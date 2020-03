Wegen des Coronavirus wird nun auch der bekannte Starkbieranstich am Münchner Nockherberg aller Voraussicht nach nicht stattfinden. Das teilte Andreas Steinfatt, der Chef der Paulaner-Brauerei, am Freitagmittag mit. Eine endgültige Absage sei das noch nicht, aber die Behörden hätten allen Politikern empfohlen, der Veranstaltung fernzubleiben. So ergebe sie keinen Sinn, sagte Steinfatt.

Die Hoffnung sterbe zwar zuletzt, aber Hoffnung habe er eigentlich nicht mehr, sagte Steinfatt. Er sei enttäuscht und frustriert. Man habe alles getan, damit der Starkbieranstich nicht ausfällt - etwa entsprechende Hygienemaßnahmen getroffen. So wollte man auf das Händeschütteln verzichten und Desinfektionsmittel verteilen.

Steinfatt berichtete, die Empfehlung komme vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), auch die "Signale" der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) seien so, dass die Veranstaltung nicht stattfindet. Man habe nun eine schriftliche Stellungnahme von den Behörden eingefordert und werde in den kommenden Stunden und Tagen entscheiden, was man mache. Aber eine Verschiebung komme eigentlich aus organisatorischen Gründen nicht in Frage. Offen ließ Steinfatt die Frage, ob die Veranstaltung ohne Publikum stattfindet und nur im Fernsehen gezeigt wird.

Die Paulaner-Brauerei veranstaltet den Starkbieranstich jährlich mit der Fastenpredigt - aktuell mit dem Schauspieler Maxi Schafroth - und einem Singspiel, bei dem Politiker-Doubles auftreten. Zu der Veranstaltung, die am kommenden Mittwoch stattfinden sollte, kommen in der Regel mehr als 500 geladene Gäste insbesondere aus der Landes- und Münchner Stadtpolitik. Sie wird üblicherweise live im Bayerischen Fernsehen übertragen.