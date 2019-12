In Großbritannien ist wieder Wahlkampf. Alle Nachrichten rund um die Auseinandersetzung, die letztlich wohl über den Brexit entscheiden wird, finden Sie hier im Überblick:

Tories in Umfragen deutlich vor Labour

Zehn Tage vor der Wahl halten die Tories einen Vorsprung von sieben Prozentpunkten vor der Labour-Partei. Die Konservativen liegen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ICM bei 42 Prozent, die größte Oppositionspartei bei 35 Prozent, wie am Montag bekannt wurde. Beide Parteien legten im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt zu. Die pro-europäischen Liberaldemokraten kamen demnach unverändert auf 13 Prozent, während die Brexit-Partei einen Punkt auf drei Prozent verlor. Umfragen, die auf die Gesamtbevölkerung und nicht auf einzelne Wahlkreise abzielen, sind bei einem Wahlsystem wie dem britischen allerdings eher mit Vorsicht zu genießen. (3. Dezember)

So wird gewählt Abgestimmt wird in 650 Wahlkreisen, die den 650 Sitzen im Unterhaus entsprechen. Es gilt das relative Merheitswahlrecht, das bedeutet: der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis bekommt den Sitz im Unterhaus ("first-past-the-post"). Eine einfache Mehrheit reicht, es gibt keine Stichwahlen.

Nach der Messerattacke auf der London Bridge hat Großbritannien ein neues Wahlkampfthema

Bisher hat der Brexit den Wahlkampf dominiert. Doch nach der Messerattacke eines verurteilten Terroristen mit zwei Todesopfern beginnt eine Debatte über vorzeitige Haftentlassungen. Viele Briten fragen sich, warum das offenbar gängige Praxis in ihrem Land ist. Neben der Ausstattung von Polizei und Terrorabwehr, dürfte auch die Frage, warum Innenministerin Priti Patel die Terrorbedrohungsstufe vor wenigen Wochen zum ersten Mal seit zwei Jahren gesenkt hatte, das Land weiter umtreiben, schreibt Alexander Mühlauer. (30. November)

Johnson: Trump soll sich aus britischem Wahlkampf heraushalten

Boris Johnson hat US-Präsident Donald Trump wenige Tage vor dessen Besuch in London aufgefordert, sich aus dem laufenden Wahlkampf herauszuhalten. "Was wir üblicherweise als sich liebende Verbündete und Freunde nicht machen, (...) ist, sich in den Wahlkampf des anderen einzumischen", sagte Johnson am Freitag dem LBC Radio. Trump wird kommende Woche in London zum Nato-Gipfel erwartet. Hochrangige Vertreter der Tories fürchten, dass er dabei vor der für den 12. Dezember angesetzten Parlamentswahl für Aufregung sorgen wird. Umfragen deuten derzeit auf einen Wahlsieg Johnsons hin.

In der Vergangenheit hatte sich Trump wiederholt in britische Themen eingemischt. So hatte er Johnsons Herausforderer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei als "ganz schlecht" für Großbritannien bezeichnet. Zudem hatte er Johnson und den Vorsitzenden der Brexit-Partei, Nigel Farage, zu einem Schulterschluss aufgefordert. 2018 hatte Trump offen die Brexit-Pläne von Theresa May kritisiert, der damals regierenden Vorgängerin Johnsons. "Ich habe Theresa May gesagt, wie sie es machen soll, aber sie hat nicht auf mich gehört", hatte er dem britischen Blatt Sun unmittelbar vor einem Besuch in Großbritannien gesagt. (29. November)

Oberrabbiner wirft Labour Antisemitismus vor

Detailansicht öffnen Jeremy Corbyn, 70, ist seit September 2015 Chef der Labour Partei und damit Boris Johnsons Herausforderer. Corbyn gehört dem Unterhaus bereits seit 1983 an. Er wird dem linken Parteiflügel zugerechnet und gilt als Euroskeptiker. Zur Frage nach Austritt oder Verbleib in der EU hat er sich zuletzt nicht klar geäußert - Labour will den Briten diese Entscheidung in einem zweiten Referendum überlassen. Im Wahlkampf will Corbyn unter anderem mit Umwelt- und Sozialpolitik punkten. (Foto: AP)

Der Oberrabbiner für Großbritannien und Nordirland bezieht vor den Wahlen ungewöhnlich deutlich politisch Stellung. Labour-Chef Jeremy Corbyn sei nicht für den Job als Premierminister geeignet, seine Partei positioniere sich nicht deutlich genug gegen Antisemitismus, schreibt Ephraim Mirvis in einem Beitrag für die Times. Mit der Wahl stehe "die Seele der Nation auf dem Spiel". Eine "überwältigende Mehrheit" britischer Juden sei angesichts eines möglichen Wahlsiegs Corbyns "von Furcht gepackt", so Mirvis.

Die Behauptungen der Labour-Partei und ihrer Führung, sie unternehme alles, um gegen anti-jüdische Tendenzen vorzugehen, seien eine "verlogene Fiktion", schreibt Mirvis weiter. Vielmehr sehe er in Labour eine Partei, die von einem "neuen Gift" ergriffen sei. Er stelle sich die Frage, was aus Juden und dem Judentum in Großbritannien werde, sollte die Labour-Partei die neue Regierungspartei werden. (26. November)

Konservative wollen mehr Geld ausgeben

Die Tories stellen ihr Wahlprogramm vor und ihr wichtigstes Thema ist: der Brexit. Abgesehen davon versprechen die Konservativen eine Erhöhung von Einkommens- und Mehrwertsteuer. Sie wollen in Kinderbetreuung, eine innovative Umweltpolitik und in das Gesundheitswesen investieren. Die Partei von Premier Boris Johnson verspricht außerdem, 20 000 neue Polizisten einzustellen und den Ausbau der Breitbandversorgung zu verbessern. Wirtschaftlich haben die Konservativen wenige Innovationen zu bieten, finden Finanzexperten. Cathrin Kahlweit hat mehr Informationen zum Tory-Wahlprogramm. (24. November)

Labour stellt Wahlprogramm vor. Die Partei von Jeremy Corbyn möchte Post, Bahn, Wasserversorgung und Energieunternehmen verstaatlichen. Labour strebt zudem einen höheren Mindeslohn an sowie neue Sozialwohnungen, kostenloses Internet und höhere Steuern für Reiche. Die Linke in Großbritannien will offenbar ziemlich radikale Änderungen, schreibt Cathrin Kahlweit: Corbyn verspricht den ganz großen Wandel. (21. November)

Gelächter über Johnson und Corbyn im TV-Duell

Detailansicht öffnen Boris Johnson, 55, ist seit Juli 2019 Parteichef der Tories. Seine Kindheit verbrachte er unter anderem in den USA und in Brüssel, wo sein Vater bei der EU arbeitete. Boris Johnson absolvierte britische Eliteschulen und machte sich dann als Kolumnist und Politiker einen Namen, unter anderem war er Bürgermeister von London. Er kämpft nun mit dem Slogan "Get Brexit Done" um seine Wiederwahl als Premierminister - sein Ziel ist, ein Austrittsabkommen mit der EU noch in diesem Jahr zu verabschieden. (Foto: AFP)

Im TV-Duell greift Premier Johnson seinen Herausforderer Corbyn immer wieder scharf an. Der Labour-Chef drückt sich jedoch um eine Antwort auf die Frage, ob er für oder gegen den Austritt werben wolle. Auch die Wähler und Mitglieder seiner Partei sind gespalten. Am Ende sollten die Bürger über einen mit der EU ausgehandelten Vertrag abstimmen, sagt Corbyn. Der Premier spricht in dem Duell vor allem über das Thema Brexit. Corbyn dagegen versucht auch mit anderen, hauptsächlich sozialen, Themen zu punkten.

Inhaltlich bleiben die beiden Kontrahenten aber meist an der Oberfläche. Das Publikum reagiert teilweise mit Gelächter auf die beiden: als Johnson sich dazu bekennt, die Wahrheit zu sagen, und als Corbyn verspricht, die "Geißel des Antisemitismus" zu bekämpfen. Alexander Mühlauer hat sich das Duell zwischen Johnson und Corbyn angeschaut. (20. November)

TV-Wahlkampf beginnt mit einem Streit

Am Dienstag treffen Boris Johnson (Tories) und sein Herausforderer Jeremy Corbyn (Labour) in einem Fernsehduell auf dem Kanal ITV aufeinander. Nicht mit dabei sein wird Lib-Dems-Spitzenkandidatin Jo Swinson. Ihre Partei hatte versucht, gegen den Ausschluss vorzugehen, doch der High Court erklärte diesen für rechtens. Das Gericht wies die Vorwürfe Partei zurück; diese hatte die Entscheidung des Senders, lediglich die Spitzenkandidaten der zwei stärksten Fraktionen einzuladen, als "undemokratisch" kritisiert und einen Verstoß gegen die "Unparteilichkeit" gesehen. Die Liberaldemokraten hatten sich in ihrer Argumentation als "Stimme für Remain" positioniert und werben damit, sich nach der Wahl für einen Verbleib Großbritanniens in der EU einzusetzen. Auch die Scottish National Party, die eine Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien anstrebt und im Unterhaus über mehr Sitze als die Lib Dems verfügt, wurde nicht zu dem TV-Duell eingeladen. (18. November)

Corbyn stellt bislang größtes Wahlversprechen vor

Seine Labour-Partei will das britische Breitbandnetz verstaatlichen und dafür sorgen, dass jeder Haushalt bis 2030 kostenlosen Internet-Zugang bekommt. Der Vorschlag ist populär, soll aber bis zu 20 Milliarden Pfund kosten. Das Geld soll von den Steuerzahlern, aber vor allem von Google, Apple & Co. kommen, die künftig eine Digitalsteuer zahlen sollen. Am Wochenende wird Labour das gesamte Wahlkampfprogramm vorstellen. (15. November)

Brexit-Partei lehnt Wahlpakt mit Konservativen ab

Die Brexit-Partei will den regierenden Konservativen keine weiteren Wahlkreise kampflos überlassen. Bis zuletzt hatten die Tories versucht, den Brexit-Partei-Chef Farage davon zu überzeugen, seine Kandidaten aus Wahlkreisen zurückzuziehen, in denen es zwischen Labour und Tories knapp wird. Farage lehnte das aber ab, kurz bevor am Donnerstag die Frist für die Registrierung der Kandidaten für die Wahl endete. (15. November)

Brüssel startet Strafverfahren gegen Großbritannien

Großbritannien drohen EU-Strafmaßnahmen, weil die Regierung keinen Kandidaten für die neue Europäische Kommission vorschlagen will. Die amtierende Kommission startet ein Vertragsverletzungsverfahren. Die Kommission habe die Regierung in London in einem Brief darüber informiert; diese habe jetzt bis Freitag nächster Woche Zeit, ihre Sicht der Dinge darzulegen, erklärte die EU. Ein solcher Brief ist der erste formale Schritt in einer langen Rechtsprozedur, mit der die Kommission gegen Verstöße gegen den EU-Vertrag vorgeht. Am Ende könnte eine Klage beim Europäischen Gerichtshof stehen, der eine Geldstrafe verhängen könnte. Die neue Kommission unter Ursula von der Leyen soll eigentlich zum 1. Dezember starten. (14. November)

Regierung will vorerst keinen neuen EU-Kommissar vorschlagen

Die amtierende britische Regierung will vor der Wahl keinen neuen EU-Kommissar mehr vorschlagen, obwohl die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen London dazu aufgefordert hatte. Grund sind Konventionen in Großbritannien, die den Handlungsspielraum einer Regierung kurz vor einer Parlamentswahl einschränken.

Eine Sprecherin der Regierung von Premierminister Johnson teilte mit: "Wir haben an die EU geschrieben, um zu bestätigen, dass Großbritannien gemäß Vorwahl-Richtlinien normalerweise keine Nominierungen für internationale Posten in dieser Phase vornehmen sollte." (14. November)

Hacker-Angriff auf Labour-Partei: Corbyn "sehr nervös"

Die größte Oppositionspartei Labour ist offenbar Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Es habe am Montag eine umfangreiche Attacke auf die digitalen Plattformen der Partei gegeben, so Labour-Chef Jeremy Corbyn. Nach aktuellem Stand sei aber kein Schaden entstanden. "Wenn dies ein Vorläufer auf die Dinge ist, die bei der Wahl passieren, dann bin ich sehr nervös", sagt Corbyn. "Denn ein Hackerangriff auf eine politische Partei bei einer Wahl ist verdächtig und etwas, über das man sich große Sorgen macht." Labour prüfe, wer hinter der Attacke stecken könnte.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf einen mit der Sache vertrauten Sicherheitsexperten, es habe sich bei dem Angriff um einen eher kurzen und einfachen Versuch gehandelt, einige Webseiten der Partei durch eine Datenflut zum Absturz zu bringen. Britische Nachrichtendienste hatten gewarnt, dass Russland und andere Staaten mit Cyberattacken versuchen könnten, die anstehende Parlamentswahl zu beeinflussen. (12. November)

Farage: "Keine Gegenleistung" der Tories für Wahlpakt

Angeblich gab es keine Gegenleistung der Tories für den Schritt der Brexit-Partei, in zuletzt von der konservativen Partei gewonnenen Wahlkreisen nicht anzutreten. Brexit-Parteichef Nigel Farage bezeichnet den Schritt in einem BBC-Interview als "einseitigen Pakt". Er weist zudem Spekulationen über eine Einflussnahme von US-Präsident Donald Trump zurück. Auf die Frage, ob ihn Trump zur Zusammenarbeit mit Boris Johnson angewiesen habe, antwortet er: "Nein, nein, natürlich nicht". Das sei eine "wilde Verschwörungstheorie", sagt Farage. (12. November)

Brexit-Partei geht Johnsons Tories aus dem Weg

Der Chef der Brexit-Partei Nigel Farage will bei der Parlamentswahl am 12. Dezember nun doch nicht in fast allen britischen Wahlkreisen antreten. "Die Brexit-Partei wird sich nicht um die 317 Mandate bewerben, die bei der vergangenen Wahl von der Konservativen Partei gewonnen wurden", sagte Farage am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung. Stattdessen wolle sie sich ganz auf die Wahlkreise konzentrieren, die von Labour und pro-europäischen Parteien vertreten werden.

Ob das Entgegenkommen Farages für Johnson einen entscheidenden Unterschied macht, ist fraglich. Der Premier ist für einen klaren Sieg auf die Stimmen von Brexit-Befürwortern in traditionellen Labour-Hochburgen wie dem Nordosten Englands und den West Midlands um Birmingham angewiesen. Doch die Erwartung ist, dass enttäuschte Labour-Wähler eher zur Brexit-Partei von Farage überlaufen könnten als zu den verhassten Tories. Außerdem könnte die Entscheidung der Opposition bei der Mobilisierung ihrer Anhänger helfen. (11. November)

Deutsche Wirtschaft warnt vor Labour

Trotz ihrer Kritik an den Brexit-Plänen Boris Johnsons bevorzugt die deutsche Wirtschaft bei der Parlamentswahl den konservativen Amtsinhaber. "Es ist ein Abwägen des "kleineren Übels"", sagte der Geschäftsführer der deutsch-britischen Handelskammer (AHK) in London, Ulrich Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur. Grund sind die wirtschaftspolitischen Vorhaben der größten Oppositionspartei Labour von Jeremy Corbyn.

"Die Wirtschaft steht den Plänen einer Regierung Corbyn kritisch gegenüber", sagte Hoppe. "Aufgrund der angekündigten Verstaatlichungen und Umverteilungen fallen Anreize weg. Damit wird die Wirtschaftskraft geschwächt", sagte Hoppe. "Das bedeutet, dass viele Verbraucher mittelfristig sicherlich noch weniger Geld in der Tasche haben, um Waren zu kaufen - und darunter leiden dann natürlich auch die deutschen Unternehmen, die den Markt bedienen." (11. November)

Mehr öffentliche Ausgaben - Was kostet eine Corbyn-Regierung?

Die konservative Regierungspartei will auf der Seite costofcorbyn.com enthüllt haben, dass Labour-Chef Corbyn, sollte er an die Regierung kommen, in den nächsten fünf Jahren angeblich 1,2 Billionen britische Pfund ausgeben will. Sajid Javid, Schatzkanzler im Kabinett von Premier Johnson, sagt der BBC in Bezug auf die angeblich so hohen öffentlichen Ausgaben: "Es wird absolut rücksichtslos sein". Das Land werde innerhalb von Monaten in eine ökonomische Krise gestürzt werden. "Nicht in Jahren, sondern in Monaten."

Zwar will Labour in der Tat mehr Geld ausgeben als die aktuelle Regierung, die 1,2 Billionen sind aber wohl deutlich zu hoch gegriffen. Labour-Wahlkoordinator Andrew Gwynne weißt die hohen Zahlen zurück. Er sagt der BBC: "Das ist eine absolute Fiktion der Konservativen. Sie können kein Wort glauben, dass Johnson und seine Minister zu diesem Thema sagen." Labour hat sein Wahlprogramm bislang noch nicht veröffentlicht. Gwynne kündigt an, dieses werde dann voll durchgerechnet sein. (11. November)

Johnson verspricht: Keine Grenzkontrollen für Nordirland

Premierminister Boris Johnson verspricht, dass es auch nach dem Brexit reibungslosen Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Landes geben wird. "Es wird keine Kontrolle von Dingen geben, die aus Nordirland nach Großbritannien kommen", sagt er bei einem Besuch im nordirischen Tandragee. "Wir sind die Regierung des Vereinigten Königreichs, und wir werden natürlich keine Kontrollen einführen." Die Vereinbarung mit der Europäischen Union zur Nordirland-Frage sei oft missverstanden worden und hätte besser erklärt werden müssen. Experten kritisieren die Aussage: Johnson habe da selbst etwas missverstanden, Grenzkontrollen seien unter Umständen durchaus nötig.

In Nordirland wird befürchtet, dass mit dem von Johnson ausgehandelten Vertrag eine Zollgrenze in der Irischen See zwischen den Teilen des Königreichs entstehen könnte. Letztlich verlor der Premier deshalb die Unterstützung der nordirischen DUP im Unterhaus und damit die Abstimmung über seinen Brexit-Deal, was am Ende zu den Neuwahlen führte. Dem Deal zufolge soll Nordirland künftig noch an EU-Handelsregeln gebunden bleiben, um eine harte Zollgrenze mit dem EU-Mitglied Irland und damit die Gefahr neuer Unruhen in der einstigen Bürgerkriegsregion zu vermeiden. Die Irland-Frage war die wohl kniffligste in den Verhandlungen zwischen London und Brüssel über einen Austrittsvertrag. Details zum aktuellen Brexit-Deal finden Sie hier. (8. November 2019)

Wie die Brexit-Gegner gewinnen wollen

Liberaldemokraten, Grüne und die walisische Plaid Cymru haben eines gemeinsam: Sie wollen das Großbritannien in der EU bleibt und der Brexit gestoppt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, werden sie in 60 von insgesamt 650 Wahlkreisen darauf verzichten, gegeneinander anzutreten - und jeweils einen gemeinsamen Kandidaten unterstützen. "Unite to Remain" - vereinen um drinzubleiben - heißt das Bündnis.

Im britischen Mehrheitswahlrecht gewinnt immer der Kandidat mit den meisten Stimmen eines Wahlkreises den Sitz im Unterhaus. Dieses System benachteiligt kleinere Parteien und nützte bislang vor allem Labour und den Tories. Nun sei die Gelegenheit, die Machtbalance zugunsten der Kleineren zu verschieben, sagte Heidi Allen, Initiatorin des Bündnisses. Sie wurde 2015 für die Tories ins Unterhaus gewählt, im Laufe des Brexit-Streits wechselte sie jedoch zu den Liberaldemokraten. Bei dieser Wahl tritt sie nicht mehr an. Der Labour-Partei sei auch ein Beitritt zu "Unite to Remain" angeboten worden, sie habe aber abgelehnt, berichtet der Guardian - die Zeitung hat auch eine Übersicht über die von dem Bündnis betroffenen Wahlkreise. (7. November 2019)

Erstes Fazit: Fehlstart für die Tories

Es waren vor allem Boris Johnson und seine konservative Partei, die sich für Neuwahlen eingesetzt haben. Die Umfragen sahen günstig aus. Der Plan war einfach: Wahl gewinnen, Mehrheit im Unterhaus sichern, Brexit vollziehen. Schon in den ersten Tagen des Wahlkampfes zeigt sich: So einfach wird es wohl nicht. Die Tories starten mit einer Pannenserie. Premier Boris Johnson muss Kritik einstecken, weil er in einem Interview seinen Labour-Rivalen Jeremy Corbyn mit Stalin verglichen hat. Außerdem gibt es Streit um einen Bericht des Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss des Parlaments. Darin geht es um den Einfluss Russlands auf das Brexit-Referendum und die Wahl 2017 - Johnsons Regierung weigert sich, den Bericht zu veröffentlichen, was umgehend von Parlamentariern kritisiert wurde. Schließlich sorgte noch Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg mit einer unsensiblen Äußerung zur Brandkatastrophe im Grenfell-Hochhaus für Schlagzeilen. Und der Minister für Wales, Alun Cairns, musste wegen eines Vergewaltigungsprozesses zurücktreten, in dem einer seiner früheren Mitarbeiter eine Rolle spielt. "Kein guter Start für die Tories", schreibt Cathrin Kahlweit. (7. November 2019)

Was die Parteien wollen

Bereits zu Beginn des Wahlkampfes zeichnen sich klare Linien zwischen den Parteien ab, insbesondere in Bezug auf das zentrale Thema: den Brexit. Die konservativen Tories von Boris Johnson kämpfen mit dem Slogan "Get Brexit done" - sie wollen den EU-Austritt schnellstmöglich vollziehen und wünschen sich ein klares Mandat der Wähler, damit sie das Abkommen mit der EU verabschieden können. Labour mit Spitzenkandidat Jeremy Corbyn ist dagegen uneins: In der Partei gibt es sowohl Befürworter wie auch Gegner des Brexits. Die Partei verspricht im Wahlkampf: Es wird ein zweites Referendum geben, in dem die Wähler noch einmal über den Austritt und den Austrittsvertrag abstimmen sollen. Die Liberaldemokraten unter Jo Swinson haben sich klar gegen einen Brexit positioniert und versprechen, ihn rückgängig zu machen, sollten sie nach der Wahl eine Mehrheit im Unterhaus haben. Die schottische SNP - eigentlich auch gegen den Austritt - setzt sich für ein zweites Referendum ein. Eigentlich wünscht sich die Partei Unabhängigkeit für Schottland. Die Brexit-Party von Nigel Farage, dem ehemaligen Ukip-Chef, kämpft für einen harten EU-Austritt ohne Vertrag. Christian Simon hat die Positionen der Parteien ausführlich analysiert.

Was im Streit um den Brexit bisher geschah

Bei einem Referendum am 23. Juni 2016 haben die Briten mehrheitlich für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Seitdem sucht das Land nach einem Weg, den Brexit zu vollziehen. Die Regierung unter Führung der konservativen Tories hat ein Austrittsabkommen mit der EU verhandelt - dieses scheiterte jedoch mehrfach im Unterhaus. Premierministerin Theresa May war zu Beginn des Jahres 2019 mit ihrem Abkommen dreimal hintereinander im Parlament gescheitert. Sie trat daraufhin zurück, ihr Nachfolger wurde Boris Johnson. Er einigte sich mit der EU auf eine veränderte Version des Abkommens, die aber im Oktober 2019 ebenfalls im Unterhaus scheiterte. Daraufhin einigte sich eine Mehrheit des Parlaments aus Neuwahlen.

Das Austrittsdatum wurde wegen der komplizierten Verhandlungen bereits mehrfach nach hinten verschoben. Zunächst sollte der Brexit im März 2019 stattfinden. Derzeit ist als Austrittstermin der 31.Januar 2020 vorgesehen. Nach diesem Datum soll es noch eine Übergangsphase geben, bis Großbritannien endgültig die EU verlassen hat - so zumindest ist es im Abkommen vorgesehen. Möglich wäre aber auch ein so genannter harter Brexit - also ein direkter Austritt ohne Abkommen und Übergangsphase. Sowohl die EU als auch eine Mehrheit in Großbritannien will dieses Szenario unbedingt vermeiden.

Dieser Newsblog bildet die aktuellsten Entwicklungen zur Unterhauswahl ab. Ältere Ereignisse zum Nachlesen finden Sie hier.

Mit Material von AP, dpa und Reuters