Das stürmische Wetter könnte für die Aktivisten in den Baumhäusern gefährlich werden. Journalisten beschuldigen die Polizei, sie am Vortag teilweise an ihrer Arbeit gehindert zu haben. Diese dementiert und spricht stattdessen von einem "medial großen Erfolg".

Von Laurenz Gehrke und Leonard Scharfenberg

Die Räumung in Lützerath geht am Donnerstagmorgen weiter: Die Einsatzkräfte der Polizei starten mit einem quadratischen, mannshohen Loch, das sie in das Holztor eines Gehöfts sägen. "1,5 °C heißt: Lützerath bleibt!" steht auf einem gelben Banner an dem ehemaligen Bauernhof. Menschen werden aus dem Gebäude getragen, berichtet ein dpa-Reporter.

Die Aktivisten wollen mit ihrer Besetzung verhindern, dass das Dorf abgerissen und auf dem Gelände weiter klimaschädliche Braunkohle abgebaut wird. Dabei macht ihnen das regnerische und stürmische Wetter zunehmend zu schaffen. Die Situation sei besonders für die Aktivisten in den Baumhäusern gefährlich, berichtet eine Sprecherin der Kohlegegner. "Im Normalfall kommen sie bei Sturm runter", sagte sie.

Auch den Beamten steht an diesem Tag keine einfache Aufgabe bevor. Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach hatte die Räumung der sieben noch stehenden Gebäude als "eigentliche Herausforderung" bezeichnet. Am Mittwoch hatte die Polizei begonnen, mit Tausenden Beamten das Protestcamp der Aktivisten zu räumen. Die Polizei äußerte sich auf Twitter weitgehend zufrieden mit dem ersten Tag, etwa 200 Aktivisten hätten bereits freiwillig und ohne polizeiliche Maßnahmen das Gelände verlassen.

Detailansicht öffnen Ein Polizist benutzt eine Brechstange, um das Fenster einer Holzhütte zu öffnen. Am zweiten Tag der Räumung dringen die Beamten auch in die Gehöfte und Baumhäuser vor. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Die Journalistengewerkschaft DJU dagegen kritisierte den Polizeieinsatz: Die Presse sei immer wieder an ihrer Arbeit gehindert worden, schrieb der Geschäftsführer für Brandenburg und Berlin, Jörg Reichel, auf Twitter. Reichel, der gestern selbst vor Ort war, bezog sich dabei auf mehrere Augenzeugenberichte. Journalisten hätten teilweise nur mit einer Akkreditierung beim RWE-Sicherheitsdienst das Gelände betreten können. Im Vorhinein wurde diese allerdings von der Polizei als optional beschrieben. Ein Fotograf sei außerdem von einem Polizisten dazu angehalten worden, Bilder von der Räumung wieder zu löschen, berichtet der Gewerkschaftler.

Polizei räumt auch in der Nacht weiter

Ein Sprecher der Aachener Polizei dementiert die Vorwürfe. Die Akkreditierungen seien vielmehr ein Angebot an die Journalisten gewesen. Sie würden der Polizei zudem einen besseren Überblick erlauben, seien aber nie verpflichtend gewesen. Der Polizei seien alle Vorwürfe Reichels bekannt, die Räumung gestern sei aber "medial ein großer Erfolg gewesen", so der Sprecher. Er habe es selten erlebt, "dass sich Pressevertreter so frei bewegen konnten wie bei diesem Einsatz".

Die Klimaaktivisten hatten auch am Mittwochabend ihre Aktionen fortgesetzt, mit denen sie die Räumung des Braunkohleorts Lützerath verhindern wollen. Polizisten holten mit Hebebühnen gut zehn Aktivisten aus etwa zehn Metern Höhe vom Dach einer früheren landwirtschaftlichen Halle, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Andere Einsatzkräfte waren dabei, eine durch das Bodenblech eines Autowracks im Boden einzementierte Aktivistin freizubekommen. Die Polizei ging bis spät in die Nacht gegen Aktivisten vor.

Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer nannte das Vorgehen der Einsatzkräfte "absolut unverständlich". "Räumungen nachts in der Dunkelheit. Das ist gefährlich, provozierend, eskalierend. Was soll das, wovor hat man solche Angst?", fragte sie auf Twitter. Neubauer, die selbst Grünen-Mitglied ist, macht auch keinen Hehl aus ihrer Unzufriedenheit mit den Grünen, denen sie eine zu große Nähe zum Energiekonzern RWE vorwirft.

Habeck verteidigt Kurs

Angesichts der lauten Kritik an den Grünen nicht nur von Luisa Neubauer hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck inzwischen betroffen gezeigt. "Das fasst mich auch an oder treibt mich um, so wie alle in meiner Partei", sagte Habeck am Mittwochabend im "heute-journal" des ZDF. "Aber trotzdem müssen wir das erklären, was richtig ist. Und richtig war - leider -, die Gasmangellage, eine Energienotlage in Deutschland abzuwehren, auch mit zusätzlicher Verstromung von Braunkohle - und hintenraus den Kohleausstieg vorzuziehen."

Lützerath sei nicht "das Weiter-so der Energiepolitik der Vergangenheit: Verstromung von Braunkohle", betonte Habeck. "Es ist nicht, wie behauptet wird, das ewige Weiter-so, es ist der Schlussstrich darunter." Leider habe man das Dorf Lützerath nicht mehr retten können - "aber es ist das Ende der Braunkohleverstromung in NRW". "Insofern - mit großem Respekt vor der Klimabewegung - ist meiner Ansicht nach der Ort das falsche Symbol."

RWE will die unter Lützerath liegende Kohle abbaggern. Dafür soll der Weiler auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz abgerissen werden. Im Gegenzug hatten die von den Grünen geführten Wirtschaftsministerien in Bund und Land NRW mit RWE einen von 2038 auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg im Westen vereinbart. Außerdem sollen fünf bereits weitgehend leerstehende Dörfer am Tagebau Garzweiler in der Nachbarschaft erhalten bleiben.