets ausgeschlossen.

In einer noch unveröffentlichten Studie des Münchner Ifo-Instituts, über die die Agentur Reuters berichtet, werden die Zusatzeinnahmen auf 4,8 bis 5,2 Milliarden Euro beziffert. Langfristig geht das Institut sogar von etwas mehr als sechs Milliarden Euro jährlichen Mehreinnahmen aus. "Natürlich erhöht das auch die Spielräume", sagt der Finanzminister über die Einnahmen aus der Mindeststeuer. Allerdings ist fraglich, ob diese reichen, um die umfangreichen Entlastungspläne zu finanzieren, die der Sondierungspartner FDP sich wünscht. (13.10.2021)

Schäuble zieht sich aus Parteiführung zurück

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will beim geplanten Sonderparteitag der CDU nicht für den Bundesvorstand antreten. "Für eine Kandidatur für den Bundesvorstand seiner Partei steht er nicht zur Verfügung", sagte ein Sprecher Schäubles. Im Bundestag will der 79-Jährige aber die volle Legislaturperiode bleiben, in seinem Wahlkreis in Offenburg hatte er bei der Wahl wieder das Direktmandat gewonnen. Das wolle er über die volle Wahlperiode wahrnehmen, so der Sprecher.

Die CDU will nach ihrem historischen Debakel bei der Bundestagswahl auf einem Sonderparteitag den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Ob der Parteitag noch im Dezember oder womöglich erst im Januar stattfinden wird, ist offen. Dem CDU-Präsidium gehört Schäuble bisher als Bundestagspräsident qua Amt an. Das Amt wird aber nach der Bundestagswahl neu besetzt, in der Regel geht es an die stärkste Fraktion im Bundestag, nun also an die SPD. (12.10.2021)

Wissing: Ampel-Sondierungen bis Freitag abgeschlossen

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich zum Stand der Sondierungen für eine mögliche Ampelkoalition geäußert. "Wir haben darüber gesprochen, wie wir die Probleme des Landes lösen - quer durch alle Themen, die für die Sondierungen relevant sind", sagte der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner: Es seien "sehr intensive Gespräche" gewesen. Dabei sei die Menge an Gemeinsamkeiten größer geworden, so Kellner - "aber es bleiben auch noch Sachen zu klären".

Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, sprach ebenfalls von intensiven Gesprächen, bei denen "alle relevanten Themen angesprochen wurden." "Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Und das ist gut gelungen in diesen eineinhalb Tagen." Das sage er im vollen Bewusstsein, dass noch viel Strecke vor den Parteien liege und dass es noch die ein oder andere Hürde auf dem Weg geben werde. Klingbeil sei sich jedoch sicher, dass die drei Parteien die Hürden gemeinsam meistern könnten.

Es brauche nun eine Regierung, die die großen Aufgaben angehe. Als Beispiele nannte Klingbeil die Digitalisierung, die Frage des modernen Staates, den Klimaschutz und Europa. Und, so sagte er weiter: "Es geht darum, den Bürgern deutlich zu zeigen, dass Politik an sie denkt und dafür sorgt, dass sie gut durch die Herausforderung der Zukunft durchkommen." Es gehe jetzt darum, auszuwerten, was bisher diskutiert wurde - er sei guter Dinge, dass dies gelingen könne.

Die Stunde der Wahrheit liege nun "noch vor uns", sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing. "Wir werden die Beratungen der letzten Tage auswerten und zu Papier bringen, was wir gemeinsam tragen können." Das werde die Grundlage einer gemeinsamen Entscheidung sein. "Unser Ziel ist es, bis Freitag eine Entscheidungsgrundlage zu haben." Aufgrund derer werde man dann entscheiden, ob man den Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen könne.

Noch bevor sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP offiziell zu ihren Sondierungen äußerten, verriet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Verlassen des Verhandlungsorts, welche Themen bei den Sondierungen zur Sprache gekommen sind. "Europa, Migration und Flucht - und noch was, da war ich nicht dabei", sagte der Grünen-Politiker nach Abschluss der Sondierungsrunde am Dienstag. Während ihrer Statements hielten sich die drei Vertreter der Parteien allerdings bedeckt, was weitere Inhalte anging.

Um neun Uhr waren die Parteivertreter in Berlin zusammengekommen. Geplant war, dass alle großen Themen wie Klimaschutz, Finanzen und Wirtschaft zur Sprache kommen. Am Montag hatten die Vertreter der drei Parteien bereits etwa zehn Stunden lang sondiert, sich im Anschluss aber nicht öffentlich zu den Inhalten der Gespräche geäußert.

Am Mittwoch und Donnerstag wollen die Generalsekretäre der Parteien in kleiner Runde weiterarbeiten, während SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zum Treffen der G-20-Finanzminister nach Washington reist. Angestrebt wird, die Sondierungen zur Bildung einer Ampelkoalition womöglich bereits am Freitag mit einer Grundsatzeinigung zu beenden. Dann könnten Gremien der Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beschließen. (12.10.2021)

CDU-Fraktionsvize Schön fordert stärkere Beteiligung von Frauen

Die Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Nadine Schön, ist der Meinung, bei der Neuaufstellung der CDU müssten Frauen stärker eingebunden werden. "Wir haben seit Jahren zu wenig Frauen in Parlament und Partei. Wir müssen mehr werden", sagte sie der Rheinischen Post. Zwar sei das Geschlecht des künftigen Vorsitzenden oder der künftigen Vorsitzenden zweitrangig: Es brauche jemanden, "der die Partei zusammenführt und breiter aufstellt". Gleichwohl habe die Partei lange Zeit weibliche Vorsitzende gehabt - das habe der Partei gutgetan, so Schön.

Auch die Vorsitzende der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz, findet: "Die Neuaufstellung der CDU Deutschlands kann inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen in der Partei gelingen." Das sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Frauen-Union bringe sich in den jetzt angestoßenen Prozess mit einer Verbands- und Mandatsträgerinnenkonferenz ein. Diese werde zeitnah stattfinden. Der Frauen-Union gehören alle weiblichen Mitglieder der CDU an. (12.10.2021)

Beginn der "vertieften Sondierungen": Kleinere Gruppen, mehr Details

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben ihre Sondierungen zur Bildung einer Ampelkoalition begonnen. Es solle nun auch in kleineren Gruppen über Details gesprochen werden, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß. Zum Stand der Gespräche haben sich die Vertreter der Parteien bislang nicht im Detail geäußert. Es zeichnet sich aber ab, dass es bei Steuern, Schulden und der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen zu Differenzen kommt.

Die Spitzenvertreter von FDP und Grünen - Christian Lindner und Volker Wissing sowie Robert Habeck und Annalena Baerbock - trafen am Montagmorgen gemeinsam auf dem Berliner Messegelände ein, wo sich bereits einige Klimaschützer versammelt hatten. Diese forderten mehr Tempo, um die Erderwärmung einzudämmen.

Die Gespräche sollen bis 19 Uhr dauern. Weitere Treffen sind für Dienstag und Freitag angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag wollen die Generalsekretäre der Parteien in kleiner Runde weiterarbeiten, während SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zum Treffen der G-20-Finanzminister nach Washington reist. Bis zum Ende der Woche wollen die Parteien schließlich eine Zwischenbilanz ziehen. FDP und Grüne wollen dann entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen mit der SPD eintreten. (11.10.2021)

CDU-Landeschef Althusmann erwartet klaren Fahrplan zur Neuaufstellung

Für einen möglichen personellen Neuanfang der Bundes-CDU erwartet Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann einen klaren Zeitplan nach den Gesprächen am Montag. "Ich gehe davon aus, dass das Präsidium einen klaren Zeitplan beschließen wird, der den Weg bis zu einem Sonderparteitag aufzeigt", sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Wahl eines möglichen neuen Bundesvorsitzenden sollten nach Ansicht von Althusmann die Mitglieder stärker einbezogen werden. Insbesondere dann, wenn es auf eine strittige Entscheidung zwischen mehreren Kandidaten hinauslaufe. "Die CDU war aus meiner Sicht seit den knappen innerparteilichen Entscheidungen tief gespalten. Der Streit zwischen CDU und CSU in der Frage der Kanzlerkandidatur tat hier sein Übriges. Das war eine schwere Last im Wahlkampf."

CDU-Chef Armin Laschet hat angekündigt, dass er den Spitzengremien der Partei an diesem Montag einen Vorschlag zur personellen Neuaufstellung vorlegen will. Er selbst möchte diesen Prozess moderieren. Zunächst kommt in Berlin um 9 Uhr die engste Führung um Laschet zusammen, das Präsidium. Von 11 Uhr an trifft sich der größere Bundesvorstand.

In der Frage, wer die CDU künftig anführt, sagte Althusmann, Friedrich Merz habe "einen gewissen natürlichen Führungsanspruch". Er möge vom Alter her nicht das junge Gesicht sein, aber er genieße innerparteilich wohl die größte Zustimmung, wenn es zu einer Mitgliederbefragung käme. "Aber, so wie ich es verstanden habe, will er sich nicht erneut in eine Auseinandersetzung mit den bekannten Kandidaten wie Jens Spahn, Norbert Röttgen oder anderen begeben."

Althusmann sieht Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther als möglichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz. "Er ist jung und hat dennoch Regierungserfahrung. Er steht zwar im nächsten Jahr vor einer Landtagswahl, aber das muss kein Ausschlusskriterium sein." Günther will aber wohl nicht für den Parteivorsitz kandidieren. Der Welt sagte er: "Ich bin gerne bereit, bei der Neuaufstellung im Bund zu helfen, aber nicht in vorderster Front." Er plädierte für eine personelle Neuaufstellung der CDU noch in diesem Jahr. "Wir brauchen insgesamt einen Aufbruch und sollten deshalb unseren gesamten Vorstand neu wählen - und zwar noch im Verlauf dieses Jahres." Günther kritisierte, dass "bei der Debatte über die Neuaufstellung der Partei immer nur Männer eine Rolle spielen. Das stört mich extrem." (11.10.2021)

FDP bekräftigt vor Ampelgesprächen rote Linien

Vor den weiteren Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer Ampelkoalition bekräftigt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, die Rahmenbedingungen für ein mögliches Bündnis. "Die roten Linien der FDP sind bekannt: keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse unseres Grundgesetzes", sagt Buschmann dem Spiegel. Es gebe zwar noch weitere Reibungspunkte, aber alle drei Parteien seien "ambitioniert". "Ob hier Reibungsenergie für einen Impuls nach vorne entsteht, müssen die Gespräche zeigen. Bislang verlief alles sehr ernsthaft und professionell. Allen Beteiligten ist klar: Es geht um unser Land."

SPD, Grüne und FDP sprechen am Montag weiter über die Bildung einer Ampel-Koalition. Vertreter der drei Parteien kommen am Vormittag zu vertieften Sondierungsgesprächen in Berlin zusammen. Weitere Treffen sind für Dienstag und Freitag angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag wollen die Generalsekretäre der Parteien in kleiner Runde weiterarbeiten, während SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zum Treffen der G-20-Finanzminister nach Washington reist.

Bei Steuern, Schulden und der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen deuten sich in den Sondierungsgesprächen die größten Konflikte an. Grünen-Co-Chef Robert Habeck betonte am Sonntagabend, wie wichtig das Gelingen der Verhandlungen mit der FDP sei. "Scheitern ist eigentlich keine Option", sagte er in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Sollte wieder eine Koalition aus SPD und Union entstehen, würde Deutschland "durchdrehen". "Wir müssen uns schon ein bisschen zusammenreißen", so Habeck. Die Finanzen seien natürlich ein "riesiges Problem".

Ziel ist es, zum Ende der Woche eine Zwischenbilanz zu ziehen. Dann wollen vor allem FDP und Grüne entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen mit der SPD eintreten - oder ob es möglicherweise noch eine weitere Sondierungsrunde geben muss. Grüne und FDP haben sich die Möglichkeit einer Jamaika-Koalition mit der Union aber explizit offengehalten. (11.10.2021)