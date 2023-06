Im Berliner Reichstagsgebäude diskutierten am Dienstag nicht mehr nur Unterhändler, sondern Scholz, Habeck und Lindner über das Gesetz.

Das Gesetz zum Aus für neue Öl- und Gasheizungen soll doch noch in dieser Woche in den Bundestag. Kanzler Scholz hatte die Verhandlungen zuletzt zur Chefsache gemacht.

Von Claus Hulverscheidt und Paul-Anton Krüger, Berlin

SPD, Grüne und FDP haben ihren monatelangen Streit über das sogenannte Heizungsgesetz vorerst beigelegt. Wie die Chefs der drei Koalitionsfraktionen am frühen Dienstagabend mitteilten, soll das Gesetz noch in dieser Woche erstmals vom Bundestag beraten und noch vor Beginn der Sommerpause verabschiedet werden. Damit ist ein Konfliktthema erst einmal vom Tisch, das die Handlungsfähigkeit der gesamten Ampel-Koalition zuletzt infrage gestellt hatte. Der Durchbruch gelang allerdings erst, nachdem sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) persönlich in die Verhandlungen eingeschaltet hatten.

Mit der Reform will die Regierung erreichen, dass von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Der Einbau einer Wärmepumpe oder auch einer Pellet-Heizung soll dabei staatlich gefördert werden. Funktionierende Öl- oder Gasthermen müssen aber nicht ausgetauscht werden, kaputte dürfen auf Jahre hinaus noch repariert werden. Die FDP hatte dennoch über Wochen kritisiert, dass mit Habecks Gesetzentwurf die Wärmepumpe etwa gegenüber einer wasserstoffbetriebenen Gasheizung bevorzugt werde. Die SPD verlangte darüber hinaus längere Übergangsfristen sowie eine bessere soziale Abfederung des Programms.

Um der vielfältigen Kritik Rechnung zu tragen, wollen die Koalitionsfraktionen in den kommenden drei Wochen nun zahlreiche Änderungen in den Entwurf einarbeiten. Zentrales Ziel sei ein Gebäudeenergiegesetz (GEG), "das sowohl den Klimaschutzaspekten Rechnung trägt, die Menschen in ihren unterschiedenen Lebensrealitäten nicht überfordert und gleichzeitig auch wirtschaftlich vernünftig ist", hieß es in Koalitionskreisen. Zugleich werden die Bedingungen für das Erreichen des 65-Prozent-Ziels für Neubau und Bestand noch einmal einheitlich überarbeitet.

Um den Menschen Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Heizformen zu ermöglichen, soll spätestens 2028 deutschlandweit eine kommunale Wärmeplanung vorliegen. Bis es soweit ist, werden die ab 2024 eigentlich geltenden GEG-Vorschriften für einen Austausch kaputter Heizungen ausgesetzt. Wer seine Heizung dennoch umrüsten will, darf auch eine wasserstofffähige Gasheizung einbauen. Wollen Bürger auch nach dem 1. Januar kommenden Jahres noch eine herkömmliche Öl- oder Gasheizung erwerben, müssen die Verkäufer eine Beratung anbieten, "die auf mögliche Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung und die mögliche Unwirtschaftlichkeit" hinweist. Darüber hinaus soll es entsprechende Aufklärungskampagnen über die weitere CO2-Bepreisung und das Klimaschutzgesetz geben.

Um regionalen Unterschieden Rechnung zu tragen, sollen beim Umstieg auf klimaneutrale Heizungen alle in Frage kommenden Optionen gleichwertig behandelt und bisher vorgesehene "diskriminierende technischen Anforderungen" an einzelne Systeme gestrichen werden. Das bedeutet nach Angaben aus den Kreisen beispielsweise, das Holz- und Pellet-Heizungen ausnahmslos akzeptiert werden. Bei der Förderung sollen allerdings "Fehlanreize" vermieden werden. Damit wollen wohl insbesondere die Grünen verhindern, dass in großem Stil Bäume gefällt werden, um sie als Brennstoff zu verwenden. Bisher werden solche Heizungen meist mit ohnehin zur Verfügung stehenden Holzresten befeuert.

Die Koalitionsfraktionen wollen darüber hinaus sicherstellen, dass Mieter nicht über Gebühr belastet werden. So sollen Vermieter, die in eine moderne Heizung investieren, staatliche Fördermittel erhalten. Sie müssen aber nachweisen, dass davon auch die Mieter finanziell profitieren.

Ganz generell gelte, dass "Haushalte im Rahmen der notwendigen Neuinvestitionen nicht überfordert werden" dürften, hieß es in Regierungskreisen. Deshalb werde der Bund ein Förderprogramm auflegen, das sich aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds (KTF) speist und möglichst passgenau die einzelnen Lebenslagen sowie soziale Härten "bis in die Mitte der Gesellschaft" berücksichtige. Darum würden auch die Ausnahmeregelungen etwa für ältere Menschen überarbeitet und plausibler gestaltet "Wir wollen niemanden zu etwas verpflichten, das in der jeweiligen Lebenslage nicht leistbar ist", hieß es.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte, mit den beschlossenen Änderungen werde das Gesetz "deutlich verbessert". Man könne sogar von einem "Paradigmenwechsel" sprechen. Dieser schaffe insbesondere Verlässlichkeit für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für Mieterinnen und Mieter. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr berichtete, die Abgeordneten seiner Partei hätten der Einbringung und ersten Lesung des Gesetzes im Bundestag zugestimmt - mit einer Quote von 100 Prozent.