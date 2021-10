Von Roland Preuß, Berlin

Das Ergebnis birgt für alle drei Parteien schmerzhafte Kompromisse, umso beschwingter aber zeigten sich am Freitag die Verhandler von SPD, Grünen und FDP am Ende ihrer Sondierungsgespräche. Man habe hier ein "sehr gutes Ergebnis erzielt", sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. FDP-Chef Christian Lindner klangt fast euphorisch. Es habe "lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben, Gesellschaft, Staat und Wirtschaft zu modernisieren", sagt er. Und Grünen-Chef Habeck sagte mit Blick auf die erarbeitete gemeinsame Basis: "Da kann weit tragen."

Seit Montag hatten Vertreter der drei Parteien in wechselnden Besetzungen in vertieften Sondierungsgesprächen nach Gemeinsamkeiten und Kompromissen in zahlreichen Streitthemen gesucht. Den Stand der Einigung legten sie zu ihrem gemeinsamen Auftritt in Berlin auf zwölf Seiten vor. Nun müssen noch die Parteien einen Eintritt in Koalitionsverhandlungen billigen, bei SPD und FDP sollen dies Parteigremien leisten, die Grünen haben für Sonntag einen kleinen Parteitag einberufen. Dann könnte man in Koalitionsverhandlungen und damit in Details einsteigen.

Die zwölf Seiten Sondierungsergebnis lassen jedoch bereits einige Umrisse des angestrebten Ampel-Programms erkennen. Nicht zufällig am Anfang dürfte die Modernisierung des Staates und die Digitalisierung stehen, ein Bereich, in dem alle drei Parteien im Wahlkampf umfassende Änderungen gefordert hatten. Ebenfalls an herausgehobener Stelle steht der "Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft", wo allerdings auch schon die ersten Zugeständnisse bei den unvereinbaren Forderungen der Parteien deutlich werden: Hier konnte die FDP durchsetzen, dass es kein Tempolimit geben wird - das hatten sowohl die Grünen als auch die SPD gewollt.

Auch beim Thema Steuern und Schulden setzen sich die Liberalen mit ihrer Forderung durch, dass es keine Steuererhöhungen geben dürfe und die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt beibehalten werden müsse. Zudem ist eine Ausweitung der Mini-Jobs geplant, die Höchstgrenze soll hier zumindest auf 520 Euro im Monat heraufgesetzt werden. SPD und Grüne hatten die Minijobs zumindest zurückdrängen und teilweise abschaffen wollen.

Olaf Scholz betonte seinerseits, was die SPD erreicht habe, nämlich das, was sie auch im Wahlkampf besonders hervorgehoben hat: Einen Mindestlohn von zwölf Euro die Stunde noch im ersten Regierungsjahr, 400 000 neue Wohnungen im Jahr und ein Fortbestand der geltenden Regeln zum Schutz von Mietern.

Grünen-Chef Robert Habeck zeigte sich mit dem Vereinbarten zu Klimaschutz und ökologischem Umbau der Wirtschaft zufrieden und räumte dennoch ein, es sei "völlig klar, dass es Zumutungen gibt".

Im Übrigen jedoch war in der Runde nach Abschluss der Sondierungsgespräche, der auch die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und die Grünen-Co-Chefin Annalen Baerbock angehörten, viel vom Gelingen, gegenseitigem Vertrauen und Aufbruch die Rede. Alle drei Parteispitzen stehen nur vor der nicht ganz trivialen Aufgabe, die Abstriche am eigenen Wunschkatalog, den entsprechenden Gremien so beizubringen, dass diese mit einer möglichst komfortablen Mehrheit für Koalitionsverhandlungen stimmen.

Das lässt sich auch die gute Vertrauensbasis und die Kompromissbereitschaft der vergangenen Tage als Argument anführen. Christian Lindner jedenfalls stellte den Stil der Sondierungsgespräche dar als "eine Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands".